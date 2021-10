Ansiosa con el evento que la tiene de protagonista el próximo viernes, al ser declarada "Mujer Ícono de América Latina", Susana Giménez está contenta en La Mary acompañada por su hija Mecha y su agente de prensa de toda la vida, Inés Hernandez. Están viendo si van a poder viajar a Punta del Este los hijos de Mecha, Lucía y Manuel, quien iría con su pareja, Conie Sabra, pero aún no hay nada seguro. La idea es que los amigos de la diva que están en Uruguay la acompañen, en virtud de que los viajes no están tan a mano. Y ni hablar de lo que gastó la estrella en los vuelos privados entre Buenos Aires y el Este (uno de ellos piloteado por Antonio Laje), mucho en dólares, con lo cual, por ahora, de pasajes, ni hablar. Igual, está perfecta y no necesita nada. Recuperó toda su energía.

***

De regreso a "ShowMatch: La Academia", tras su corto viaje al sur volvió Marcelo Tinelli, quien se vio los 9 capítulos de "El juego del calamar", contagiando también a su mujer, Guillermina Valdés. Es que la serie coreana es adictiva, hay que decirlo, y nadie que empiece a verla la puede abandonar. Diremos que esta noche comienzan el final de la ronda de los "cantantes" con la sentencia, el duelo y la eliminación, mientras que esta semana arrancan con el "Ritmo con niños". En la rutina sujeta a cambio la apertura será del favorito, Cachete Sierra, con Fiorella Giménez y la bailarina de 9 años Maitena Kuky Romero. El jurado impecable, Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín. Hoja de ruta cuando ya salen pasadas las 23.15.

***

Los 81 años más festejados del ambiente artístico resultaron ser los de Nacha Guevara este domingo en local tanguero de Palermo Soho. No pudieron estar sus tres hijos, Gastón (de Norma Briski) porque se encuentra en Barcelona haciendo el diseño de sonido de "Billy Elliot"; Ariel, dando vueltas con nuevo proyecto, y el más chico, hijo de Alberto Favero, vive en los Estados Unidos. Entre quienes la felicitaron, Vero Lozano, Cristina Álvarez Rodríguez (sobrina nieta de Evita), María Kodama, Marcelo Polino, Leo Ciofelli y la viuda de Cacho Castaña, Marina. Nacha brindó por un nuevo espectáculo que hará en el teatro Picadero desde el 8 de enero de 2022.

***

Con el aforo del 100% el teatro Apolo, donde Roberto Moldavsky presenta "El método Moldavsky", estaba colmado en la función del domingo. Ya tienen programadas siete funciones, con dos el sábado y dos el domingo próximo. El comediante, quien vive en la zona de Palermo, se cuida bastante para rendir mejor en el escenario, donde trabaja su hijo Eial, quien sigue los pasos de comedia del ex comerciante del Once. La temporada en Buenos Aires aún no tiene fecha de final, por más que lo quieren llevar a Mar del Plata y hay oferta también para Carlos Paz. El espectáculo genera adhesión y hasta los mozos de Edelwais le agradecen, porque les lleva gente al restaurante.

***

Con diez participantes confirmados, y ya tomando clases de cocina en el restaurante de los hermanos Petersen, en la productora Boxfish no quieren que trasciendan los "tapados". Y es que tienen un programa en la mira, "Match Game", que no remonta en la audiencia y otro que termina, "El Gran Premio de la cocina". Es decir que apuestan fuerte a "MasterChef Celebrity 3", que, dicho sea de paso, tienen que pagar en dólares los derechos del formato internacional. Es así que Guebel, en forma personal, se ocupa de manejar los tiempos, cuando comienzan a grabar el 18 y esta vez habrá menúes de todo tipo: veganos varios y de cocina internacional, copiando los platos de restó con estrellas Michelin. Se van a poner exigentes con las cocinas.

***

Se está armando elenco para una ficción que iría a Flow, producida por Diego Palacios para StoryLab, de Nacho Viale y sus socios. Estaría confirmado el protagónico para Eleonora Wexler, gran actriz, junto con Juan Gil Navarro, Rafael Spregelburd, Ana Celentano y Lautaro Rodríguez. Nacho, que ya llegó de su viaje extremo en moto, en breve dará a conocer las fechas de inicio de grabaciones y elegirán las locaciones. El título de la ficción, que va más de thriller, lo guardan bajo siete llaves.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo "Bake Off", 13.5 puntos de promedio; "PPT", 10.3; "Policías en acción", 5.1; "Especiales América", 1.4; "Estudio uno", 0.7; "De mil humores", 0.5, y "Lo mejor de Editando", 0.2 . Segundo en la jornada "Trato hecho", 10.4, y en la pelea "Doctor Milagro especial", 7.6, versus "100 argentinos dicen", 7.7; "Vivo para vos", 1.8; "Debo decir", 1.6, y "Festival País", 0.9. Antes "La Peña de Morfi", 5.7, y Juanita Viale, 3.9, en tanto en la Tv Pública el partido de futsal de Argentina-Portugal, 6.5. El día lo ganó Telefé, 7.4, El Trece, 4.8, TV Pública, 2.4, Canal 9, 1.2, América.1, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.