Si bien Coldplay vino a la Argentina reiteradas veces a lo largo de su carrera artística, la visita que la banda británica tendrá a finales de 2022 será la que rompa todos los records ya que darán 10 shows seguidos en el Estadio de River Plate, en Núñez.

Con más de 550 mil entradas vendidas y habiendo agotado todas las localidades para los nueve encuentros, Coldplay sumó una décima y última fecha para batir todos los records: 25, 26, 28 y 29 de octubre, además del 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. El grupo superó la marca absoluta que había hecho Roger Waters en 2012 con nueve conciertos.

“Music Of The Spheres World Tour”, la gira más revolucionaria de Coldplay, se centrará en la sustentabilidad y en generar conciencia activa, y tiene tres claros objetivos: REDUCIR, REINVENTAR Y RESTAURAR.

La primera iniciativa tiene por meta disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. Después buscan apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles. Finalmente, el propósito es hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología.

Las entradas para la décima y última fecha de Coldplay saldrán a la venta el martes 7 de junio a las 12 a través de la página de Allaccess.

El video agradecimiento de Chris Martin, el cantante de Coldplay :

Después que se anunciara la nueva y última fecha de Coldplay en Argentina, la banda británica compartió un emotivo video en el que agradeció el apoyo y la devoción de los fanáticos argentinos: “Queríamos hacer este corto video para decirles muchas gracias, y que estamos muy emocionados por verlos en unos meses. Gracias por darnos esta vida”.

Con una mano en el pecho, Chris Martin, vocalista del grupo musical, habló en español y se mostró muy emocionado: “Siento por mi español. Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número 10 en River Plate. ¡Es increíble! Estamos tan agradecidos. Thank you everybody. Muito obrigado. See you soon, bye”.