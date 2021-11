Hay gran preocupación en un elenco de una producción muy esperada. Durante las últimas horas, La Pavada de Diario Crónica se enteró de un rumor que quedará en forma enigmática por la relevancia de la persona involucrada allí.

Una estrella de una serie que verá la luz en una plataforma de streaming y todavía sigue en rodaje habría acosado sexualmente a una trabajadora del área de vestuario en dicha serie que todavía está realización. Además, los tiempos se vieron demorados a raíz de la pandemia de Coronavirus.

.

Todavía no se generaron grandes cambios en la tira, aunque se habría cobrado la salida de un productor ejecutivo. Está claro que el rumor que surgió dentro del mismo set no cayó bien dentro de los integrantes del elenco, por lo que se vive un ambiente tenso en la grabación. Además, se busca que el nombre del supuesto implicado no se filtre para no tener que enfrentar un escándalo.

La voluntad de la presunta víctima habría sido mantener el silencio, al menos de manera pública por lo que todavía no se revelaron los nombres. Podría haber novedades en el futuro cercano, aunque mientras tanto no se detiene la producción que se podrá apreciar por una de las plataformas de mayor renombre en la actualidad.