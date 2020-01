Si bien muchos auguraban que la pareja no iba a perdurar, Soledad Fandiño y el productor Nacho Lecouna superaron el tiempo estimado, aunque no llegaron al año. Blanqueada la separación, ahora muchos se animan a deslizar tibiamente que la actriz podría tener un acercamiento, de esos que muchos denominan “prerreconciliación”, con René Pérez, ex Calle 13. Veremos, ¡sería muy lindo!

***

Julio Chávez estrenó con gran éxito “Después de nosotros”, obra que protagoniza junto con Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Muso. La primera función del espectáculo, que se realizó en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, estuvo colmada de espectadores y los primeros comentarios dicen que puede posicionarse entre lo mejor que tendrá en materia teatral este 2020. La puesta está producida por Adrián Suar, y Chávez participa como autor. Con seis funciones semanales y buenas críticas, los actores trabajan tranquilos, por ahora. ¡Porque nunca se sabe!

***

Marcela Tinayre pasó un agitado 2019, con trabajo, conduciendo “Las rubias” en Net TV con gran repercusión, pero con un gran estrés, debido a que, aun separada del empresario Marcos Gastaldi, mantiene el contacto con él y trata de ayudarlo con su enfermedad. Gastaldi padece una enfermedad neurológica y, aunque nunca fue detallado por la familia de qué se trata, se estima que es grave e incurable. Por todo lo que debió sostener y soportar, mucho más con el cuidado del hijo que tuvo con Gastaldi, Rocco, la conductora decidió tomarse unas largas vacaciones en Punta del Este con este, rodeada de amigos y buenos estímulos para relajarse. Por desgracia, este tiempo en la costa uruguaya es, según su entorno, una necesidad y un refugio antes que un descanso placentero.

***

Justina Bustos atraviesa un momento de cambios en su carrera. Decidida a dejar atrás su mote de “chica linda”, la actriz tiene hablado con su representante y su entorno qué clase de proyectos pueden acercarle y a cuáles dirá que no. Ya con varios trabajos que la hicieron conocida, ahora puede darse el gusto de ser selectiva. De esa nueva forma de encarar su futuro laboral salió un protagónico para una película independiente que no tuvo mucha difusión pero se mantiene en cartelera, “La muerte no existe y el amor tampoco”. Ojalá pueda seguir por ese camino.

***

El año pasado, Roberto Omar Ali, conocido en la movida tropical como “Tito” y cantante del grupo La Liga, fue noticia por haber subido al escenario en estado deplorable, completamente infl uenciado por el uso de estupefacientes. Incluso su madre hizo una aparición pública pidiendo a los fans que no vayan a sus shows y a los productores, que dejen de contratarlo para que pueda recuperarse. En la actualidad, el artista comenzó con su rehabilitación y, aunque le queda un largo camino por recorrer, sus seres queridos ahora deben entender que Tito tiene una gran necesidad de seguir haciendo música.

***

A menos de un mes de su estreno, ya queda claro que una de las sensaciones de la taquilla marplatense es “Desnudos”, en el teatro Neptuno. Cada noche una multitud espera a la salida de la función a Cáceres, Castro, Rojas, Gandini, Heredia y Scapola para felicitarlos y sacarse una selfi e con ellos. Sin embargo, la alegría del éxito no evita que, por ejemplo, Castro y su pareja estén muy atentos a otras cosas que pasan en la temporada, como por ejemplo los colegas que hacían chistes sobre el famoso episodio de las fotos íntimas del actor, que generó en su momento cualquier cantidad (y variedad) de comentarios, hasta de Pampita, que luego pidió disculpas.

***

Por otra parte, Luciano Castro se comunicó personalmente con Roberto Moldavsky porque se enteró de que en su espectáculo “Reperfi lado” hacía un chiste sobre “sus dotes” y le pidió como favor (suponemos) que no lo hiciera más, porque le molestaba mucho, cosa a la que el humorista accedió. La que también borró de su rutina en “La fiesta inolvidable” las alusiones al actor fue Flor de la V, luego de que Sabrina dijera en tevé que quería saber quién era la que aún hablaba de su marido en un show; la actriz cortó por lo sano. Situación contenida, entonces.

***

Como ya contamos en esta sección varías veces, el próximo lunes El Trece pondrá al aire su primera gran apuesta en fi cción del año: “Separadas”. Mañana, en los estudios de Pol-ka en Don Torcuato, todo el elenco asistirá a un encuentro con la prensa y será un verdadero seleccionado de estrellas: Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Agustina Cherri y Julieta Nair Calvo son “las chicas”, mientras que los galanes que dirán “presente” (sin Mariano Martínez) son Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Victorio D’Alessandro, Andrés Gil e Iair Said. Hay actores invitados en la tira, como Viviana Saccone y Marco Antonio Caponi. Con tremendos nombres, Adrián Suar aspira a retener el buen nivel de audiencia del horario nocturno que logró “ATAV” durante todo 2019.

***

Rara la relación entre Oscar González Oro y Radio 10. Luego de ser líder absoluto durante mucho tiempo, el Negro se desvinculó de la emisora en busca de otros rumbos. Con bombos y platillos regresó en abril de 2018 haciendo “Negro y regreso”, obteniendo buenos resultados -los tiempos cambiaron para todos-, pero sorpresivamente ayer el conductor se despidió de su equipo y de la audiencia. La realidad es que las autoridades de la radio no tenían buen vínculo personal con él, quien asegura a quien quiera oírlo que directamente “lo odian”. Fea manera de terminar un trabajo para alguien que ama la radio.

***

Alejado de los medios salvo cuando lo buscan por algún aniversario de la muerte de su famosísimo padre, Albertito Olmedo (tiene 30 años ya) vive como cualquier joven de su edad. En Navidad la policía uruguaya le retuvo el auto porque le dio positivo el análisis de alcoholemia: él jura que fue apenas 0,19, pero se sabe que en la vecina orilla las leyes se hacen cumplir. Dice que aprendió la lección. Por el lado sentimental está muy bien, sigue de novio con la misma chica desde hace 8 años y empezó a pensar en el casamiento. Bien por él.

***

Lo que hasta ahora pasó desapercibido es que Gustavo Yankelevich no produce, como en la temporada de Buenos Aires, “Departamento de soltero”. En La Feliz la producción está a cargo de Adrián Suar y Diego Romay; y, como dato no menor para los periodistas, la prensa en esta versión veraniega no está a cargo de Anita Tomaselli.