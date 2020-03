Confirmada por Marcelo Tinelli la salida del “Bailando 2020” para el lunes 27 de abril, la idea de la producción es que en esta temporada participen 26 o 27 parejas. Así, ya tienen el ok de Dalma Maradona, Gloria Carrá, Barbie Vélez, las Trillizas de Oro, Martín Baclini y su actual novia Agustina, Cinthia Fernández, Benito Fernández, Alex y Charlotte Caniggia, Mica Viciconte, Leticia Siciliani, Malena Guinzburg, Jay Mammón, Anita Martínez, Bicho Gómez, Fredy Villarreal, el Chino Maidana y el Turco García, por ahora. El ok no indica que hayan firmado el contrato, porque muchos de ellos, como Dalma Maradona, están esperando el respectivo documento legal para estar “adentro”. Una firma lo cambia todo.

***

Dada la situación, y sobre todo que Mariana Fabbiani aún no comenzó con las grabaciones del programa de entretenimientos “Mamushka”, en El Trece atrasarían su salida, que estaba prevista para el 30 de marzo. Vería el aire el lunes 13 de abril a las 19, razón por la cual Mónica Gutiérrez seguirá con “Crónicas de la tarde” hasta el viernes 11 de abril. Por otra parte, la emisora del Grupo Clarín haría un relanzamiento de sus informativos, que no vienen ganando en el rating. Al parecer, habrá cambios.

***

Feliz Lizy Tagliani con la repercusión de “Los bonobos” -que se mantiene primero en la taquilla porteña en el Lola Membrives, venciendo a comedias musicales importantes como “Kinky Boots” y al fenómeno “Una semana nada más”-, quiere seguir fuerte con su programa dominical. Interviene en la producción del de “famosos” que este domingo tendrá al chef francés Christophe Krywonis, Pía Slapka, Esmeralda Mitre, Gladys la Bomba Tucumana, Belén Francese, Pipo Cipolatti, Yeyo de Gregorio, Mago Black y Adriana Salonia. Hace bien, hace requetebién.

***

Marcha sin dificultades Carina Zampini en la pantalla de El Trece con su programa “El gran premio de la cocina”. Al punto de que hoy arranca con la nueva temporada del reality vespertino, habiendo terminado la séptima ayer. La actriz-conductora se siente cómoda en ese papel, tras su salida de Telefé, y a pesar de recibir ofertas teatrales y televisivas, elige quedarse en el ciclo que produce Diego Guebel. A su manera y en el contexto, tiene éxito.

***

Tal como anticipamos, Santiago del Moro con el formato de “Trato hecho” saldría al aire el lunes 13 de abril. Ya comenzaron con las grabaciones en los estudios de Viacom, en Martínez, y siguen realizando castings para los participantes. Va al prime time de lunes a viernes y, como suele suceder, si necesitan convocarán a famosos para hacerlo más atractivo. Están a full.

***

Justo el domingo en que se despide de “Hello, Dolly!”, Lucía Galán junto con su hermano Joaquín estarán como invitados de “La Peña de Morfi”, recreando los éxitos de Pimpinela. Conducido por Gerardo Rozín y Jesica Cirio, tendrán también en el estudio un homenaje al Chango Nieto con Los Peteco más Los Nombradores del Alba y Fabricio Rodríguez. En la previa, la Cirio hará su “misión fit”, para lo cual están grabando con distintos invitados. Ya estuvieron Mau y Ricky. más adelante.

***

Volvió de Carlos Paz Raúl Lavié tras cumplir con la temporada de “La jaula de las locas”, y terminará su periplo el 4 de abril en Rosario. Luego, tanto Nito Artaza como Cecilia Milone se comprometieron con un productor chileno para llevar “La jaula...” los días 27 y 28 de mayo al país trasandino. En tanto, Jay Mammón será el reemplazo (no querido) del Negro, quien no imaginó este final, pero resignado hace planes a futuro. En principio, tiene pensado ir con Cacho Buenaventura, pero hay otras ofertas. Habrá que ver si lo de Chile se hace o Artaza se baja del compromiso.

***

Tuvieron que suspender las funciones de “Una semana nada más” en principio hasta el jueves 19 de este mes en El Nacional. Es una medida obligada ante el problema de salud que tuvo Nicolás Vázquez, cuyos médicos le exigen reposo. Como se sabe, el actor protagoniza lo que fuera un fenómeno de taquilla, que sigue entre los primeros lugares, junto con Flor Vigna y Benjamín Rojas. El tema fue un golpe en el codo que derivó en su pronta inmovilización y orden de reposo. Las entradas que ya fueron adquiridas tendrán su devolución o su canje para futuras funciones. No hay que olvidar que terminan a mediados de abril. Que se mejore.

***

Tuvo que levantar tres espectáculos en España el productor Sebastián Blutrach (presidente de Aadet) por orden del ayuntamiento de Madrid: “Copenhague” -que estaba en el teatro Santa Isabel-, y “Entre ella y yo” -en el Marquina-; el tercero, “Los hijos”, estaba en gira y le pidieron que se suspendieran-demoraran las funciones hasta ver cómo evoluciona el tema coronavirus. Y aquí hay varios productores que están poniendo en duda las giras por el interior: a la de “Hello, Dolly!” se sumaría la de “Departamento de soltero”, con Nicolás Cabré y Laurita Fernández. No confi rmado, pero en duda por los costos y lo que signifi ca poner en marcha tanto elenco.

***

Estaba programado el regreso de Pablo Rago, ya liberado del tema judicial en el que fue sobreseído, para presentarse con Miriam Lanzoni en Miami en mayo. En rigor, la obra es “Casi felices” y la dirige Marcelo Cosentino. Pero como todo cambia muy rápido, se estaban reuniendo con la producción por si hay que suspenderla. De cualquier forma, aquí lo llamó el productor Juan Urquiza, y tiene oferta televisiva. Irán viendo.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes, "Telefé noticias", 9.1 puntos de promedio; "Telenoche", 7.1; "Bendita", 4.2; "Polémica en el bar", 2.4; "Cuestión de peso", 0.6, y "Genios que cambiaron", 0.2. Segundo en el día, "El muro infernal", 8.7; "Bienvenidos a bordo", 7.9; "Intratables", 2.3; "Mejor de noche", 2.1; "Cine argentino", 0.9, y "El patrón del mal", 0.7. Las tiras turcas: "Elif", 7.9; "Huérfanas", 7.7; "Huérfanas" (noche), 7.4, perdió con "Separadas", 7.6; "¿Y tú quién eres?", 7.3, y "Cesur", 6.5. En América, la mayor audiencia: "Intrusos", 3.5; en Canal 9, "Bendita", 4.2; en Net TV "La viuda negra", 0.9, y en la TV Pública, "TV Pública noticias", 0.9. La jornada la ganó Telefé, 7.4; El Trece, 5.9; Canal 9, 2.9; América, 2.5; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.