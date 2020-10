En Telefé están planifi cando un especial de “El show de la tarde” que condujeron en su momento Flor Peña y Marley. Están buscando los fragmentos más divertidos de la dupla y juntarlos en vivo dando el paso previo a la llegada del magazine “Flor de equipo”. Sin fecha confi rmada aún, es probable que se emita el domingo anterior a la salida del programa de Peña. Ahora aseguran que el viernes estarían armando las promociones. Pero va para largo.

***

Después de algunos rumores muy fuertes sobre el estado de salud de Hugo Arana, trascendió que se encuentra internado en el Sanatorio Colegiales. En el mes de septiembre tuvieron que internarlo porque sufrió un accidente en su casa: se golpeó la cabeza y lo internaron en observación. No se sabe exactamente dónde se contagió, pero le hicieron el hisopado y finalmente le dio positivo. Desde entonces continúa internado en el quinto piso del nosocomio, estable y mejorando. Su hijo Juan aclaró que siempre fue asintomático y que nunca tuvo fiebre.

***

El domingo en “MasterChef Celebrity” se verá la primera eliminación en el reality, en plena competencia con “PPT” (Lanata), quien viene muy fuerte en el rating. Entre los 16 participantes, hay hombres que destacan como Boy Olmi, otros que no andan bien, el Mono de Kapanga, el Turco García y Nacho Sureda. Entre las concursantes, van en carroza Belu Lucius, Sofía Pachano, Claudia Villafañe e Iliana Calabró. Este primer eliminado el domingo próximo sería del bando de los varones, sin confi rmación, pero según nos enteramos, el jurado -Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular fue unánime en la decisión de rajarlo del reality. Iremos contando de a poco.

***

A pesar de no gozar de gran audiencia, Carolina “Pampita” Ardohain de García Moritán es uno de los mejores negocios publicitarios para la productora Kuarzo y el canal KZO y Net TV. La conductora de “Pampita online” es de las más buscadas por las marcas, y cada mención en su Instagram la pagan fortunas, y lo mismo sucede con los PNT (publicidad no tradicional) en el programa. Ya es toda la familia, a lo Kardashian, con sus hijos mayores Bautista, que todavía no comercializa, y Benicio, ambos de su unión con Benjamín Vicuña. Esta sección lo anticipa: Pampita será nuestra Kim Kardashian.

***

Si en el “Cantando 2020” se mantiene la hoja de ruta, siempre sujeta a tiempo y espacio, el jurado especializado que comanda Nacha Guevara, y siguen Karina la Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán, tendrá nuevo show con el chico Alex Caniggia. Habíamos informado que venía ensayando por Zoom con Fredy Villarreal, pero al ser detectado el Covid siguió con Roberto Peña. El novio de Julieta Bal, quien va a estar alentándolos, tiene buena voz para hacer la canción de Ramazotti “Cosas de la vida”. Luego, va Mica Viciconte con el hit “Mentirosa”, de Ráfaga, y la estrella de las redes Lizardo Ponce, el que echó a la de apellido ilustre, con Lissa Vera de Bandana.

***

Tal como anticipamos, ayer en un estudio construido a tal efecto por la productora K&S se retomaron las grabaciones de “El reino”, cuyos 10 capítulos los escribió Claudia Piñeiro con el director a cargo, Marcelo Piñeyro. Grabaron todo en una sola locación y con permiso especial que puede signifi car el poder volver a trabajar por medio de las “burbujas”. Los primeros en sumarse fueron Nancy Dupláa, protagonista importante, Chino Darín, y muchos jóvenes extras cuyos castings ya se habían realizado y de esa forma van sacando escenas del medio. Luego van Peter Lanzani, Joaquín Furriel, Mercedes Morán y Vera Spinetta, ya más cerca de fi n de mes, y están rogando para terminarla a fi n de año, ya que Netfl ix la tiene anunciada para el 2021.

***

Este último trimestre del 2020 es cuando se va a defi nir la pantalla del 2021. Momento que suma presupuestos, ideas y ahora también el protocolo sanitario. En principio diremos que en El Trece quieren mantener el “Cantando 2020” durante los meses de enero y febrero, si bien todavía no hay nada fi rmado. Se sabe que Adrián Suar le tiró la propuesta a Marcelo Tinelli, ya que es el programa que les rinde de lunes a viernes, igual que “Bienvenidos a bordo”, que sí va a continuar. Y el otro que sigue es “El gran premio de la cocina”, con Carina Zampini y la misma productora Boxfi sh. Lo demás está todo en veremos en la emisora de la calle Lima.

***

Como al resto del mundo, a Tomás Fonzi los planes para este año se le desbarataron fuerte. Iba a protagonizar “Gorda” en el teatro Metropolitan, y por supuesto quedó para más adelante. Ojalá que se pueda abrir las salas pronto. El actor, papá de Violeta y Teo, y pareja de Leticia Lombardi desde hace una década, es de los más elegidos para las marcas de ropa. De hecho lo van a ver promocionando en gráfi ca a una de ellas para el Día de la Madre. Es una de las formas para ir llevando adelante, al menos, las cuentas de la casa, que no están en cuarentena.

***

Ya todos sabemos que Rocío Oliva no tiene paz, y que la doctora Rosenfeld le sigue llevando el juicio a Diego Maradona por los años que compartieron. Ellos se amigaron, pero el juicio no lo levantó aun. La chica está invitada esta tarde al programa de Guido Kaczka, “Bienvenidos a bordo”, para grabar y participar de los juegos, en especial la ruleta que lleva al taxi en forma directa. Hay que decir que la probaron de panelista y funcionó.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo “PPT” (Lanata), 13.8 puntos de promedio; “Por el mundo en casa” (Marley), 8.0; “Vivo para vos”, 2.3; “Livin in América”, 1.9; “Documentales TV Pública”, 1.1, y “Lo mejor de Editanto tele”, 0.4. Antes, “El Zorro”, 5.0; el duelo Juanita Viale, 7.6, “La Peña de Morfi ”, 4.6; “La fi nal de TC”, 3.8; “La clave argentina”, 1.2; “Secretos verdaderos”, 1.0; “Lo mejor de Pampita”, 0.4. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.7; en Net TV, “Lo mejor de cómo todo”, 0.5, y en América, “Antes de mañana”, 2.3. El día lo ganó El Trece, 7.1; Telefé, 6.0; América, 1.6; Canal 9, 1.5; TV Pública, 1.1, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.