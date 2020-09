Con las cosas que le han sucedido este año, Susana tiene para hacer un reality policial exitoso. La última, la del jardinero que está preso en Uruguay, aunque no trabaja en La Mary hace tiempo. Pero los problemas con el personal son múltiples, como el de la cocinera que estaba de licencia y debería regresar, igual que el casero, que no quería trabajar más. Tiene más líos del otro lado del río en La Mary que acá. La diva se las rebusca para mantener su burbuja feliz con los patos, los perros, el jardín y sus charlas con amigos. Además de las comidas con su hermano Patricio en el centro, porque puede salir, con barbijo, pero está abierto. Por aquí no la veremos en meses.

***

Lo adelantamos, “Mujeres”, en El Trece, va con todos los cambios y con 15 minutos menos desde esta tarde para no perjudicar a “100 argentinos dicen”. Le van a sumar concursos de canto y desfi les, que ya arrancaron con el de Fabián Zita, y van a organizar a las conductoras. Esta tarde van Solita Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez y Flor de la V. Veremos qué pasa con Claudia Fontán, quien está muy recuperada del covid, gracias a Dios. En cuanto a las visitas, esperan a Moria Casán, jurado del “Cantando 2020”, pero parece que hay problemas con la presencia de Solita. Nacha no tuvo “peros” en pasar por alto su enemistad, pero la One no la quiere ni ver cerca de ella.

***

Más allá que Flor Peña haya hecho las fotos de prensa y promoción para su magazine en Telefé, que le produce Kuarzo, este estaría saliendo en octubre. Se mantiene el horario matutino desde las 9.30, razón por la cual Flor, viviendo en Nordelta, se tiene que levantar al alba, en tanto que el formato va ir por el lado de la comedia y el elegido para acompañarla es “Campi”, Martín Campilongo. El actor, quien además este jueves vuelve con el streaming “Campi en cuarentena” (que agotó la primera función), está cerrando con la producción. La apertura del programa incluiría un trap coreografi ado y que canta la Peña. En tanto, Diego Ramos, por ejemplo, todavía no arregló y faltan cerrar otros columnistas. La cuestión es que va para el mes que viene.

***

Con el rating estabilizado, en El Trece ya están hablando con Mariana Fabbiani, quien, junto con Guido Kaczka, condujo “Un sol para los chicos”, para renovar el contrato del 2021. Obvio es que comienzan las charlas y habrá que defi nir formato y horario. Por otra parte, la conductora, que se cuida mucho de los contagios, tanto en el canal como en su casa, no sabe si se va a animar a pasar vacaciones fuera del país. Con su marido Mariano Chihade y sus dos hijos es probable que, si la cosa sigue complicada, se instalen en la quinta de Pilar, donde, además, hay cancha de tenis como para descargar los nervios.

***

Una buena noticia es que, aprobado el protocolo audiovisual que permite ya fi lmar publicidades, comienzan a retomarse las fi cciones. Tal como dijimos, la primera es “El reino”, para lo cual, volvió de España el Chino Darín, que mantuvo charlas por Zoom todo el tiempo y le confi rmaron que se vuelve a fi nes de este mes, principios de octubre. Recordemos que dirige Marcelo Piñeyro y que los protagonistas son Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, el Chino y Vera Spinetta, quien tuvo a su bebé, Azul, y empezará a grabar un mes después. La serie produce para Netfl ix K&S y es bueno decir que la productora pagó todos los suelos mes a mes.

***

Sigue con “Sex virtual” a pleno José María Muscari, quien sumó al fi lósofo Darío Z, en cocina a Steffi Russo, al infl uencer Juampi González y a una sexóloga. Además se luce en el triple X el actor-modelo porno gay Dionisio Heiderscheid, porque el anterior, Cristian, tenía programado irse a Miami y está tratando de viajar. Próxima función es el viernes y por 72 horas. Ese es el motivo por el cual Muscari no se preocupó por perder los 200/250 dólares por mes que cobraba en “El show del problema”. Lo anticipamos, Kuarzo vuelve al formato original con Magaldi y la única famosa que quedó fue Silvina Luna.

***

El viernes la televisión española transmitió la inauguración del Festival de San Sebastián, donde podían observarse los nuevos protocolos de distancia y a todas las estrellas con barbijo. En las plateas dejaban una libre en el medio. Ahí se presenta la película “Sentimental”, que Griselda Siciliani fi lmó junto al gran Javier Cámara, dirigida por Cesc Gay. Como veníamos diciendo, se complicó y no obtuvo autorización para poder viajar, pese a estar invitada y con el pasaje enviado. Todo cerrado. Espera poder hacerlo en octubre, cuando se estrene en los cines. Allí cines y algunas salas teatrales están abiertos con aforos limitados. Dependerá de si se abre nuestro aeropuerto para recibir europeos.

***

Contentos con el homenaje que le hicieran al “Zar de la televisión”, Alejandro Romay, en Canal 9 (“su canal”), sus herederos -Omar, instalado en Miami; Diego, dueño de El Nacional; Viviana, y Mirtha, quien inventó la plataforma teatral Teatrix- pudieron estar vía Zoom en medio de la cuarentena en que cada uno se cuida a su manera. Por otra parte, diremos que Mirtha incorporó a Teatrix el servicio streaming, que tendrá a Fátima Flórez el 2 de octubre, en vivo con los usuarios que hayan comprado su entrada a $500 y partes grabadas de su espectáculo. Es una forma de competir con los streaming de las ticketeras.

***

Curiosidades del rating: el sábado la dupla Juana Viale-Jorge Lanata fue lo más visto, con 9.4 puntos de promedio, “PH (Podemos hablar)”, 8.7; “Santo sábado”, 2.5; “Vivo para vos”, 1.3; “Confesiones”,1.2; “Aguante el cine”, 0.9, y “Lo mejor de Editando tele”, 0.4. El evento “Un sol para los chicos”, 4.2, perdió con “Elif”, 7.9, y “Los Simpson”, 7.1; luego, “Implacables”, 1.9, y “El show de los escandalones”, 1.8. El prime time lo ganó Telefé, 8.2, seguido por El Trece, 7.2; luego, América, 1.8; Canal 9, 1.5; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.4. En América destaca siempre “Pasión”, 2.1, tercero en esa franja, en tanto que “El Zorro” (de 12 a 16.15), llega a 4.1, y en Net TV “Lo mejor de cómo todo”, 0.6. A las 23.30 “Secretos verdaderos”, con la pista sobre la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, desaparecida, obtuvo 1.6. En los resultados generales el día se lo llevó Telefé, 7.5, por ventaja de 2.3 puntos sobre El Trece, 5.2, seguidos por América, 2.0. Los datos pertenecen a la encuestadora Kantar Ibope Media.