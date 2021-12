Wanda Nara, que hace poco cambió nuevamente su nombre en las redes sociales, prepara las valijas para regresar al país acompañada de sus hijos en las próximas horas. Este viaje no sólo es para pasar las fiestas con su madre, Nora Colosimo, y su hermana Zaira Nara, como ella contó en sus redes sociales. Al contrario, hay un motivo más grande detrás de su vuelta a la Argentina: el primer local de su marca de cosméticos en el shopping Abasto. Impensado para muchos emprendedores, pero para la mediática nada es imposible y con esto lo demuestra. Vale decir que desde que explotó el escándalo con Mauro Icardi, la mediática aprovechó para aumentar las ganancias de su empresa y expandirse.

* * *

Están en tratativas con el fin de preparar una serie sobre la vida de René Favaloro basada en el libro "La muerte de Favaloro", del periodista Pablo Calvo. Aún no se sabe quiénes serán protagonistas. Recordemos que el autor falleció en mayo a los 53 años por Covid-19 tras estar internado durante 26 días. Seguiremos con este tema para adelantar detalles sobre una historia que trascenderá al mundo entero.

* * *

César Mascetti festeja los 80 y Fany Mandelbaum, cuatro añitos más. Fueron y son referentes del periodismo y su profesionalismo queda en la memoria de todos los que apreciaron su trabajo como conductores en distintos noticieros y programas de la televisión abierta y de cable. Desde aquí les deseamos a ambos que pasen un día hermoso. Bendiciones y un salute especial.

* * *

Aunque no lo cuenta y trata de negarlo una y otra vez, una conductora de canal de aire y también de cable tomó la decisión de comprar por Internet a muy bajo precio prendas que en los shoppings costarían el doble o más. Obvio que al ser venta online nadie se entera de lo famosa que es porque le encarga a una amiga que le maneje el tema para que quede bajo un candado con siete llaves. No está mal.

* * *

La tradición dice que cada 8 de diciembre se debe armar el arbolito de Navidad. Por eso muchos famosos mostraron la intimidad de este emotivo momento en sus redes. Fabián "Poroto" Cubero y Mica Viciconte, quienes se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos, se mostraron en pijamas y decorando su hogar junto a las tres nenas que el ex futbolista tuvo con Nicole Neumann. ¡Una familia ensamblada que se agranda!

* * *

Floja audiencia tiene "Hogar dulce hogar", el nuevo programa de Eugenia Tobal en El Trece. El formato de decoración y manualidades, producido por LaFlia, cosecha a penas 3.8 puntos de promedio y no lograr ganarle a la novela brasileña "Dulce ambición", de Telefé. En las redes sociales, los usuarios cuestionan el ritmo del ciclo y no logra convencerlos. Habrá que ver qué decide la producción en cuanto a su contenido y si los números repuntan. Tal vez este rol de conductora no le queda bien a los ojos del público y esperan que la actriz vuelva a la ficción y, como dicen, "zapatero a su zapato".

* * *

"La 1-5/18" es la primera ficción nacional que se grabó pospandemia y logró posicionarse en la pantalla chica, pese a las críticas por "romantizar" la pobreza y los barrios de bajos recursos. La historia, protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres y Lali González, supera los 10 puntos de rating cada noche y es lo más visto de El Trece. ¡Un logro para celebrar!

* * *

Feliz está Lali Espósito porque en el feriado del 8 de diciembre Telefé emitió por primera vez su exitosa película "Acusada" en el prime time. El largometraje, rodado en 2018 y dirigido por Gonzalo Tobal, arrasó en la pantalla grande y ahora en la pantalla chica. Picos de rating y halagos para la destacable actuación de la joven artista, que se encuentra en España grabando la tercera temporada de "Sky Rojo".

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 7 de diciembre fue "Masterchef Celebrity 3", 15.7; "Por el mundo", 10.6; "Hercai", 9.3; "Züleyha", 9.3; "La 1-5/18", 10.7; "Los 8 escalones del millón", 9.7; "Showmatch", 9.7; "Telenoche", 7.4; "Bendita", 3.4; "Telenueve al mediodía", 3.4; "Telenueve central", 2.5; "Los Mammones", 2.7; "Intrusos", 2.3; "La ruleta de tus sueños", 2.1; "Cocineros Argentinos", 1.0. El día lo ganó Telefé con 8.9 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 6.6; El Nueve, 2.3; América, 2.0; TV Pública, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.