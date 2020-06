Tras superar un ataque cardíaco por el que le colocaron tres stent en su corazón, Brian May, de Queen, fue reconocido como el mejor guitarrista en la historia del rock por la revista británica "Total Guitar".

La votación fue realizada por lectores del medio y consagró al integrante de la banda encabezada por Freddie Mercury con la mejor posición. El ranking también incluyó a leyendas de la música como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Stevie Ray Vaughan y Tony Iommi.

.

"Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera", manifestó May a la revista.

Además destacó: "No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso".

Aunque el listado se contrapone con uno de la revista "Rolling Stone" que proyecta en el primer puesto a Hendrix y posterga al guitarrista de Queen al recién al 26º lugar, el rockero celebró el logro en sus redes.

Brian May fue uno de los fundadores de Queen.

"¡Todavía sin palabras! Pero estoy feliz de poder inspirar tales trabajos en personas con talento. A veces siento que algunos de ustedes artistas me conocen de una manera que yo no conozco. Gracias por los adorables cumplidos. ¡Y GRACIAS a ustedes lectores de TOTAL GUITAR por votarme al #1!", manifestó en su cuenta de Instagram.

A fines de mayo, el artista de 72 años anunció a través de sus redes sociales que sufrió un pequeño infarto, por el que estuvo "muy cerca de la muerte". Su delicado estado de salud preocupó a todos sus fanáticos, pero aseguró que estaba recuperado.