Ya estamos cerca del final de “ MasterChef Celebrity 2” en que quedan tres concursantes (arrancaron 16), que son Gastón, Sol Pérez y Georgina Barbarossa (favorita de la corona 2). Esta noche el trío jurado infernal, todo grabado ya por supuesto, los va a tener a lo cohetes con las chicharras sonando, cambiando de una estación a otra, y en el medio intentando hacer dos platos salados, librados a su imaginación, en el término de 70 minutos. Aquí ya no hay revancha y quien cocine el plato más incomible quedará eliminado en forma definitiva. O sea, se definen los dos que quedan para enfrentarse mañana y en la final (breve) del jueves. Como anticipamos, se viene el “MasterChef Celebrity 3”, que saldrá junto con los vivos finales de “La Voz”.

***

Mientras esperan la decisión de Guillermina Valdés, quien se sumaría al jurado en el momento del reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain, cierran esta noche el “shuff le” tres parejas. Además de la de Cucho Parisi y Melody con un remix bien movido “bongo chachachá”, van Mar Tarrés, a quien la entrena la cuñada de Adrián Suar, Judith Kovalovsky, y por último Mario Guerci. En tanto, Marcelo Tinelli leerá los puntajes de las parejas y veremos quiénes quedan sentenciadas. Calculamos que el duelo y la eliminación vendrán luego. Y en la semana 6 de “ShowMatch. La Academia” arranca el ritmo “disco”.

***

En días tendrá que estar en Buenos Aires Gonzalo Valenzuela (ex de Juanita y padre de dos de sus hijos), ya que tiene su contrato firmado para la serie que en julio se empieza a grabar, “La boda de tus sueños”, con Celeste Cid. Ambos protagonistas son contratados por Disney y la idea es que vaya a la plataforma para adultos de esa multinacional. Es la historia de una pareja formada por una wedding planner y un ejecutivo, dicen, bajo idea de Bárbara Diez y su ex, el actual jefe de gobierno. El elenco de la tira, además de la pareja (ex) protagónica, que dirige Daniel Barone y produce Adrián González (hermano de Araceli), incluye a Leticia Siciliani, Guillermo Pfening, Fabián Mazzei, Matias Recault, Luz Palazón, Alan Daicz ( hace el novio de Celeste una vez separada), Marcos Montes, entre otros.

***

Ya acostumbrado a ir con las cámaras detrás de sí a todos lados, Marley, que está grabando para la Paramount Plus el reality con Mirko, ya tomó imágenes con su mamá, Ana, su hermano Ricardo, los amiguitos del barrio cerrado de Mirko, y hasta en el colegio alemán al que asiste. También con Flor Peña, su amiga de siempre, y este jueves lo hará con Vero Lozano. La idea es terminarlo antes de comenzar otra vez con los vivos de “La Voz”, el lunes 12 de julio, porque ahí ya es trabajo a tiempo completo. Gran año para el conductor, tenerlo en cuenta para el Martín Fierro.

***

Las biopics de famosos del deporte siguen siendo furor. Ahora la productora R&M armada por Alejandro Roemmers (productor de Flavio Mendoza en “Franciscus”) y Carlos Mentasti están desarrollando el proyecto “Fangio”. Va sobre la vida y obra del campeón del automovilismo Juan Manuel Fangio, oriundo de Balcarce, y a quien secuestraron en Cuba las guerrillas de Fidel Castro. Este es el momento de vender contenidos a las plataformas y están trabajando a pleno con Nicolás y Esteban Puenzo en la dirección, y Oscar “Cacho” Fangio (antes de apellido Espinosa, y quien tuvo que pelear legalmente para ser reconocido) y su hermano Rubén en la consultoría. Habrá que esperar los castings que ya se largan para saber los nombres de los actores y actrices.

***

Tal como adelantó esta sección, se empezó a grabar la tercera temporada de “El jardín de bronce” para HBO, no sin dificultades gremiales, ya que el jueves el Sindicato de Televisión acercó en la locación algunos reclamos a Kapow. Al elenco original, Joaquín Furriel, Maite Lanata, se van sumando Jazmín Stuart, Juan Leyrado, Alejandro Awada, Luis Ziembrowski, Norman Briski , y esperan el ok de Pepe Soriano, quien tendría que estar disponible para dos días mínimo de grabación. Tendrá escenas con Juan Leyrado y Rafael Spregelburd. Siempre dirige Hernán Goldfrid, quien además tiene un director que se agrega, Benjamín Naishat, y sus autores los mismos de las anteriores temporadas, Gustavo Malajovich y Marcos Osorio Vidal. Uno de los éxitos de HBO (Warner Media).

***

Gran caída en la audiencia tuvo el domingo pasado Juanita Viale (3.7 puntos), incluso por primera vez “La peña de Morfi” se impuso cómoda. El dato curioso es que Mirtha Legrand en ese horario y por el canal “Volver”, también del Grupo Clarín, estaba en el aire. Esa emisora que es de la misma multinacional transmitió el histórico almuerzo de Mirtha Legrand a solas con Sandro cuando él tenía 31 años. A Sandro se lo veía (en blanco y negro) con un saco de terciopelo y una corbata a lunares que luego se la fue aflojando y luego se la quitó. En un momento del programa Sandro prendió un cigarrillo, un gesto que ya nadie haría hoy al aire, salvo Jorge Lanata.

***

Por fin una buena noticia para María Valenzuela, quien cumplió años el 16 de este mes y, por supuesto, espera su segunda dosis de la vacuna contra el Covid. La actriz sí participó, como dijimos, de la difusión de los efectos del ACV junto con su hija Malena, en la campaña publicitaria que durará un par de meses, pese a que habían llamado a varios famosos a quienes se les pagaba buen cachet y no aceptaron. Lo bueno es que ahora, con la apertura de las salas, puede estrenar la pieza que venía haciendo prepandemia, “Eva y Victoria”. Si todo sale bien, el 9 de julio debutaría con Sabrina Carballo en el teatrocine Los Ángeles con la obra clásica que cada tanto se repone. A Dios rogando para que le vaya bien.

***

Curiosidades del rating: el acumulado al domingo 20 de junio deja a Telefé, 10.4, puntos de promedio; El Trece, 6.4; Canal 9, 2.3; América, 2.0; TV Pública, 1.5, y Net TV, 0.3. Arrasó la gala de eliminación de “MasterChef Celebrity”, 21.5 y segundo “Viajechef” con Candela, 14.1, frente a “PPT (Periodismo para todos)”, 8.8; “Policías en acción”, 6.2; “Debo decir”, 1.5; Cine Canal 7 y “Fuego amigo”, 0.5, y “De mil amores”, 0.3. Bajó Juanita Viale a 3.7, y “La Peña de Morfi ”, 6.9. Destacaron en la TV Pública “ La fi nal de TC”, 3.0; Canal 9, “Implacables”, 2.2, y en Net TV, “Betty la fea”, 0.6. El prime time de Telefé ardió con 14.3 duplicando al Trece, 7.0, y ni imaginar el resto. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.