El menú de Telefé, presentado por Zoom hace días, es de fácil resolución cuando son programas ya hechos, por caso las series “Apache” Monzón” o Floricienta”, pero más complicado en los que van en vivo y con público. O grabados con público. Necesitan el ok Viacom Estados que les da mucha importancia a los protocolos sanitarios. De ahí que aunque pongan “muy pronto”, esperan que en septiembre pueda volver Lizy Tagliani (muy difícil), arrancar Florencia Peña y poder grabar con Del Moro en “Masterchef celebrities” que se hace en Boxfi sh, fuera de Telefé. Y en el caso de Susana Giménez haría “Game of games” (el juego de los juegos), un formato con megaproducción pero que iría en el 2021. En lo que queda del 2020, Susana no vuelve.

***

Tras el impacto, como a todo el mundo, del Covid-19 en su vida cotidiana, Julio Chávez va adaptándose al actual momento. El actor se vio obligado a dejar la serie “El Tigre Verón”, la obra de teatro “Después de nosotros” con Alejandra Flechner y sus clases presenciales de teatro. Con los meses empezó a usar el Zoom para enseñar, retomó la pintura, oficio que lo relaja, y fue armándose una rutina. En función del desarrollo de la situación, podría retomar las grabaciones en septiembre y en octubre volver al teatro. Lo importante es que se lo toma con paciencia y sin ansiedad.

***

Mientras este domingo Marley va a dejar su casa de La Colina para visitar con autorización de Telefé y súper protocolo sanitario a Florencia Peña, festeja su continuidad en Viacom. Ya está previsto, como primiciara esta sección, el regreso de “Minuto para ganar” y en 2021 el del reality “La voz argentina”. En tanto diremos que Marley, sin Mirko, le tomará una suerte de “examen de ingreso” a Flor Peña en su vuelta a Telefé con un magazine matutino en su casa de Palermo. Como es lógico y necesario van a mantener el distanciamiento y todo con barbijo. Son amigos y se entienden bien. “Por el mundo. En casa”, confi rmado hasta “Minuto para ganar”.

***

Los cambios en El Trece les están dando buenos resultados. Lo próximo, tal como adelantamos, es de lunes a viernes en el horario vespertino en el que iría un magazine desde el mes de agosto. Se va a dar en medio del estreno de “100 argentinos dicen”, que comienza a grabarse con Darío Barassi la semana próxima en los estudios de la calle Lima. mecánica del programa que produce Diego Guebel con Boxfi sh incluye a tres familias, cada una de las cuales viven juntos tipo “burbuja”. Dos juegan entre sí, y la familia ganadora va en guerra con la tercera. La idea es que arranque a las 16.

***

A la espera del ok ofi cial están en Turner, quienes en coproducción con Pol-ka tienen pendiente la realización de la serie sobre el asesinato de María Marta García Belsunce. Elegido el elenco que encabezan Laura Novoa como María Marta, Jorge Marrale en el papel de Carrascosa, Carlos Portaluppi como Bártoli, se sumarían María Leal y Muriel Santa Ana. Se trata de 8 episodios de una hora y la verdad es que es de los primeros proyectos de Turner que quieren realizar en virtud de la necesidad de generar contenidos en plena pandemia.

***

Guardada en su casa del barrio de Belgrano, la gran Norma Aleandro y su marido Eduardo Le Poole pasan la cuarentena leyendo, cuidando de sus plantas y viendo películas. La enorme actriz, a quien puede oírse en el podcast del canal de cable Film & Arts con sus propios cuentos en “Norma en la nube”, ha rechazado varios trabajos por quedarse en su país. En España, de hecho, la representa Ramón Pilaces (el más importante de aquel país), y le ha llevado varias ofertas. Ella elige quedarse y ahora aguarda para cuando se pueda el estreno de “Lágrimas y eneldo”, película que fi lmó antes del Covid-19.

***

Sigue su romance con Toto Suar, hijo de Adrián Suar y Araceli González, la actriz y cantante Minerva Casero, aunque mantiene su independencia ya que vive sola en su departamento de Palermo y el actor en Highland (Del Viso). Hace días Minerva participó de un evento leyendo cuentos en japonés (estudió en una escuela de ese país), y gana sus buenos pesos en publicidad gráfi ca. Eso, más lo que ahorró con “Argentina, tierra de amor y venganza” y lo que cobra con las repeticiones, le da libertad económica. Sin dependencia con nadie. Muy bien.

***

El streaming se ha convertido en única fuente de ingresos de muchos actores/ actrices/animadores/ cómicos, como los Midachi por ejemplo. Se suman ahora Rolando Hanglin, ya sin ganas de ejercer el nudismo, y Mario Mactas con su clásico “El Gato y el Zorro”. Harán su función el sábado 1º de agosto a las 19, por Plateanet, que le cobra a su productor, Damián Sequeira, el 30% por usar la plataforma.

***

Categórica resultó la declaración de Georgina Barbarossa sobre su renuncia al “Cantando 2020”, al ratifi car que se había bajado, pese al número del dinero que iba a cobrar, por la llegada de su “enemiga”, aunque aseguró no estar enemistada con Pepito Cibrián, con quien tuvo sus bemoles. Georgina se sumó al streaming no sólo con las clases virtuales, sino que va a poner su obra para chicos “Doña Disparate y Bambuco”. Y mantiene su cuarentena en su casa acompañada por su mamá, su sobrina que llegó de Córdoba y el perro. Parece que los mellizos ya están grandes y hacen su vida.

***

Curiosidades del rating, los cinco programas más vistos del lunes fueron fi cciones: brasileña, turcas y una sola local: “¿Y tú quien eres?”, 11.8 puntos de promedio; “Alas rotas”, 11.7; “Jesús”, 11.7; “Elif”, 10.3, y “Educando a Nina”, 9.0. En cuanto a los magazines, “Cortá por Lozano”, 6.9; “Bendita”, 4.8; “Intrusos”, 3.6; “Fantino a la tarde”, 3.0; “Confrontados”, 1.7; “Hay que ver”, 1.5; “Todas las tardes”, 1.3 y “Pampita online”, 0.6. La TV Pública tuvo “En terapia”, 1.1, y “Las 13 esposas de Wilson”, 0.9, y “TV Pública noticias”, 0.7. De madrugada, “Caniggia libre”, 1.0; “Punto de luz”, 0.4; “Somos argentina”, 0.4, y “Pampita online”, 0.3. El día lo ganó Telefé, 8.9; El Trece, 6.1; América, 2.6; Canal 9, 2.4; Net TV, 0.6, y TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.