Abel Pintos tocó el jueves por la noche en el 55° Festival de Doma y Folclore de Jesús María ante miles de fanáticos, y como es costumbre, dio un concierto inolvidable. Pero para el artista, los últimos días fueron un dolor de cabeza, desde que el intendente del municipio riojano de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, declarara que el artista había pedido una cifra millonaria para formar parte de un festival tradicional de ese lugar. "La presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares, me parece una cosa muy loca que actúe unos minutos y luego se vaya a casa con más de 6 millones de pesos. Los altos costos que significan los artistas nacionales, teniendo en cuenta la situación económica del país, no lo justifican", dijo el funcionario, aclarando que además de bajar al artista del evento, utilizaría ese dinero para comprar una ambulancia.

Antes de subirse al escenario de Jesús María, Abel charló distendidamente con la prensa y no esquivó el polémico tema. Para pronunciarse, o, mejor dicho, responderle al intendente, el cantante expresó que "es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado a mi manager". Sobre los cachets de los artistas para este tipo de recitales, indicó que "en este caso se polemizó mucho respecto de las cifras, las exigencias y no sé qué. No tengo nada que aclarar. Alguien eligió decir lo que dijo y sabrá qué intenciones tuvo. A mí no me interesa saberlo. No hay nada que poner en debate tampoco. Lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia". Con este final que parece tener un tono irónico, el músico dio la pauta de que le molestó en verdad el comentario, ya que en la declaración, Doria dijo que "el municipio no está para hacer eventos. El Estado debe dar soluciones".

Tras el escándalo creado en torno suyo y las quejas de los vecinos de la mencionada ciudad, Pintos saludó al público que se quedó sin verlo: "También aprovecho para mandar un abrazo a la gente de Chilecito y de La Rioja en general, porque hace muchos años que me conocen y que compartimos música".

Tras su concierto de casi dos horas, donde además estrenó "Quiero cantar", primer corte de su próximo disco, el artista subió a su micro de gira para realizar un concierto en Santa María de Punilla, también en Córdoba, ayer por la noche, y hoy llegará a Pergamino. Tras unos días de descanso, será el turno de una de las grandes fechas de verano, el Festival de Cosquín, donde se presentará el 31 de enero.