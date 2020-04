Este viernes, " CM Xpress" tuvo una edición especial por la pantalla de Crónica HD y uno de los artistas que se sumaron en esta ocasión fue Agustín Casanova. En un mano a mano imperdible con Walter Leiva, el cantante uruguayo reveló cómo vive la cuarentena, qué planes tiene a futuro para su carrera musical e incluso reveló si se encuentra en pareja.

"Estoy en mi casa de Buenos Aires, pasándola solo. Así que se hace un poco más difícil. La soledad es dura, pero la vengo llevando muy bien", declaró al ser consultado por el aislamiento social que se implementó para evitar el contagio del coronavirus.

En cuanto a su último lanzamiento musical, aseguró: "Hace unos días saque una canción que escribió y produjo Abraham Mateo en Miami. Se llama "No correspondido" y se las regalé a los fans que querían una canción por estos momentos tan raros. Y (sus fanáticos) formaron parte del videoclip, así que es una conexión muy linda con ellos".

"Es una iniciativa de que las cosas se pueden hacer desde la casa. Básicamente, la idea era integrar a quienes está dirigida está canción. Quería buscar una manera de que estén conmingo, y también es un lindo recuerdo para mi porque no tengo ningún video con ellos", completó.

En paralelo, no esquivó las preguntas sobre una posible vuelta de "Marama". Al respecto, manifestó: "No te puedo contar nada, no sé qué va a pasar. La realidad es esa, no tenemos idea de nada. Por mi parte, si tuviera que volver a Márama, me gustaría. No es algo que descarto. Si vuelvo, va a ser de un día para el otro que diga. 'Quiero armar a Marama de vuelta'".

"No estoy de novio, no tengo pareja. Ahora menos. Imaginate que si algo estaba empezando a funcionar, ahora está totalmente desvinculado", confesó.

Para cerrar, resaltó qué es lo que más le gusta de Argentina. "Es un poco de todo, más que nada la pasión de la gente. En los shows de Argentina no es noticia que muchos artistas disfrutan de lo pasional que es el público. Me vine a vivir acá por la energia de esta ciudad, que al principio me pareció muy loca y caótica. Buenos Aires tiene una energía muy fuerte. Y después formé parte de ese entendimiento, sobre todo porque los uruguayos somos medio lentos. Pero me acoplé", concluyó.