Wanda Nara cumple alegre su rol de tía ya que se quedó al cuidado de sus sobrinos, Malaika y Viggo, en su lujosa mansión de París. Además, la acompaña su madre Nora Colosimo, que siempre se mantiene cercana a la empresaria, para poder estar pendiente de todos los niños. Por su parte, Zaira y su esposo, Jakob Von Plessen, realizaron una escapada romántica a España para disfrutar de las altas temperaturas, partidos de polo y salidas nocturnas sin sus pequeños. De esta manera, los tortolitos buscan mantener la llama de su amor encendida.

* * *

En su primera gala de eliminación, "Bake Off Argentina" marcó su promedio más bajo el pasado domingo 19. El ciclo conducido por Paula Chaves hizo 13.7 puntos de rating, pero aun así fue lo más visto de la jornada. Al parecer, esta nueva temporada no logra cautivar a la audiencia en comparación con las anteriores y eso se ve reflejado en los números. Este formato diario no convence y recibe críticas en las redes sociales. Además los usuarios coinciden en que el casting no fue bueno ya que los participantes son "aburridos".

* * *

Luego del éxito cosechado en la pantalla chica, el show en vivo de "La Voz Argentina" se llevó a cabo en el estadio Movistar Arena. Arriba del escenario estuvo el ganador del certamen, Francisco Benítez; sus finalistas, Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, y los participantes más destacados del programa. Las entradas costaban 1.500 pesos y asistieron más de 4.500 personas, entre ellas famosos e influencers invitados por la producción. El momento más emotivo fue cuando el campeón y su coach Soledad Pastorutti cantaron a dúo "Aunque me digas que no". Una etapa finalizada.

* * *

Lali Espósito continúa con las grabaciones de su nueva serie "El fin del amor", que protagoniza y produce junto a la escritora Tamara Tenenbaum, que se emitirá en la plataforma Amazon. La artista comienza su día muy temprano para pasar por maquillaje y vestuario, y luego viajar hasta las diferentes locaciones donde se llevan a cabo las escenas. En dicha ficción, Lali se pondrá en la piel de una judía que deja a su novio (Andrés Gil) y se opone al tradicional concepto de romance. La actriz regresó con todo a la actuación.

* * *

Hoy se celebra el esperado Día de la Primavera, estación que nos anticipa que llegará de a poco el calorcito con las renovadas ganas de salir a caminar; inclusive, los que pueden comienzan a planificar las próximas vacaciones. Pero también habrá torta y velitas ya que Héctor Alterio celebra los 92 años, Diego Capusotto, 60 y el cantante Luciano Pereyra, las cuatro décadas. Pero también les deseamos felicidades a nuestros lectores que también soplarán las velitas. A todos ellos, nuestros saludos.

* * *

También comenzó, a las 15.45, "El gran premio de la cocina famosos", el primer reality culinario en tiempo real en la Argentina. Esta temporada los tradicionales equipos estarán compuestos por: Equipo verde: Teresa Calandra, Matías Santoiani, Manuela Viale y Tyago Griffo. Equipo rojo: Anabel Cherubito, César Juricich, Geraldine Conti Neumann y Bautista Lena. Sólo uno de los 8 concursantes logrará conquistar al jurado y así quedarse con el trofeo y el premio de $450.000. Es notorio cómo avanzan las mesadas culinarias en los cinco canales abiertos de la tele, más los de cable que en realidad fueron los que dieron el puntapié en el tema en cuestión. Seguramente, debe rendir muy bien.

* * *

Recuperar la temporada marplatense es el objetivo de todes, y por supuesto de Carlos Rottemberg. Así, sería la primera vidriera teatral pospandemia y se van confirmando espectáculos. Los que ya mencionamos, Fátima Flores al Roxy y "Una semana nada más" al Radio City (salas de Lino Patalano), y se suman. En los teatros de Rottemberg, "Malevo", que es un show internacional; "El acompañamiento", con Beto Brandoni, además de la comedia musical "Casi normales", que tiene su público fiel y estuvo en varias salas. En tanto, están cerrando shows musicales para la temporada marplatense, donde, dicho sea de paso, ya abrió el cinco estrellas Costa Galana y el Sheraton reabrirá con la temporada. Dato no menor porque el sector hotelero la pasó pésimo.

* * *

El comentado y supuesto vínculo entre Jorgelina Aruzzi y Luciano vuelve al candelero a pesar de que ella, tal vez una de las mejores comediantes de la Argentina, había contado a esta sección, sobre su cercanía en las escenas hot que grabó con el galán en "El primero de nosotros": "Salgo con Castro, pero con Nelson". Estaba claro que no era romance formal, sino para paliar el frío de las grabaciones de la tira que los mantendrá unidos hasta finales de noviembre. Nadie en este negocio va a confesar si hubo una historia fugaz. Sólo hay que esperar y ver resultados.

* * *

Hay situaciones que cuesta digerir en la televisión, pero así son las cosas. Virginia Gallardo no aceptó participar en la biopic de Ricardo Fort. Sin embargo, aceptó hacer un especial, "A mi manera", sobre la vida del empresario y ex pareja. Fue en ese contexto donde les pidió perdón a Marta y Felipe; ella no iba a cobrar cachet en la serie que no aceptó, pero es casi seguro que en el canal de aire le pagaron. Uf, qué lío.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo fue "Bake Off Argentina", 13.7; "Trato hecho", 9.1; "Doctor Milagro, el adelanto", 8.1; "Periodismo para todos", 10.1; "100 argentinos dicen", 7.2; "Debo decir", 2.0; "El show de los escandalones", 1.7; "Especial de Ricardo Fort", 1.2; "Vivo para vos", 1.6; "Implacables", 1.5; "El podio turismo", 1.5. El día lo ganó Telefé, 7.1; El Trece, 5.4 ; América, 1.3; Canal 9, 1.1 y TV Pública, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.