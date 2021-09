Nuestros años felices. Todo un estilo de música y de vida que marcó a varias generaciones. En efecto, 40 años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA anunció su retorno, la publicación de un nuevo disco y un próximo espectáculo con hologramas de sus miembros, ahora septuagenarios.

Gracias a "Mamma Mia" (2008), la película basada en el musical del legendario grupo -protagonizada por Meryl Streep y Colin Firth-, atrajeron a nuevos seguidores que ni siquiera habían nacido en la década de 1970.

.

"Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, ¿por qué no hacer todo un álbum?", explicaron dos de sus históricos componentes, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, en un evento retransmitido por Internet desde Londres. El nuevo disco saldrá el 5 de noviembre, generándose -a partir del anuncio- una gran emoción en sus fans reunidos en todo el mundo, algunos esperando el milagro desde su separación en 1982.

"Fue tan bonito volver a estar todos en el estudio otra vez", afirmó Andersson, de 74 años, mientras Ulvaeus recordaba el consejo de "no dejar pasar más de 40 años". Sus ex esposas, las otras dos miembros de ABBA, Anni-Frid Lyngstad, de 75, y Agnetha Fältskog, de 71, no participaron de la presentación en Londres, pero siguieron el acto en línea, según sus compañeros.

En abril de 2018, los cuatro habían anunciado su vuelta al estudio por primera vez, donde grabaron dos canciones -"I Still Have Faith in You" y "Dont Shut Me Down"- que nunca se habían hecho públicas hasta ayer. El espectáculo, llamado "ABBA Voyage", se representará en un teatro especialmente construido para la ocasión en Londres, anunciaron. Tendrá 22 canciones y durará una hora y media aproximadamente. Un disparo certero a la emoción.