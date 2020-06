En La Mary, Susana se va recuperando y es vigilada por los médicos para ver la evolución del golpe en el codo, que tiene que estar inmovilizado. De ahí que la diva, quien tiene muchos mensajes en su WhatsApp no conteste, porque le duele al escribir. Hasta el momento tiene idea de quedarse no menos de tres meses en Uruguay, o tal vez más, hasta que aquí se comience a abrir alguna ventana. Está claro que, aun con el contrato vigente en Telefé, en este 2020 no se haría el programa, tal vez, sí, sobre el final del año, algún especial.

***

Tal como informó esta sección, la primera temporada de “Maradona. Sueño bendito” la tiene Telefé en carpeta, y en acuerdo con Amazon, iría en octubre de este año. Son diez episodios en los que se verán cuatro épocas de la vida del Diez que interpretan Nicolás Goldsmith, Nazareno Casero y Juan Palomino, más el joven actor pequeño que encarna sus primeros años. La serie usa los nombres reales teniendo en cuenta los juicios que le van a venir, y que son parte de su estrategia global. Además, el gigante del streaming ya está poniendo fecha a la segunda temporada que comenzaría en enero de 2021 con parte del mismo elenco como Julieta Cardinali, Mercedes Morán, Juan Palomino, Gerardo Romano, Leonardo Sbaraglia, entre otros, y que irá de Nápoles a contar toda su estadía en Cuba con Coppola. Obvio, superpolémica.

***

Pese a tener la ciudadanía española, Lucía Galán se quedó aquí y pasa su cuarentena con su hija Rocío, saliendo sólo en contadas ocasiones por la compra de alimentos. Su pareja, Pablo Alarcón, se quedó en su domicilio cuidando a su hija menor Agostina (de su unión con Claribel Medina). La actrizcantante está planificando una gira de Pimpinela, con su hermano Joaquín, con fechas entre octubre y noviembre en México y algunas ciudades especiales de América del Norte donde hay público latino. En cuanto a las fechas que tenían en España, todas fueron pasadas para 2021, cuando pase el invierno de allá. Lucía se la banca y no se queja.

***

Tal como anticipamos, el “Bailando 2020” definitivo no saldrá en junio y verán si se puede en la primera quincena de julio. Va a depender, como dijimos, no sólo de la extensión de la cuarentena, sino de los acuerdos de protocolo sanitario. En tanto, siguen de cerca la marcha del “Bailando” en Chile, que fue saliendo en la previa de la cuarentena y después fue grabado, que son los capítulos que están saliendo al aire por el canal 13 del país trasandino. Entre los participantes se encuentra Leandro Penna, más conocido como el ex bañero de Marley, chico siempre dispuesto a la polémica. Es lo que hay.

***

Se las arregla bien Guido Kaczka con el programa “Bienvenidos a bordo”, que suele ser lo más visto de El Trece, canal que este año tiene muy malos números en los informativos. Entre los próximos invitados está Flor Torrente, la hija de Araceli González, que va a promocionar su incursión en el teatro serio de Strindberg, ya que va a protagonizar “La señorita Julia” por internet. Atrevida y valiente. Además, con Guido estarán Silvina Escudero y el humoristaimitador Claudio Rico. Kaczka es cuidadoso y ha sabido mantener la fuente de trabajo en pie, a pesar de la pandemia. Buen ejemplo.

***

Pasados más de dos meses desde que arrancó la cuarentena, Soledad “Solita” Silveyra dejó la casa de su hijo Baltasar, su nuera Romina y sus nietas para volver a su departamento. Con los cuidados lógicos, por pertenecer a un grupo de riesgo, se instaló, ya que necesitaba, además, pagar cuentas y arreglar temas personales. Por ahora no van a retomar el trabajo de “La fuerza del cariño”, que estaba ensayando con la directora Corina Fiorillo, pero es probable que haga algo por internet, tal cual está de moda.

***

Siguen en cuarentena -y esperando cobrar lo adeudado desde el verano de Carlos Paz- Betiana Blum, Georgina Barbarossa, Nicolás Scarpino, Patricio Arellano y los bailarines de “Un estreno o un velorio”. Para los actores/ actrices y bailarines ya esto es un velorio cuando les toca pagar las cuentas cada mes en momentos tan complicados. De nada valen las promesas, porque llegaron al mes de junio y el atraso cumple tres meses. A ver si por fin se logra resolver el tema.

***

En la próxima función virtual de “Sex”, Esteban Prol, quien se suma, toca el piano, mientras que Diego Ramos hace un cambio de ropa sexy mostrando su físico, Adabel Guerrero juega con que la espía un vecino y se va desvistiendo. El actorconductor- director, quien sigue con su programa en Net TV, comparte su departamento de Colegiales con su pareja, Mauro, recién blanqueada. Hay que decir que en el espectáculo virtual que va por Instagram, Twitter, Telegram y WhatsApp es de los más solicitados, cantidad de gente paga hasta $1.000 para verlo en vivo y en directo. La experiencia “Sex” tendrá hoy su segundo debut, y la otra será el 18 de junio. Distracción con algo de sexo.

***

Como en su zona de confort Leo Montero mantiene su programa en Canal 9, “Mejor de noche”, en coproducción con Kuarzo. Sin la presión por el rating y muy bien vendido a los anunciantes, encontró un lugar en el negocio que le cae perfecto. Tras su separación profesional de Vero Lozano fue armándose su personaje televisivo con cierta gracia. Junto con su mujer, María Laura, vive en Núñez en un piso dentro de un edificio con pileta y seguridad y lo demás lo sabe invertir. Ser socio es mucho más que ser empleado.

***

Curiosidades del rating: el primer día de junio lo ganó Telefé 8.8 puntos de promedio; El Trece, 6.2; Canal 9, 3.0; América, 2.3; TV Pública y Net TV, 0.5. El debut de Mariana Fabbiani con “Mamushka”, 7.0, perdió con “Huérfanas”, 10.9, y “Elif”, 9.3; en tanto que lo más visto de la jornada fue “Jesús”, 12.1. La mayor audiencia de cada canal, en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 7.6; en Canal 9, “Bendita”, 4.9; en América, “Animales sueltos”, 3.0; en TV Pública, “En terapia”, 1.2, y en Net TV, “Editando tele”, 0.9. Sobre el final lideró “Educando a Nina”, 8.0; “Las mil y una noches”, 4.9, y “Nada personal”, 2.0. Entre los magazines volvió a primerear “Cortá por Lozano”, 7.1 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.