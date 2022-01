Soledad Fandiño tuvo un año lleno de trabajo, y finalizó su año en el rol de conductora en "Es por ahí", junto a Guillermo Andino. Tras un año de televisión diaria, decidió tomarse unas vacaciones en Punta del Este y alejarse un poco de la ciudad.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, la ex pareja de Residente estaría alejada de su novio, Lucas Langelotti. Si bien ambos viajaron juntos, ella no para de compartir imágenes sola y en bikini. Para el asombro de todos sus seguidores, no promociona los trajes de baño como suelen hacerlo la mayoría de las modelos y hasta ella misma en cada publicación que hacen en Instagram.

Si bien ella disfruta y está más que relajada en Uruguay, estaría sola y sin la compañía del joyero. Todavía no se sabe cuándo volverá a Buenos Aires, pero por el momento está recargando energía para volver a trabajar en el 2022.

Se desconocen los planes laborales de la rubia para este nuevo año. Su compañero Andino, se mostró muy enojado ya que levantaron su programa del aire y tendrá que arrancar con un nuevo formato. Por el momento, no hay nada confirmado y ambos se encuentran de vacaciones.

Soledad Fandiño y Guillermo Andino en "Es por ahí".

Pronto la volveremos a ver en algún proyecto y seguirá sorprendiendo a todos. Por el momento está distendida y sin ningún tipo de preocupación en las playas de Punta del Este.