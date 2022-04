El domingo por la noche, Bizarrap y Paulo Londra desafiaron a los fanáticos del género urbano a dejar 23 millones de comentarios en Instagram, para lanzar la tan esperada session #23 que hicieron en conjunto. A menos de 24 horas de aquel posteo, tanto los usuarios de las redes como figuras como Nicki Nicole, Jimena Barón, Duki, Rusher King, Emilia Mernes, Lit Killah y Tiago PZK contribuyeron a que ese logro sea alcanzado.

.

La publicacion de Gonzalo Julián Conde, nombre real de Bizarrap, y el trapero cordobés, se convirtió en el segundo posteo más comentado en la historia de la red social, por lo tanto el productor musical anunció muy emocionado que la canción se iba a estrenar este lunes, algo que nunca antes hizo. Además, Bizarrap reveló que Londra ya le había pedido desde 2019 que el número 23 para su colaboración.

Bizarrap y Paulo Londra festejando los 23 millones de comentarios que obtuvo su publicación en Instagram.

A las 19 horas exacto, la canción se subió a todas las plataformas, dónde todos los seguidores de Londra ya estaban atentos a este nuevo gran hito tras su regreso a la música.