Ayer en los estudios de La Corte -en la calle Fragase hizo la sesión de fotos para la promoción del magazine “ Mujeres” que produce LaFlia para El Trece. Cada una de las convocadas, Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Claudia Fontán, llegaron cambiadas, maquilladas y peinadas por supuesto con barbijo y en distintos vehículos. Ocuparán el horario de “Corte y confección” a partir del 24 de este mes (si llegan), razón por la cual el clima con los diseñadores está complicado, más allá de los conflictos propios. Tenía la ilusión su conductora Andrea Politti de mantener el ciclo al menos una vez por semana en otro horario, pero como es de imaginar no dan los costos. En cuanto al magazine, competirá con el de Vero Lozano, quien dicho sea de paso esta tarde recibe al Chaqueño Palavecino.

***

A esta altura del año todavía hay dudas acerca de cómo funcionarán los teatros en el verano. Anticipamos que la idea de algunos empresarios teatrales era armar compañías con “burbujas” (o sea, actores y actrices que convivan). Sobre eso hablaron Arturo Puig y Selva Alemán con Carlos Rottemberg con la intención de hacer temporada en Mar del Plata. Eso sí, irían con protocolo que incluye que las escenas de besos se hagan con el barbijo puesto. Y en el escenario se mantenga la distancia requerida. ¡Qué momento!

***

Complicada la producción de Marley con la idea de tener a Mariana Nannis y su hija Charlotte juntas en el programa “Por el mundo. En casa”. Más allá de cachet que, como se sabe, la mujer -separada de hecho- de Claudio Caniggia exige, el punto es que no andan bien madre e hija. Mientras siguen negociando, sin mucho éxito hay que decirlo, este domingo van con Rocío Marengo, quien viene de “MasterChef” Chile y estarán en el local, para que le cocine a Mirko. Lo harán en la casa de Marley en La Colina, donde tienen todo armado con la cuestión sanitaria.

***

Se está armando la nueva programación en Telefé que va a arrancar con todo en la segunda quincena de septiembre. Entre el 21, Día de la Primavera, y el 28 saldrán en escuadrón seguido Flor Peña con su magazine que iría de 9.30 a 12, y a la noche después de “Jesús”, “MasterChef Celebrities”. La idea es que ambos funcionen con sinergia, se retroalimenten y que Peña comente las cosas que sucedan entre el jurado Christophe Krywonis e Iliana Calabró, por ejemplo, o Fabián Cubero con Rocío Marengo, que bien escandalosa es. Será el mes de Viacom para terminar de cerrar este año en que ya tienen ganado el primer semestre y el mes de julio. Ese es el camino dorado.

***

Muchos son los fans de “Floricienta” que esperan con ansiedad la repetición de la serie que protagonizó Florencia Bertotti y produjo Cris Morena. Al parecer, sería como anticipamos durante este mes, entre el lunes 17 y el 24 (lo están viendo en este preciso instante) y el horario sería desde las 12 a las 13. Van a fortalecer todos los horarios.

***

Recuperada del Covid-19 pero muy triste por la pérdida de su adorada de Floppy está Lizy Tagliani, quien por suerte sigue cobrando el sueldo de Telefé por más que no se haga más “ El precio justo”. No obstante, está “medio bajón” porque tampoco puede ver a su novio Leo, mucho menos ahora, y no hay miras de volver al teatro. La conductora se las arregla bastante estudiando derecho en la facultad de Lomas, y tras sus vacaciones de invierno retoma los libros. Es una manera de vencer a la pálida. ¡Vamos, Lizy!

***

Acompañada por su esposa legal Cinthia, Karina K (Moccio en los documentos) pasa la cuarentena en su casa del Abasto, y sigue de cerca los trámites que iniciaron para adoptar. La actriz y consagrada cantante iba a debutar con “Hello Dolly” en reemplazo de Lucía Galán, pero la pandemia paró todo. Se ilusionaron con el elenco que podrían estar en Rosario en octubre, pero ante la incertidumbre los productores Leo Cifelli y Ángel Mahler están pensando en dejar todo para abril de 2021 (ya con la vacuna, si Dios quiere) y estrenar en el Opera.

***

El programa mejor vendido en Net TVKuarzo es “Pampita online”, que va por los dos canales con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain. La mujer de García Moritán hace un combo con la tele y las redes sociales y se lleva mucho dinero por más que el rating en la abierta sea de 0.7 como máximo. Desde el lunes próximo cambiará su salida al aire a las 17 hasta las 19. Sucede que Net TV estrena informativo con Úrsula Ures Poreda (“Intratables”), Florencia Ballarino, Agustino Fontevecchia y Jairo Straccia (Radio con Vos).

***

Habíamos dicho que Valeria Lynch estaba feliz por el éxito de su show “Te espero en casa” por streaming junto a su actual amor Mariano Martínez, líder de Attaque 77. Y es verdad, sólo que ahora tiene que reprogramar para el viernes próximo porque, pese al éxito, no le funcionó la plataforma y la gente se quejó muchísimo. Esta vez va a competir con el show de Martín Bossi, quien va a salir desde un teatro, con tres cámaras y hecho en forma muy profesional la misma noche con “Clandestino”. Para la Lynch, los que compraron (la mitad de la capacidad de un Gran Rex) pueden usar sus códigos, pero ya la venta de Bossi supera en mucho a la de Lynch. Va a pasar bastante esto con el streaming, hay que tener cuidado.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo más visto fue “¿Y tú quién eres?”, 13.1 puntos de promedio; “El gran premio de la cocina”, 6.9; “Confrontados”, 2.9; “Fantino a la tarde”, 2.6, y “Todo tiene un porqué”, 0.3. Los informativos centrales: “Telefé noticias”, 9.5; “Telenoche”, 7.3; “Telenueve central”, 3.6; “América noticias”, 1.2, y “TV Pública noticias”, 0.6. Luego, “Bendita”, 5.5, pudo con “Polémica en el bar”, 2.2, y “El cartel”, 1.2. En el duelo, “Cantando 2020”, 8.5; “Educando a Nina”, 7.8; “Animales sueltos”, 2.1, y el debut de “Estelita en casa”, 1.8. La mayor audiencia en Net TV “El cartel”, 1.2; en TV Pública, “En terapia”, 1.1, y en América, “Intrusos”, 2.8. El día lo ganó Telefé, 9.5; El Trece, 6.6; Canal 9, 3.4; América, 2.1; Net TV, 0.7, y TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.