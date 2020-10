Tal y como había anticipado esta sección, Germán Martitegui regresa a “ MasterChef Celebrity” el lunes próximo, mismo día que Vicky Xipolitakis, ya curada. A Germán le gustará estar en el repechaje, que se haría el miércoles próximo en las cocinas del estudio de la calle Lima de Martínez con los 7 eliminados (a esas alturas, el último con Martitegui el martes 3), conocidos son Nacho Sureda, Mono de Kapanga y Patricia Sosa, pero ya son más. La producción les prohibió hablarse entre ellos, esta vez con el jurado a pleno, estarán contratados “a bolo”, y el que gane se quedará hasta donde dure con contrato.

***

Ya está Mecha Sarrabayrouse en La Mary, Punta del Este, cumpliendo con la cuarentena obligatoria en Uruguay y acompañando a su madre Susana. Fueron varios meses en los que la diva se mantenía en contacto por videollamada mientras Mecha hacía los trámites para lograr la residencia fi scal, que ya está en marcha. Más allá de los confl ictos de su tío Patricio Giménez, el martes hubo pequeño festejo por el cumpleaños (es de 1975) del cantante, quien pasa mucho tiempo con su hermana Carolina instalada en Uruguay y a veces se queda solo en el otro campo de Su, La Tertulia.

***

En Telefé ahora se animan a programar para el lunes 9 la salida de “Flor de equipo”, el magazine que se viene cocinando a fuego mínimo desde hace meses. Dicho esto, ya que están contratados hace tiempo Campi, Jorgelina Aruzzi, Paulo Kablan, Nancy Pazos, Karina Gao y Marcelo Polino, a quien igual Viacom lo tiene en exclusiva para todos los programas como embajador de “MasterChef”. Bien, el horario está en discusión, ya que evalúan que es un programa caro para ir a las 9.30 de la mañana. Va a salir un poquito más tarde.

***

Era previsible dada la situación epidemiológica en España, Griselda Siciliani no pudo viajar al estreno de esta noche en Madrid de “Sentimental” que filmó con Cesc Gay junto a Javier Cámara y Belén Cuesta. Espera que las críticas la traten bien, mientras aquí se cuida mucho de salir, y suele hablar con su ex Adrián Suar no sólo sobre la hija de ambos, Margarita, sino del tema laboral. Sigue fan de su hermana Leticia, y es quien más la alienta a que dure en el reality en el que, hay que decirlo, lleva siete semanas sobreviviendo, que no es poco. Hermanas unidas.

***

Los actores y actrices argentinas que trabajaron con el elenco internacional de la serie “Riviera”, que protagonizan Julia Stiles, Rupert Graves y Poppi Develigne, esperan con ansiedad que la prensa oficial de Fox-Disney diga la fecha de salida. Entre ellos está Eugenia Lencinas, formada con el recordado maestro de actores Agustín Alezzo (que no pudo con el Covid), y trabajó con Muscari. Pero los protagonistas locales son Gabriel Corrado, Fabio Aste, Eliseo Barrionuevo y Franco Massini. Se asegura que “Riviera” está próxima a salir. Veremos.

***

Continúa al frente de los programas Juanita Viale, la gran revelación de la cuarentena. Diremos que el sábado tiene a Jorge Fernández Díaz, Alfredo y Diego Leuco y Laura Di Marco. En tanto, el domingo Juana recibe a Sandra MIhanovich, Mario Massaccesi, Daniel Balmaceda y Denise Dumas. La conductora de “Hay que ver” tiene, como es obvio, el permiso de la productora de Tinelli, LaFlia.

***

No está definida la salida del especial de humor de Marcelo Tinelli, ya que los contagios por Covid fueron muchos en el elenco que habían empezado a armar. Al día de hoy la situación no está clara, ya que poner en marcha la maquinaria cuesta, de sólo pensar en los ánimos de Fredy Villarreal, José María Listorti y varios otros técnicos que pasaron por el coronavirus. Ahora con la vuelta -hoy- del fútbol, Tinelli está más ocupado en San Lorenzo y en el regreso del club más que en el especial. Cero por ahora.

***

De cara a la situación de apertura de las salas teatrales, Daniel Comba está armando para el Astros un show con el Bicho Gómez, “Sin carpa”, porque el chiste es que a causa de la pandemia tuvo que vender la carpa, y “Eva y Victoria”, que la estaban ensayando María Valenzuela y Sabrina Carballo, dirigidas por Manuel González Gil. Y en cuanto se normalice el aforo de la sala va a volver “Si la cosa funciona”, de Woody Allen.

***

Los productores teatrales esperan que en las próximas aperturas del Gobierno de la Ciudad estén contempladas las salas teatrales para comenzar a trabajar con protocolo y de a poco (aforo del 30%). Esto sería a mediados de noviembre, y tal como dijimos volverían algunas de las obras con pocos personajes que ya se estaban haciendo. Por ejemplo, “Después de nosotros”, con Julio Chávez y Alejandra Flechner, estaban hablando con Enrique Pinti, pero tiene su bemoles al ser persona de riesgo. En ese punto también la convocaron a Betiana Blum para unipersonal “El reencuentro”, dirigida por Manuel González Gil, pero ya con vistas a enero de 2021 y producida por Tomás Rottemberg, hijo mayor de Carlos.

***

Por su parte, en cuanto la provincia de Buenos Aires disponga la apertura las salas con protocolo volverán obras estrenadas. Y aquí, en CABA, el productor Damián Sequeira quiere que Fabián Gianola y Anita Martínez estrenen “Relaciones peligrosas”, una comedia que iría al Teatro Regina a mediados de enero. Esperanzados en que la actividad tenga la apertura deseada, este espectáculo es el primero en conformarse.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 10.5 puntos de promedio; El Trece, 8.2; Canal 9, 2.5; América, 2.2; TV Pública y Net TV, 0.5. Lo más visto, imbatible, “ MasterChef Celebrity”, 18.9; “Cantando 2020”, 8.7; “Animales sueltos”, 2.5; “Nada personal”, 1.3; “El patrón del mal”, 1.0, y “Peter Capusotto”, 0.4. Segundos en el día, “Bienvenidos a bordo”, 11.7; “Fuerza de mujer”, 11.3; “Intratables”, 2.4, y “En terapia”, 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.