En estos momentos se está trabajando en la programación 2020 de Telefé-Viacom. Para que quede claro, mandan los números, y es así que lo confirmado es el reality “La voz argentina”, “Bake off: El gran pastelero” (ya grabado), la serie “Los internacionales” (ya grabada), “Divina comida” (ya grabado) y lo nuevo, “El muro infernal”, con Marley, y “Trato hecho”, con Santiago del Moro. En relación con Susana, no se hará este año el clásico de los domingos (en los que quedó fue invicta), porque resulta un programa muy caro (domingo paga doble a todos los técnicos). La diva tendrá tres o cuatro apariciones en el año, quizás con especiales. Van por ahí.

***

Lo dijimos: este 2020 es el año de Lizy Tagliani. Fue lo más visto del domingo y el próximo tendrá algo especial en “El precio justo - famosos”. Se casarán en vivo Silvia Süller y Jacobo Winograd con muchos invitados, y el dato especial es que el cerebro de “El robo del siglo”, Luis Mario Vitette Sellanes, les va a regalar los anillos. El toque bizarro que tan bien le viene a Lizy, quien además estrenará en el Lola Membrives el 22 “Los bonobos”.

***

Estudia muchas propuestas de trabajo en cine, teatro y televisión (serie en una plataforma) Carla Peterson, quien pasó unos días en el Este con su amiga Julieta Cardinali y ya está en Buenos Aires. No aceptó las ofertas teatrales de esta temporada y espera una buena oportunidad. De cara a la tira de Undergound-Telemundo, en el momento en que den el OK, tomará la decisión. Y es que es una época en que todo está un tanto convulsionado.

***

Mientras el próximo domingo arranca en Telefé la tercera temporada del reality “Caniggia libre” , que ya se vio por MTV pero es estreno para el canal de aire a la medianoche, los hermanitos estudian propuesta. Tal como informó Marcelo Tinelli, el “Bailando 2020” arranca en abril y, más allá de que está confirmado el mismo jurado (Pampita-Polino- De Brito-Peña), se está buscando a las parejas y quieren a Charlotte y a Alex en la pista. Empiezan los primeros nombres a dar vueltas. Los productores de LaFlia, muy activos.

***

Con el estreno de “Después de nosotros” en La Plaza, Julio Chávez va a quedar liberado tras tanto trabajo. Y ya tiene fecha de inicio de grabaciones de “El Tigre Verón” (segunda temporada), que será el 27 de enero. Además de Chávez, siguen Alejandra Flechner, Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra y Sofía Gala, y se sumará Luis “Pipo” Luque, quien también estrena en el teatro Astros la comedia de Woody Allen “¿Y si la cosa funciona?”, con Carolina Papaleo. Todo en uno.

***

A pleno con los viajes y los ensayos de “Hello Dolly”, Darío Lopilato, que anda un poco bajón porque se peleó con su novia. Ayer estuvo en Mar del Plata junto con Marcelo de Bellis, contratado por una empresa de telefonía para realizar una suerte de escena de comedia en Playa Grande (donde cantó Lelé TInelli). Vuelve hoy a sumarse a las últimas pasadas de la comedia musical, en la que Lucía Galán, muy profesional, confirmó que, pase lo que pase (tiene a su madre internada), va a estrenar el 9 en el Ópera. De hecho, fue ayer a cantar con Ángel Malher. Fuerza.

***

En la previa a la salida de “El muro infernal”, que es el lunes próximo, Marley estará el domingo que viene en “¿Quién quiere ser millonario?”, junto con Santiago del Moro. El conductor grabó el programa antes de las vacaciones de Santiago, que a partir del domingo 12 irá solo los domingos a las 22.15, después de “El precio justo - especial famosos”. Como es de imaginar, Telefé apuesta a que repita el número que suele acompañar a Marley en sus realities. Siempre le va bien.

***

Nadie en el espectáculo puede dudar de que Antonio Gasalla es un prócer de los pocos que quedan y, más allá de su carácter -que lo tuvo toda la vida-, arriba del escenario es un enorme profesional. Así, continúa en el Radio City de Mar del Plata, ya sin menciones ofensivas para nadie, a pedido de su productor, Guillermo Marín. Si bien no figura entre los cinco primeros, hace un poco de base pero no le va mal, como diría Charly. En medio de tanta presión, su asistente Ricky se tuvo que volver a Buenos Aires y va en su lugar Sebastián Borraz. Hay que cuidar a Gasalla y no matarlo.

***

Marcelo Polino está trabajando muy bien en “Gasalla”. En la obra que encabeza el capocómico, no tiene definido un rol de actor, sino una participación especial donde cada noche improvisa junto con Antonio y noches atrás, al enterarse que estaba el chofer de Susana Giménez, la temática fue dirigida a la diva, a su conductor. *** En Carlos Paz, y tal como informamos, la única obra que tiene dos funciones es “Atrapados en el museo”, con Peter Alfonso, Fredy Villarreal, Julieta Prandi, Mica Viciconte -quien también arregló los móviles para “Incorrectas”-, Rodrigo Noya y Flor Torrente. Por el momento, los productores de Dabope no se quejan y aseguran que seguirán en la villa hasta bien entrado marzo. Y ya están planeando gira por el interior desde abril.

***

El Teatro Nacional Cervantes, aún a cargo de Alejandro Tantanian, está cerrado y con paro de técnicos desde noviembre, a la espera de la resolución del conflicto. Estaría previsto para fines de febrero el estreno de “Teoría King Kong”, de Virginie Despentes y adaptación de Alejandro Maci, con Mercedes Morán, Soledad Silveyra y Andrea Bonelli y dirección de Claudio Tolcachir, Daniel Veronese y Romina Paula. En stand by.

***

Curiosidades del rating: el encendido no mejora, y el domingo lo más visto fue “El precio justo - famosos”, 8.2 puntos de promedio; “Rápidos y furiosos 5”, 5.9, y “El ciudadano ilustre” (las dos de El Trece), 3.8; “Debo decir”, 2.8; “Crimen y misterio”, 1.1; “Cine tango”, 0.6, y “El patrón del mal”, 0.4. Lizy, con “El precio justo” (normal), 5.4; “Implacables”, 1.7, e “Infama”, 1.2. El día lo ganó Telefé, con 4.9, seguido por El Trece, 3.8; América, 1.3; Canal 9, 1.1; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. En lo que va de enero Telefé lleva ventaja de 2 puntos sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.