A pesar de que Silvia Süller es reconocida por sus múltiples escándalos en la televisión argentina, esos días quedaron atrás. Lejos de las cámaras, vive de forma tranquila y poco a poco está recuperando la relación con sus hijos.

Hace algunos días, salió a la luz de que estaba saliendo con Diego Lagomarsino, quién se hizo conocido tras el caso de Alberto Nisman. Según lo que informó "La Pavada" de Diario Crónica, la rubia aclaró que el especialista en informática sólo la ayudó con la pérdida de su celular y a recuperar información que había perdido.

.

Muchas personas se mostraron muy sorprendidas cuándo salió a la luz este rumor, sobre todo el ex novio de la hermana de Guido Süller. El joven se mostró muy triste con está noticia, pero a pesar le deseó lo mejor en la posible nueva historia de amor.

La ex novia de Silvio Soldán, quién sigue sosteniendo que fue el amor de su vida, se encuentra con un perfil bajo y hace tiempo que no se sabía de ella. Además, al salir a aclarar que no está saliendo con nadie debe tener muchos candidatos haciendo fila para tener una tener una oportunidad con la vedette.

Silvia Süller juntos a sus hijos pequeños.

Los rumores de relación duraron muy poco, a pesar de las fotos que demostraban todo lo contrario. Por el momento, ambos están viviendo felices su soltería.