Es evidente que Bizarrap es uno de los productores más destacados de la actualidad. Sus sesiones de freestyle marcaron muchos éxitos desde su aparición por lo que muchos artistas sueñan con tener una canción junto a él.

Uno de los misterios que tiene la carrera del joven de Ramos Mejía es la “Session #23”, ya que va por la #45 pero todavía dicha canción no se publicó. Durante las últimas semanas, un cantante reveló la persona que grabó con el argentino pero que todavía no salió a la luz el producto finalizado.

.

A través de una entrevista, Myke Towers terminó con las especulaciones de manera simple. El artista reveló la conversación que tuvo con Bizarrap y comentó: “Cuando lo conocí, estaba en un estudio y le dije ‘broder, la mía va a ser la 23’, no estoy inventando. Me buscó rápido un archivo y me dijo ‘mirá lo que dice ahí’ y la 23 decía Paulo Londra”.

Esto generó gran sorpresa entre sus seguidores porque había distintas versiones que lo vinculaban con el cordobés, aunque esto parece confirmarlo. A pocas horas de publicar la session #45 con Ptazeta, el productor publicó el clásico avance en video de lo que saldrá a la luz en las plataformas digitales.

“Che, amigo, llamadito”, comienza el material audiovisual en el que aparece Louta y el DJ. Ante el paso de un teléfono, descarta por completo: “No puedo ahora. No, bolu… que saltó la ficha que la 23 es…”. Sin embargo, se ve interrumpido por el cantante que le insiste que atienda el teléfono para revelar el nombre del próximo artista invitado a sus sesiones.

El mensaje de Bizarrap es una clara referencia a Paulo Londra, quien todavía mantiene la pelea legal con Big Ligas por los derechos de sus canciones. El rapero está en la instancia final del juicio que parece cercano a ganar, lo que le permitiría volver a presentarse en vivo y publicar nuevos temas, entre la que se encontraría la “BZRP Music Sessions #23”.