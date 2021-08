@marceloperaltam

Era un día muy esperado para los miles que llegaron al Estadio Movistar Arena. Como todos los argentinos que poco a poco pueden volver a experimentar eso que antes dábamos por sentado, el público de Axel ansiaba este reencuentro tanto como él.

Ya al ingresar su voz grabada recibía a los espectadores con um mensaje de alegría. "Pasó mas de un año desde la última vez que vimos sus caras de emoción, y que escuchamos sus gritos de alegría. Bienvenidos, bienvenidas". Así las cosas arrancó con "Celebra la vida", "Vivo por ti" y "Qué estas buscando de mí".

.

Luego brindó unas palabras a su gente: "Buenas noches, Buenos Aires, esta nueva era nos llevó a todos y todas a vivir momentos muy difíciles. Por estas dos horas dejemos de lado todo lo negativo, todo lo malo, que no exista nada que no sea otro sentimiento que sea felicidad, alegría y música". Y así, dio paso a su viejo hit "La clave". Luego, la noche siguió con "Para no verte más", de La Mosca, con la participación de su vocalista, Guillermo Novellis, que se quedó para "Todo vuelve".

Momentos emotivos en el regreso de Axel a los shows en vivo. Foto: Jonatan Moreno

Siguieron "Quédate", "Cuando no encuentres paz", "Te equivocas" y "Tu amor por siempre", que tuvo un final gospel. Pasó "Amo" y transcurría la noche entre bailes y canciones románticas, hasta que llegó el momento emotivo de la noche, con "Ángel dorado", canción dedicada a su hermano, Fernando.

Seguida por "El amor que das" y "Afinidad", llegó el turno de "Con la misma moneda" junto con Karina La Princesita. El final se acercaba y sonaron "Te voy a amar" y "Somos uno". Ahora sí, se escuchó "Aire" y, para cerrar hizo una inmejorable versión de "No es mi despedida", himno de Gilda que terminó con todos sus músicos en una verdadera fiesta.

Nace una estrella

July Abril fue invitada por Axel para abrir la velada. Foto: Jonatan Moreno

Sonido limpio, melodías pegadizas y un estilo propio e inconfundible. Sin dudas para July Abril fue "la" noche inolvidable. La joven cantante sacó chapa al abrir el show de Axel y cautivó al publico presente con el poder de su voz y la fuerza de su banda. Empoderamiento, amor, respeto, decisiones personales, el destino y la pandemia fueron algunas de las temáticas incluidas en su enérgico repertorio.

July, que comenzó su carrera como parte del dúo Bliss, pero luego decidió iniciar su carrera solista, supo desde chica lo que quería. El amor por la música y la pasión por lo artístico hicieron que a los 8 años comenzara a estudiar canto y comedia musical, algo que la ayudó a ser quien es en la actualidad.

La artista, emocionada, cantó todos sus temas, incluido su single más reciente, "Despertar" que ya cuenta con más de 200.000 vistas en YouTube. La gente disfrutó de su espectáculo, que le puso calor a la fresca pero agradable noche del sábado y preparó para el show principal al público, que la despidió con un gran aplauso.