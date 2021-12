Coldplay confirmó su presentacion en Argentina el 25 de octubre de 2022 en el mítico Estadio River Plate. La exitosa banda británica, cuyo lider es Chris Martin, comenzará la gira con mayor impacto sustentable hasta ahora.

.

Luego de haber vendido más de 1 millón de tickets en el marco de la recientemente anunciada “Music Of The Spheres World Tour”, el conjunto se reencontrará con el público argentino, tras sus shows en 2016 y en 2017 en su última y gran recordada gira “A Head Full Of Dreams”, la cual se destacó por las pulseras luminosas que repartieron los organizadores.

El show producido por DF Entertainment, tendrá como artista invitada a H.E.R. y marcará un antes y un después en la historia de la banda. Los músicos presentaran los mejores temas de “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio del conjunto, cuyo single "Higher Power" fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet.

Además, el disco incluye la canción "My Universe", el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos", adelantaron los intérpretes.

Sin lugar a dudas el punto más interesante de este retorno son las iniciativas que compartirán en sus shows, para promover la sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

La gira tendrá como protagonista a países como Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y Brasil. Los pilares fundamentales de los shows se centrarán en reducir el consumo y las emisiones de CO2 en un 50%, apoyar las nuevas tecnologías ecológicas desarrollar para nuevos métodos de turismo sostenibles.

Coldplay vuelve a la Argentina.

Además, se planea alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones con instalaciones solares, garantizar que todo el merchandising se obtenga de forma sostenible y poner el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

En ese sentido, los integrantes de la banda comentaron: "Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sustentable posible. Si querés venir a nuestro show y cantar con nosotros, estamos muy emocionados de verte".