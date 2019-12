A sus 35 años, es considerado por muchos como el heredero de Carlos Vives, por fundir sonidos tradicionales de su país con el pop y el rock, con grandes resultados. El músico resume que "la música del Caribe es muy diversa. Tomo patrones de esos ritmos, los paso por un colador y los fusiono con cosas actuales. Hoy el pop está más urbano, y esos son mis ingredientes para hacer mis experimentos musicales. Es una mezcla de amor y desamor, como un pop caribe romántico".

Recientemente Gusi estuvo en nuestro país para brindar un concierto, y al hablar de Argentina lo invaden los buenos recuerdos: "Me siento muy bien cada vez que voy. Encontrarme con la ciudad y su gente me trae buenos recuerdos, tengo mucho cariño a Buenos Aires. Y me gusta cómo disfrutan de nuestra música, me dan más ganas de volver".

A pesar de que podríamos trazar muchas diferencias entre la música caribeña y la argentina, de base más nostalgiosa y por ello la existencia del tango, el colombiano analiza que "tenemos muchas cosas en común a pesar de la distancia. Y lo que hago hoy, con algunas guitarras distorsionadas, viene muy de la mano del rock argentino, que me encanta. La cumbia de ustedes es un derivado de lo que han escuchado de nosotros, tenemos muchos hilos que nos conectan. Eso hace parte del gusto mutuo de nuestras culturas". Sobre su concierto en el país, detalla que "fue más que nada para abrir el camino en Buenos Aires, fue algo íntimo, conmigo tocando la guitarra y con el acordeón, que es un símbolo importante de mi música. Vi muchos colombianos pero también muchos argentinos que se vienen acercando a lo que hago. En las giras está bueno conquistar público, porque nos va muy bien en casa y entras en una zona de confort. Hay que buscar el reto y que te reconozcan. Es ir a darlo todo y que conozcan tu historia".

El artista admite sin problemas que Carlos Vives, con quien suelen compararlo, es una gran influencia en su carrera, y, aún más, que "él es parte de mi vida, no solo por mi admiración, sino porque en los últimos años nos acercamos, y ha estado muy involucrado con el proceso creativo de mi nuevo álbum. Soy una persona afortunada por tenerlo cerca, Carlos trasmite esa magia y ese amor por Colombia. Yo y varios como yo tratamos de llevar ese legado. Voy siguiendo sus pasos, porque la gente cuando piensa en él, directamente piensa en Colombia, es uno de los símbolos más importantes de nuestro país. Está en los corazones de mucha gente. Así como él lo logró, mi objetivo es que la música colombiana sea recordada siempre".