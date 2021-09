El paso de Rocío Marengo por la pista de " ShowMatch: La Academia" en la noche del martes dio mucho de qué hablar. Luego de recibir el puntaje del jurado estalló de furia contra su novio, Eduardo Fort, y sorprendió a todos con su firme reclamo.

"Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación... Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”, disparó sobre el hermano de Ricardo Fort.

Y siguió: "Ocho años que estoy al lado de él, bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir".

Mirá el fuerte descargo de Rocío Marengo contra Eduardo Fort

Sus palabras generaron muchas repercusiones, tanto de su pareja que salió a responder, de Virginia Gallardo que la bancó en las redes, hasta de la hija del empresario chocolatero y de la ex en cuestión.

Pero luego del escándalo y de cara a la temporada teatral del verano 2022, Marengo comenzó a resonar como figura para una de las obras de Villa Carlos Paz en reemplazo de otra actriz, según reveló La Pavada de Diario Crónica.

Esta noche en el programa de Marcelo Tinelli le toca el turno a Viviana Saccone con su bailarín, Tito Díaz, haciendo "La chacarera del violín", que eligió el jurado Ángel de Brito. La actriz seguirá con la gira de "Divino divorcio", junto con Rodolfo Ranni hasta el 21 de noviembre, pero luego se va a "Sex" en Carlos Paz.

A sus 83 años, Ranni y el productor Damián Sequeira buscan el reemplazo y estarían pensando en Marengo para mantener continuidad de la obra en Córdoba.

Durante la gira en las diferentes ciudades que visitan hay charlas y opiniones entre el actor y los cocineros de cada lugar, a sabiendas de que Ranni es especialista culinario.