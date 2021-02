Tras 28 años trabajando juntos en distintos proyectos y sus múltiples éxitos, el dúo electrónico Daft Punk, conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, anunció su separación con un singular video llamado "Epilogue".

Daft Punk se separa tras 28 años juntos.

Con imágenes de su película de 2006 “Electroma” y con la canción “Touch” del álbum “Random Access Memories” de 2013 de fondo, los franceses revelaron que dejarán de hacer música en un video de ocho minutos que culmina con el corto aviso de su "muerte" “1993-2021”.

La "muerte" de Daft Punk.

Los músicos colaboraron con grandes estrellas de la industria de la música como Kanye West, Pharrell Williams, The Weekend, Nile Rodgers y el líder de The Strokes, Julian Casablancas. Cuentan con grandes éxitos musicales como "Get Lucky", “One More Time” y “Human After All”.

