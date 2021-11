Tal como anticipamos, quedan pocos programas de “El gran premio de la cocina” (el viernes marcó 2.9 puntos), y en su lugar irá “Hogar dulce hogar”, conducido por Eugenia Tobal y producido por LaFlia. Falta saber qué harán los jerarcas del Trece con el de entretenimientos “Match Game” (el viernes obtuvo 3.5) con Rada. Los dos realities son de Boxfish, la misma productora de Diego Guebel que realiza “MasterChef Celebrity” y “Quién sabe más de Argentina”.

***

Antes de comenzar con “No es tan tarde”, el conductor de “El noti de la gente”, Germán Paoloski, y del ciclo de trasnoche, avisó que en enero se toma vacaciones. No están en la mesa de cambio de Telefé, ya que

quiere compartir después de un año intenso con su mujer, Sabrina Garciarena, y sus tres herederos, León, Beltrán y Mía. Están evaluando si se mantendrá el programa en lo anticipado por Telefé para la programación del 2022. Podrá comprobarse en la fi esta de presentación que cada año organiza la emisora de Viacom.

***

Y hablando de Luciano Cáceres, por estas horas el actor está en Mar del Plata disfrutando del debut en el Festival de Cine de la película “El desarmadero”, que él protagoniza pero que además marcó el primer trabajo profesional de su hija Amalia. Súper orgulloso se dejó ver en la sala -que llenaron- del teatro Colón en La Feliz, que está a pleno con el certamen cinematográfi co. La película se vio en la sección Noches Marplatenses, pero además de la alegría del estreno no escapó a esta sección un dato: el certamen sirvió como escenario para blanquear su noviazgo con Belén Riva Roy, ex cronista de “LAM” y actualmente profesora de yoga. Se tomaron su tiempo hasta que la relación fl oreciera, y los lobos marinos de la ciudad fueron testigos de su consolidada relación. ¡Qué lindo que la gente se quiera!

***

Desde que arrancó “ShowMatch. La Academia” el 17 de mayo, el programa de Marcelo Tinelli, con varios cambios de horario, lleva más de seis meses en el aire pese a los anuncios de fi nal. Esta noche abren Rochi Igarzábal y LizardoPonce en comedia musical y en este ritmo se irán dos parejas del certamen, con lo cual quedarán siete en danza. El camino va derecho a las instancias fi nales del concurso cuya fecha de adiós del 2020 estaría en los primeros días de diciembre (entre el viernes 3 y el lunes 7). Ya se está buscando “laburo” el jurado: el caso de Pampita, que empieza la segunda temporada de su reality, los shows de Jimena Barón y la gira de Hernán Piquín. Por lo demás, Tinelli está pensando en un nuevo formato para el 2022.

***

Fue una noche inolvidable la del sábado en el CCK, donde una multitud de colegas y amigos de León Gieco se reunieron para festejar los 70 años del gran artista. Ya desde la previa fue todo emoción; con la proyección en pantalla gigante de los saludos de figuras tan variadas como Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Charly García, Andrés Calamaro, Susana Rinaldi, Felipe Pigna, Alejandro Dolina, Diego Capusotto y Piñón Fijo. Todos admiradores de Gieco, de quien además se pudo conocer como adelanto los videos de “Todo se quema” y “Alimentación.com”, que integrarán su próximo disco. El emblemático cantautor disfrutó de la banda dirigida por Lito Vitale desde la mesa principal, donde se sentó junto a Mikki Lusardi y Mex Urtizberea; con ellos repasó pasajes de su vida y de sus cincuenta años de trayectoria. Ricardo Mollo hizo una versión íntima de “Hombres de hierro” y besó con cariño al querido León. Una fi esta a su medida.

***

Feliz está Claribel Medina porque, tras mucho tiempo, regresa a la pantalla chica. La actriz y conductora fi rmó contrato con la productora Kuarzo y El Nueve para estar al frente del ya conocido ciclo “El show del problema”, en reemplazo de Nicolás Magaldi. El presentador tiene otras propuestas y decidió dar un paso al costado dejándole su lugar a la simpática puertorriqueña, que está muy entusiasmada con esta propuesta. ¡Desde acá le deseamos éxitos!

***

Espléndida y radiante se encuentra Julieta Nair Calvo con su pancita de embarazada, fruto de su amor con el empresario gastronómico Andrés Rolando. La actriz atraviesa los cinco meses de gestación y disfruta de su primer embarazo totalmente relajada y sin compromisos laborales que cumplir. Hace algunas semanas, la ex participante de “La Academia” estuvo de vacaciones en España con su pareja y actualmente disfruta de las altas temperaturas de Buenos Aires. ¡Una dulce espera soñada!