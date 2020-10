@perez_daro

Es una de las bandas más importantes de reggae de todo el mundo, con más de 24 años de trayectoria, elogiada por muchos de sus colegas y con miles de fans en Latinoamérica. Tienen una sólida base de seguidores en nuestro país, e incluso grabaron un DVD de un show en el Luna Park. Pero aunque su buena fama los precede, increíblemente recién este año recibieron sus primeras nominaciones a los Latin Grammy por su disco "Sobrevolando".

Para entender este grato aunque tardío reconocimiento, que dará a conocer sus ganadores el 18 de noviembre, DiarioShow charló con tres de los integrantes de la banda puertorriqueña: su cantante, Willy Rodríguez; su guitarrista, Omar Silva, y su tecladista, Juanqui Sulsona.

El vocalista es el primero en hablar al respecto: "La primera vez en 24 años. Si bien creíamos que nos nominarían con La dulzura, en 2010, pero, por el hecho de que siempre trabajamos de manera orgánica e independiente todos estos años, entendemos que no fuimos nominados antes porque lo que se premia es la manera en que tú mueves tu trabajo, son los premios de la industria. Que llegue ahora habla mucho sobre nuestro trayecto y todos los pasos que nos trajeron aquí".

¿Y cuáles son esos pasos para Willy?: "Ha sido un camino más largo, pero es chévere y gratificante saber que lo hemos hecho de manera real, sin tener que sacrificar nada en nuestro arte. Mucho tiempo de trabajo".

En la categoría "Mejor disco alternativo" se enfrentan a dos artistas argentinos, Louta y Barbie Recanati. Sobre ello, Omar explica: "Los Latin Grammy no tienen categoría reggae, así que no habría otra forma de estar, y me parece lógico que la música de cultura sea la alternativa a lo que se está escuchando en este universo digital, nos cuaja en algún sentido".

El reggae siempre fue el motor de la banda, pero a pesar de ello sería injusto encasillarla en ese género, porque desde su primera producción, "Canción de alerta", en 1998, se han encargado de expandir sus horizontes, atravesando diferentes estructuras musicales y buceando en aguas de toda temperatura. "Pasó naturalmente, empezamos como una banda que compartía el gusto por el reggae, pero también reconocimos que nos gustaban otras cosas, así que decidimos desde el principio que íbamos ser bien inclusivos y experimentales. Siempre sentimos esas ganas, y la curiosidad es bien importante, te mantiene disfrutando el proceso siempre cada vez que algo es nuevo", revela el vocalista.

Y, sin pelos en la lengua, declara que no sólo nunca dudaron de probar elementos nuevos en su música, sino que la posibilidad de no ser aceptados también fue un estimulante: "Cuando te mantienes muchos años haciendo lo mismo es muy fácil aburrirte. Nunca sentimos que necesitábamos un género para ser aceptados y entonces meter otras cosas, simplemente fuimos lo que somos. Hemos acostumbrado al público, pero siempre hay un momento de controversia y eso nos empuja más".

"Con Caracoles pasó eso, porque sentimos que esa canción al menos iba a conducir a la gente sobre adónde llevaríamos el disco nuevo. Si sería reggae u otra cosa. Fue bien chévere cuando salió el disco completo porque pienso que mucha gente se sorprendió", recuerda el guitarrista sobre la experiencia del primer single del álbum. El cantante, quien tuvo la idea del tema, cierra diciendo: "Es impresionante cómo son de exigentes los fans cuando desde temprano decidimos ser así, pero hasta a veces lo esperamos. Cuando decidí que Caracoles partiera de la estética de un trap, sabía que iba a generar polémica. Igualmente la canción transmitió todo lo que yo quería y es lo más importante".

Por D.P.