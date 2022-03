Susana Giménez vive momentos muy gratos en estos días. En las últimas horas, se estrenó la serie llamada "Porno y Helado", lo que significa su regreso a la actuación. Como si la producción de Amazon Prime Video fuera poco, realizó un viaje a su país natal.

Está claro que su lugar en el mundo que es La Mary, título que le trajo suerte siempre, ya con la adopción de Uruguay como país de residencia. Esta tarde la diva llegó a Buenos Aires, a ponerse al día con todos los temas y estresarse aunque no quiera.

.

La conductora debe afrontar algunas cuentas, aumentos y asuntos de familia. Según lo que indicó La Pavada de Diario Crónica, la estrella, contratada en exclusiva por Paramount Plus, viaja además para no faltar al súper evento de la corporación que se realiza el próximo lunes a la tarde. Había mucha expectativa por conocer si estaría presente, ya que no hizo lo mismo con su serie.

A raíz del lanzamiento de la producción dirigida por Martín Piroyansky, se realizó un evento a modo de preestreno el jueves por la noche. A pesar de que mantenían las esperanzas, la diva no estuvo junto al resto del elenco.