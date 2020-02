Ayer a la tarde Thelma Fardin tuvo su primera reunión formal con Chato Prada en la productora LaFlia. Hasta el momento su probable -o noingreso al “Bailando 2020”, que generó muchas críticas, se había manejado por teléfono. La actriz quiere evaluar varios temas antes de responder, desde los riesgos que podría ocasionarle su exposición en el reality, el tema económico y otras implicancias. Veremos qué resulta de la reunión.

***

Podría dejar en breve su participación en la tira de Pol-ka “Separadas” Viviana Saccone, quien tiene ahí un papel secundario de villana. Sucede que está muy esperanzada en quedar elegida para “Luis Miguel, la serie”, segunda temporada -que ya se está rodando-, luego de haber participado del casting para interpretar a Lucía Miranda, que en la ficción será la esposa de César Bordón. Obvio que aún no le dieron el ok. La actriz sigue en teatro junto a Pepe Cibrián con la obra “Por el nombre del padre”, producidos por Guillermo Marín (no con la fortuna que quisieran). La Saccone no descuida su cuerpo, entrena a full y disfruta del sol y el aire libre siempre que su agenda laboral se lo permite.

***

La partida de Antonio Gasalla de Mar del Plata por temas de salud tiene sus consecuencias económicas, con los productores que todavía no cobraron y están en La Feliz. Era previsible que esto iba a suceder porque restan seis semanas de temporada hasta el 15 de marzo, tal como establece el contrato de Marín con Patalano por la sala Radio City. Gasalla dejó sin cobrar una semana -la última- (un millón de pesos de recaudación), que quedó como prenda de negociación. La idea es llegar a un acuerdo, como le explicó a Gasalla su abogado Miguel Ángel Pierri, pero todo hace suponer que tendrá que pagar el lucro cesante. Más allá de los exámenes que todavía tiene el genial actor pendientes.

***

Confirmada Florencia Peña a cargo del magazine “Cortá por Lozano”, haciendo el reemplazo de Verónica Lozano desde el lunes 10 hasta el 21 de febrero. La Lozano dividirá sus vacaciones entre unos días con sus amigas, con quienes viajará a Nueva York, y su marido Corcho Rodríguez y la nena. Continúan con Flor el equipo que conforman Mauro Szeta, Paola Juárez, la divertida Costa, Nicolás Peralta y Tamara Pettinato. Tendrán que cuidar y subir el rating en un momento de bajo encendido, y en que la competencia crece.

***

El viernes Adrián Suar viaja a Punta del Este, al Centro de Convenciones donde se desarrollará el American Business Forum moderado por Ismael Cala. El actor-productor-empresario y gerente de programación está invitado a hablar como ejemplo de emprendedor exitoso. Van también Benjamín Vicuña, presentado como “el actor que conquistó Iberoamérica” (¿no será mucho?), el chileno Don Francisco, Giuseppe Cipriani, dueños de varios restaurantes con su nombre y que tiene siempre como invitada a Susana, y Alessandra Rampolla. Viaje breve y productivo.

***

Tal como venimos informando, Nicolás Vázquez se está convirtiendo en productor, incluso ya puso su oficina en Palermo Hollywood, y va a producir teatro y televisión. Protagonista de “Una semana nada más” en El Nacional junto a Benjamín Rojas y Flor Vigna, está en tratativas con Flow para realizar una ficción. Por ahora llevó “la biblia” de la idea a desarrollar, en la que -si se da- no sería parte del elenco, sino que lo hará con otros/as intérpretes. Asimismo, a partir de mayo comienza con la gira de la obra dirige Mariano Demaría, tanto nacional como internacional. El muchacho se va para arriba.

***

Les funcionó bien “Divina comida”, y seguirán grabando nuevos episodios con famosos. Los de la próxima semana arrancan el lunes con Karina Jelinek como anfitriona; el martes Silvina Luna; el miércoles Fernando Carlos; el jueves Mariano Peluffo y el viernes Gabriel Schultz. En Telefé apuestan al de Karina Jelinek, que se la va a jugar con un menú bien especial. Al momento de las confesiones, no faltará quien le pregunte por su ex marido, el panelista acusado Leonardo Fariña.

***

Desmentida de Charlotte Caniggia, quien no se va del país, seguirá viviendo en el Faena, y tampoco piensa en casamiento con su novio. Hasta que vuelva su representante, el 15 de este mes, no hay definición del “Bailando” para Cha, ni el “Gran Hermano Vip” de Italia para Alex. Tienen muchas conversaciones, incluida la de continuar con el reality, con interesados en Netflix y en Flow. No les faltan propuestas, lo que les falta son ganas de trabajar. Son chicos muy fiacas.

***

Mientras José María Muscari, director, mediático y escritor, se encuentra en Carlos Paz y anoche vio las obras de Flavio Mendoza y Peter, se termina de cerrar el desembarco de “Sex” en Mar del Plata. La obra ambulante éxito en Palermo debutará el martes 11 en el Radio City con un elenco reducido de 12 personas, en espectáculo que produce Pagani, y los que están asegurados son Diego Ramos, Gloria Carrá y Esther Goris. Harán martes y miércoles como parte de una programación de emergencia. Por otra parte Miss Bolivia terminó su labor en “Sex” de Gorriti a fin de enero.

***

Luego de varios meses intensos de trabajo, Arturo Puig, que sorprendió a todos con la dirección de “Hello Dolly”, se tomó unos días de vacaciones en Punta del Este. El actor devenido director viajó junto a su mujer, Selva, a Punta del Este para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Le encanta Punta, y está muy contento con que su hija Ximena sea la vestuarista de “Los bonobos”, que produce Gustavo Yankelevich. No bien regrese empieza a ensayar con Karina K, quien reemplazará a Lucía Galán en “Hello Dolly”. Es que Galán sigue con la gira de Pimpinela, que ya tiene muchas fechas confi rmadas.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo lideró “El muro infernal”, 10 puntos de promedio; “Bienvenidos a bordo”, 7.9; “Intratables”, 2.4; “Mejor de noche”, 2.1; “Festival País”, 1.6, y “El patrón del mal”, 0.8. Bajó “Separadas”, 8.2 (quedó sexta en el día), perdió con “Huérfanas”, 9.0, en tanto a la tarde empataron “Cortá por Lozano” y “Crónicas de la tarde”, los dos con 5.0. Los magazines de espectáculos: “Intrusos”, 1.9; “Incorrectas”, 1.7; “Confrontados”, 1.6; “Hay que ver”, 1.6; “Todas las tardes”, 1.5, y por su parte “Bendita”, 3.2. Los informativos de las 19/20: “Telefé noticias”, 8.5; “Telenoche”, 5.7; “América noticias”, 2.0; “Telenueve central”, 1.9, y “TV Pública noticias”, 0.1. La jornada se la llevó Telefé con 7.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.