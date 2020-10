La espera terminó. AC/DC vuelve a los estudios para grabar un nuevo disco titulado "Power Up" (PWR/UP) y con nada menos que el regreso del vocalista Brian Johnson, junto a Phil Rudd y Cliff Williams, y el guitarrista Stevie Young.



De esta manera, los históricos miembros de la banda australiana se reunirán una vez más con Angus Young. En tanto de la flamante placa ya se desprendió el track "Shot In The Dark".

En forma oficial y mediante sus redes sociales la banda anunció el nuevo disco y hasta compartió algunos videos. Anteriormente, el pasado 30 de septiembre, había confirmado su regreso con el cantante, Johnson, tras cuatro años sin formar parte, al igual que el bajista Williams, y el baterista Rudd quien estuvo ausente durante 5 temporadas.

Por último, con el lema "ARE YOU READY?" la banda compartió una imagen con las esperadas novedades.

"Power Up", el nuevo disco de AC/DC.

"Power Up": lo nuevo de AC/DC











En las calles, también se difundió "PWR/UP"

Las redes sociales estallaron tras esta publicación.

Flayers del nuevo disco por las calles anunciando la placa.