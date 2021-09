Esta noche van a comer juntos Susana, Marley y amigos comunes, con distancia por supuesto, después de tanto tiempo, y hablarán del próximo viaje que esta sección adelantó en exclusiva. La intención es que la diva inaugure la nueva temporada de "Por el mundo" en noviembre, en Miami, y de paso verá su casa de allá. Por lo demás, la semana que viene la diva hará las fotos de prensa de Telefé y de Paramount Plus para el reality "Susana, invitada de honor", y seguirá a la búsqueda de una mesa que le guste en reemplazo de la que le rompieron (de cristal) los empleados de la emisora cuando hizo la nota con la tecnología de realidad aumentada. Su quiere volverse pronto a La Mary, extraña su casa, sus perros y sobre todo la paz con la que vive, que le permite tejer y bordar.

* * *

Nervios de Adrián Suar por la salida de la tira de Pol-ka "La 1-15/18" que, tal cual anticipamos, saldrá (hasta ahora) el lunes próximo después de "Los 8 escalones" y con la corrida de "ShowMatch. La Academia". También está en vísperas de debutar como director de cine de una comedia, cuyo guion ya está escrito y corregido (las primeras correcciones), que además va a protagonizar. Si bien están en danza varios nombres para que lo acompañen, por ahí se mencionó a Valeria Bertuccelli y a Laurita Fernández, que no se parecen en nada, pero juegan. Y sigue con la obra "Inmaduros" junto a Diego Peretti en El Nacional, los miércoles con localidades de hasta $3.000.

* * *

Es increíble que pese a la pandemia universal haya gente -famosos/as- que no se quiera vacunar. No diremos el nombre de la cantante popular en edad de riesgo, naturista ella, con hijos y nietos pequeños, que no se aplicó ninguna de las vacunas existentes. De hecho tiene gente amiga que dejó de verla porque no se ven con quienes no se vacunan. Es importante saber esto cuando invitan a los programas en televisión, más allá de que a todos les hacen el hisopado antes de grabar.

* * *

Las protagonistas de "Pequeñas Victorias" tienen mucha expectativa por la salida del lunes (en forma de unitario) en Telefé en el prime time, después de "Bake off". En especial Julieta Díaz y Mariana Genesio Peña, quien, dicho sea de paso, está grabando con Lali Espósito. En tanto, Díaz sigue aquí con la obra "Precoz" con Lorena Vega, y tiene que rodar en Uruguay la película "Asfixiados" con Leonardo Sbaraglia y Marco Antonio Caponi. La va a dirigir Luciano Podcaminsky y estarían planificando para noviembre. La cuarta intérprete es hija del empresario Gabriel Hochbaum, Zoe, quien hizo varias obras teatrales.

* * *

El director Sebastián Schindel, nominado a los Premios Platino en la categoría mejor guion por "Crímenes de familia", está invitado a viajar a la entrega, ya que además tiene varios protagonistas nominados. Habrá que ver cómo maneja sus tiempos en virtud de que está filmando aquí "La ira de Dios", con Diego Peretti, Macarena Achaga ("Luis Miguel, la serie"), Juan Minujín, Mónica Antonópulos y Ornella D'Elía. Viene muy fuerte en la industria cinematográfica y es de los directores más renombrados entre los actores.

* * *

Sin acuerdo con la producción, Viviana Saccone abandona la comedia "Divino divorcio" que está haciendo en gira junto a Rodolfo Ranni el próximo 21 de noviembre. La actriz, quien se luce en "ShowMatch. La Academia" con su bailarín, Tito, tiene que ocuparse de reciclar la casa que acaba de comprar en San Isidro. Al parecer hizo un arreglo con el propietario de esa vivienda que hay que restaurar mucho, y sale una fortuna y al menos le va a llevar dos meses. De ahí que esté a la pesca de algún trabajo en la cartelera porteña, o bien en alguna ficción. Pero, se sabe, la Saccone siempre tiene cartas para jugar.

* * *

En el punto de encuentro de "PH (Podemos hablar)" este sábado en que regresa Andy Kusnetzoff, con sueño seguro por el nacimiento de su bebito, veremos al Tucu López, sindicado como el "cumpa" de Sabrina Rojas, tema inevitable en un ciclo periodístico. Va a compartir espacio con Luz (extraordinario talento), del team de Mau y Ricky, Valeria Lynch y Brian Castaño. Claro que siempre hay agregados a último minuto.

* * *

Con el tema de las elecciones (PASO) son varios los programas que se levantan para dar el espacio a los boca de urna y los avatares de unos y otros. Es el caso de "Vivo para vos" en Canal 9, que conducen Julián Weich y Carolina Papaleo, que el domingo no irá al aire. En tanto, la producción generó el sábado la visita de Dorys del Valle y en el piso de César "Banana" Pueyrredón. Por lo demás, contaremos que Mirtha Romay, dueña de la plataforma Teatrix quiere grabar el unipersonal de la Papaleo "SOS. Nací mujer" que está llevando en el Gran Buenos Aires. Además ayuda a su papá Osvaldo a programar La Trastienda con idea de hacer stand up, para lo cual se comunicó con Malena Guinzburg en función de pedir consejo.

* * *

Curiosidades del rating: el martes lo más visto "Doctor Milagro", 17.2 puntos de promedio; "Showmatch. La Academia", 9.5; "Los 8 escalones", 9.2; "La hora exacta", 2.7; "Intratables", 1.7; "Relatoras argentinas", 0.6, y "El patrón del mal", 0.3. La mayor audiencia en El Trece, "100 argentinos dicen", 9.6; en América, "Los Mammones", 3.2; Canal 9, "Bendita", 5.5; TV Pública, "Cocineros argentinos", 1.0, y en Net TV "Betty la fea", 1.2. Destacó entre los informativos "Telefé noticias", 11.8; subió "El club de las divorciadas", 6.3, y "Súper súper", bien, con 3.1. Cabeza a cabeza "Flor de equipo", 5.4, y "LAM", 5.7, y en la competencia "Pasapalabra", 9.4 versus "Bienvenidos a bordo", 7.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.