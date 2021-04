Instalada en La Mary, y tras darse la primera dosis de la Pfi zer (con idea de la segunda a mediados de junio), Susana se juró, por centésima vez en su vida, no hablar más de política, consciente de que se mete en camisa de once varas, cuando además tiene amigos/ amigas que apoyan a este gobierno. Sin contar que está muy agradecida con la Argentina, que en privado bien podría llamar “ArgenSu”. De cara a su regreso a Telefé, en la emisora de Viacom no hay fecha, ni siquiera comenzaron con la escenografía del programa, con lo cual sería para el segundo semestre. Si el coronavirus deja en paz a la humanidad, podría ser agosto-septiembre. Susana es feliz en La Mary con sus perros. Y la llamó medio mundo para darle consejos. Un tanto inútil la intención.

***

Con protocolos súper estrictos están grabando en Boedo “El marginal 4 y 5”, en la cárcel de Puente Viejo que la compañía Telemundo construyó en una fábrica abandonada. Cuidan a técnicos y actores, todos en burbuja por si salta algún caso de Covid. De hecho hisopan a los actores cada dos días, y en escenas de mucha gente. Diremos que Julieta Zylberberg ya finalizó su participación de tres capítulos, en tanto Martina Gusmán grabó todas sus escenas y se volvió a España con su marido, el director Pablo Trapero, donde se han instalado. Los protagonistas: Juan Minujín, Nico Furtado, Claudio Rissi, Gerardo Romano, Luis Luque, Ariel Staltari y la incorporación de Rodolfo Ranni. Les faltan tres meses, en tanto Netflix lo lanzaría a fin de año.

***

Muy entusiasmados están en Paramount con el reality de Marley y Mirko, tras la fi rma del contrato y buscando la fecha de inicio las grabaciones. La idea es que Marley lo grabe después de “La Voz”, cuya salida se viene monitoreando en Telefé, ante el éxito de “Doctor Milagro” que ahora en tándem “MasterChef Celebrity 2” tiene más que cubierto el prime time. Y no quieren “tirar” “La Voz” con un jurado internacional como Montaner, Lali, Mau y Ricky, más las fi guras invitadas que está buscando la producción, al menos las que pueden movilizarse a nuestro país. Se habla de Maluma, Nathy Peluso y Camilo. Volviendo a Marley y Mirko, sería en julioagosto. Ese el camino feliz.

***

Ya están a full grabando de Pol-ka 1/5/18” encabezada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Leticia Brédice, los intérpretes paraguayos Nico García y Lali González, Ángela Leiva, Luciano Cáceres, un elenco de jóvenes salvo por Leonor Manso y Roly Serrano (los dos vacunados). Por cuestiones sanitarias lo hacen divididos en burbujas, de manera que cuando sucede algún caso de Covid (que no se dio en ningún protagonista, pero sí en técnicos), se para y se retoma. No hay otra manera hay que seguir. En cuanto a las escenas más íntimas, donde se da el contacto físico, se los hisopa a todos antes de grabar, y luego PCR. Vale decir que es el regreso de Adrián Suar a su amada ka, a la que salvó incendio aunque a un costo bien alto. La fecha de salida no será antes de junio. Tiene mucho para acomodar los horarios antes con Pagliaro y Codevilla.

***

Con total perfi l bajo Carolina Papaleo, con los blasones necesarios para estar en la primera fi la defendiendo la industria audiovisual, participó por Zoom con sus colegas, empresarios de las plataformas y productoras y el presidente Alberto Fernández. La actriz, de novia con Mike Cuberos, mano derecha del Presidente, continúa con éxito “Vivo para vos” en Canal 9 junto a Julián Weich, quien lleva el ritmo. Mañana en el piso, Reina Reech, Cristina Alberó y Alberto Samid, que saldrán por Zoom. Y el domingo tienen de invitada en piso a Zulma Faiad, la historia de la revista; y a Mirtha Busnelli por Zoom.

***

Se sigue renovando el éter de Radio Nacional Rock, ahora con la incorporación de Diego Ripoll, antiguo ladero de Matías Martin en la vieja FM Metro y el extinto “Basta de todo”. Otros tiempos. Ahora el locutor se suma a la conducción de “Hola qué tal”, junto a Carla Bonfante y Natalia Carulias, desde el próximo lunes, de 13 a 16. La radio sigue viva y apuesta a mantener la mística que no tienen otros medios de comunicación.

***

Pese al retraso en la salida de “La Academia. ShowMatch”, marca el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, ahora anuncian que saldría el lunes 17 de mayo, si llegan. En tanto los cambios en las tardes del Trece que van a reconfi gurar, avanzan. Hasta ahora la más concreta es la salida de “El show de las divorciadas” que va a conducir Laurita Fernández, cuyo horario se confi rmaría en las 17.15. La producción está trabajando en los casos, ya tienen cerca de 10, a la espera de que lo evalúen los capos de la emisora. El punto es para el lado que quieren ir, si inclinan la balanza en la violencia de género o le dan un toque de comedia. Es una jugada bien complicada en un momento en que no hay más espacio para la angustia.

***

Aunque hace tiempo que ya salió del reality, Adriana Salgueiro no se olvida de lo mal que la pasó en “Corte y confección”. La actriz cuenta que sufrió porque ella se lo tomó muy en serio, es autoexigente, cuando escuchaba devoluciones del jurado, que le parecían sumamente injustas, en vez de reírse o poner cara de póker, ella se quedaba callada padeciéndolo. Sin embargo que es mejor para ella haberse ido ya que no quiere estar en lugares donde sufre. También, acepta que no entendió bien el juego y quizá se tomó todo muy a pecho.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 10.6 puntos de promedio; El Trece, 5.9; Canal 9, 2.7; América, 2.3; TV Pública, Net TV, 0.4. Imparable: de los 10 programas más vistos del día, 9 son de Telefé: “MasterChef Celebrity”, 19.8; “Doctor Milagro”, 16.1; Fuerza de mujer”, 11.2; “Telefé noticias”, 9.5; “Zuleyha”, 9.3; “Guerra de rosas”, 8.9; “El noticiero de la gente”, 8.9; “Pasapalabra”, 8.1, y la única excepción es “Bienvenidos a bordo”, 9.0, para terminar con Lozano, 7.9. En América destacó “Polémica en el bar” , 2.8, con el enojo escandaloso de Rocío Oliva con Horacio Cabak; “Intrusos”, 2.7, y “Fantino a la tarde”, 2.5. En Canal 9, “Telenueve central”, 4.4, y “Bendita”, 4.3, y en Net TV “Editando tele”, 1.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.