Luego de su promocionado (no por ellos, que odiaban la exposición o eso decían) romance entre Brenda Asnicar y el rapero Duki, el corazón de la actriz tendría nueva compañía. Instalada ahora en Estados Unidos, donde proyecta abrir su propio sello discográfico, sus nuevos roles de empresaria no le quitan tiempo para el amor, y así fue que la vieron con nuevo novio. El hombre es polista aficionado, se llama Adam Justin y proviene de una acaudalada familia que se dedica a los bienes raíces. Tiene su propio equipo de polo -el que tiene plata hace lo que quiere- y estaría muy enamorado de la ex "Patito feo" que, luego de haber tenido un matrimonio fugaz hace unos años, se toma las cosas con más calma. ¡Qué lindo es que la gente se quiera!

* * *

A pesar de las desmentidas, esta sección sostuvo que Mirtha Legrand quería volver con dos programas en septiembre en principio, luego más en octubre a medida que vaya mejorando la situación. Sin embargo, Juanita no dejó grabado el programa del próximo sábado, tampoco está su mamá Marcela, y por otra parte El Trece quería a toda costa que vuelva la diva. Y así se confirmó el martes, ya que ahora será la estrella quien reemplace a su nieta haciendo la cuarentena el sábado. Va a competir con "PH (Podemos hablar)", que Andy ya grabó con L-Gante, Claudio Rígoli, Sabrina Garciarena, Andrea Pietra y Agustina Casanova. Linda jugada para ver los números, que pueden definir varias cosas.

* * *

Mientras el viernes "ShowMatch. La Academia" iniciaría la gala del duelo y la eliminación, Marcelo Tinelli trabaja con sus productores para dedicarles antes del final de ciclo uno o varios programas a los videos de los talentos de los chicos. Esta noche le toca el turno a la preferida de Mirtha, Ángela Leiva, quien también es figura de la tira de Pol-ka y por eso pronto deja el certamen. La cantante tendrá invitado a su tímido festejante, el productor Fran Caivano. El muchacho va y viene en las previas ante los embates de Marcelo que quiere llegar a la más profunda intimidad como lo hiciera alguna vez con Pedro Alfonso y Paula Chaves, hoy felizmente casados. Figuran en la lista también Sofía "Jujuy" Jiménez y Viviana Saccone.

* * *

Y sobre Saccone contaremos que la obra "Divino divorcio", que está llevando adelante con Rodolfo Ranni, estaría pasando por un momento complicado ya que la actriz necesita ensayar los lunes para "ShowMatch". Esto hace que los domingos, cuando tiene función de la obra con el Tano, quiera terminar temprano, y cuando el productor le pide que hagan dos funciones dice que no puede y prefiere sólo hacer la de las 19. Esa es la razón por la cual se habría bajado de la temporada veraniega en Córdoba, de modo que están buscando un reemplazo. Igualmente, la actriz hará teatro hasta el 21 de noviembre, su última función.

* * *

Los Auténticos Decadentes proponen una gran fiesta para celebrar sus 35 años de historia al ritmo de las canciones irrompibles que son parte del milagro argentino y que cualquiera puede cantar. La banda prepara el evento con mucho entusiasmo ya que será su primer concierto en vivo en 18 meses. La cita es el 18 de septiembre a las 21 en el estadio Obras Sanitarias. Esperan muchos bises con aplausos y el fervor del público. Seguramente así será.

* * *

Juana Viale llegó ayer de París y se encuentra haciendo la cuarentena obligatoria en un hotel. Seguramente, estará frente al televisor el sábado para ver el esperado regreso de su abuela a "La noche de Mirtha". El domingo, suceso casi histórico, no habrá almuerzos nuevos ni grabados; El Trece programará una película y gana así una semana de tiempo para resolver qué pasará con el futuro de la actriz y su abuela. La molestia con Nacho Viale, el productor, persiste, así que allí todo está al rojo vivo. Por ahora, productores, escenógrafos y técnicos trabajan a destajo para acondicionar el estudio a la comodidad y seguridad de la Chiqui, que seguramente quiera quedarse una vez que retome el gustito de la pantalla.

* * *

No tiene techo Juan José Campanella, uno de los realizadores argentinos más prestigiosos en el exterior. Hace horas firmó con ViacomCBS International Studios un acuerdo exclusivo, que llega inmediatamente después del llamado "first look deal" (por el cual el distribuidor tiene el derecho a ser el primero en aceptar o rechazar distribuir una película o serie) firmado con la productora de Campanella, 100 Bares. Bajo ese contrato se produjo "Los enviados", serie protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Miguel Ángel Silvestre e Irene Arzuela, que se estrenará a fin de este año en la plataforma de streaming Paramount+. La temporada 2 está actualmente en desarrollo por Campanella, que se convierte así en el "mimado" de la compañía.

* * *

Este domingo 29 de agosto se cumplirán 30 años del estreno de "Drácula", el legendario musical creado por Pepe Cibrián Campoy con música de Ángel Mahler, que se convirtió en un hito del teatro argentino. Sin embargo será la primera vez que no se podrá disfrutar de su reposición, ya que tras la separación artística entre ambos creadores, Mahler no autoriza los derechos de la música, y esto impide a Pepe llevar a cabo una nueva puesta del espectáculo. Sin embargo, Cibrián celebrará el aniversario a su manera: brindará un encuentro gratuito donde repasará anécdotas y recuerdos, y se pondrá a disposición de quienes quieran hacerle preguntas. Será por Zoom y quienes quieran participar tienen que enviar un correo electrónico a infocibrian@gmail.com.

* * *

Curiosidades del rating: el martes los programas más vistos de cada canal, "La Voz Argentina", 20.4 puntos de promedio; "ShowMatch" y "Los 8 escalones" (empatados), 9.8; "Bendita", 4.9; "Los Mammones", 2.7; "El marginal 3", 0.8, y "Betty la fea", 0.7. Los duelos: "Flor de equipo", 5.8; "LAM", 4.8; sigue "100 argentinos dicen", 8.6, versus "Cortá por Lozano", 7.0, y "Dulce ambición", 9.8, "El club de las divorciadas" 4.2. El informativo de mayor audiencia, "Telefé noticias", 12.3, frente a "Telenoche", 8.0; "Telenueve central", 4.6; "América noticias", 1.7; "TV Pública noticias", 0.5, y "Reperfilar", 0.4. El día lo ganó Telefé, 11.3; El Trece, 7.1; Canal 9, 3.2; América, 1.8; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.