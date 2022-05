Ya en Buenos Aires, Sebastián Yatra, ansioso por el especial que grabará con Susana Giménez para la plataforma Paramount+ (e iría por Telefé). Tal como anticipó esta sección, se está preproduciendo el colectivo al que van a subir, organizando el subte (permisos y demás), que podría ser línea D o línea B, además de la carnicería (que ya está), los clásicos lugares porteños turísticos, obvio con seguridad, y las locaciones en Martínez. Van a tener una jornada ajetreada con la diva que acaba de protagonizar un escándalo con Jorge Rial. Uno de los ex de Tini Stoessel hará una visita corta a nuestro país, ya que es parte de "La Voz Kids" en España, donde es uno de los jurados más importantes. El cantante colombiano derriba fronteras como pocos de sus colegas. Un jet.

* * *

Está entrenando a pleno Martín Bossi para grabar en "ATAV 2" su personaje de capocómico, que se llamará Orlando Berti, en una participación de cinco capítulos. El actor combina ese ensayo con su trabajo en "Kinky Boots", por lo cual tendrá que grabar la tira los días que no tiene teatro. Lo grabará en Don Torcuato en el decorado armado de un teatro y sala de ensayo puesto como si estuviera en la avenida Corrientes. Jugará las escenas con Justina Bustos (Ana, la gran vedette en la ficción), a quien como en los 80 querrá enamorar, y apenas se verá casi un beso y luego va a estallar un escándalo. Se va a destapar, muy de la época "el destape" del romance clandestino que vivió con Etel (Malena Solda), la mujer del empresario teatral que personifica Juan Gil Navarro, en la ficción de "ATAV 2", Horacio. Cualquier similitud con la realidad histórica es pura coincidencia. Uau.

* * *

Según confirmó el gerente de programación de Telefé Guillermo Pendino, en Los Ángeles está muy avanzado el reality que conducirá Natalia Oreiro "El cantante enmascarado". De hecho hace meses que está en preproducción y con la Oreiro ya está el contrato firmado. La idea de Paramount es que convivan en el mismo momento con "La Voz", por más que uno es diario y el otro sería semanal. Vale decir que el domingo 5 de junio termina "MasterChef, la revancha" y esperan que puedan arrancar el lunes 6 con Marley y el jurado de "La Voz". Cronograma sujeto a cambios.

* * *

Tras el descanso que le dan a "Polémica en el bar", pese a haber ganado el Martín Fierro, en Kuarzo y con Gustavo Sofovich están pergeñando "La noche del domingo". Otro de los títulos emblemáticos de Gerardo que le dio un gran éxito. Están ensayando con idea de salir "ya" en el pelotón de cambio de América. Hasta ahora van confirmando a Mariano Iúdica y Matías Alé. Armando la escenografía y lo más importante, Iúdica es de los conductores que mejor recauda en PNT (publicidad no tradicional), y en avisos oficiales de provincias, y municipios y por supuesto productos. Al día de hoy, primero se hacen los números y después la artística.

* * *

Ya mucho mejor, Fede Bal y su novia Sofía Aldrey tienen pensado tomarse unos días en Madrid y Barcelona, aprovechando el viaje a Grecia y Turquía que hará Fede para "Resto del mundo". Una pegada para el actor el desafío de conducir viajando, porque el rating lo acompaña bien, ganando su franja. Este sábado se lo verá en Buzios, reducto brasileño de los argentinos que "inventó" Nicolás Avellaneda e hizo famoso Brigitte Bardot. Y el 5 de junio parte con Sofía a grabar en Atenas, y en las islas griegas, para después seguir Turquía y sus vacaciones. Gracias a Dios, un momento inmejorable.

* * *

Se larga la nueva temporada de Clara Lago y Mike Amigorena en Star Plus, "Limbo hasta que lo decida", que esta vez irá de 7 episodios (la primera fue de 19). A pesar de toda la movida de prensa para posicionarla en Cannes series, no ganó nada. Aquí graban lñago, Amigorena, Esteban Pérez, Alexia Moyano y habrá participaciones especiales. Como la idea de Disney es intentar copar el mercado de plataformas en España, es probable que graben también en Madrid. Ojo, mandan los costos.

* * *

El fin de semana próximo Caty Fulop tendrá que viajar a Chile a vivir en vivo la final del reality "Talento rojo" donde es jurado junto a Luis Jara y Nicole. La actriz venezolana viene cumpliendo con el compromiso en TVN (Televisión Nacional de Chile) y viaja acompañada por su representante Alejandro Vanelli y en horas regresa a la Argentina. Es así que termina este sábado, y cosechó buenos amigos y muchos seguidores. Los conductores Rafael Araneda y María Luisa Godoy le han dado mucho espacio. Les cae bien a los chilenos Caty. Una muy buena.

* * *

Incansable Rodolfo Ranni, sigue de gira con "Divino divorcio", acompañado de Jessica Schultz. Están recorriendo el país, ya en su segundo año en cartel, con un promedio de venta de entradas "de aceptable hacia arriba", según su productor Damián Sequeira. La comedia, escrita por Alfredo Allende, cuenta la historia de un matrimonio con deseos de divorciarse, para lo cual proponen un festejo de por medio. La gente adora al Tano Ranni, quien suele debatir en los restaurantes que le toca cenar cómo hacer tal o cual plato, siempre con buena onda con quienes lo reciben. Eso sí, no quiere Malbec para acompañar la comida, asado, guiso o fideos. Intransigente con el vino, le tienen que servir el que quiere y si no, p.. en italiano. Tras presentarse en el Gran Buenos Aires ahora salen de gira hasta fin de mes recorriendo todo el norte del país. Kilómetros y kilómetros de rutas argentinas. Un detalle: no se arrepintió de pedir el cachet para "ATAV 2". Al día de hoy sostiene ese cachet. Y eso que le gustan los mangos como el maíz.

* * *

Curiosidades del rating: el domingo "MasterChef, la revancha", 10.8 puntos de promedio, fue lo más visto, y en esa franja "El debate del hotel", 5.9; "Emparejados", 1.8; "Crimen & misterio", 1.0; "Alma de artista", 0.3, y "Máxima velocidad", 0.1. Antes, "Cine shampoo", 8.1; "El último pasajero", 7.9; "Secretos verdaderos", 1.9; "Vivo para vos", 1.8, y "Buena tecnópolis", 0.4. Ganó cómoda "La Peña de Morfi" con Lizy, 6.9; "Cine shampoo", 4.3; "La final de TC", 1.2; "Recreo", 0.4; "La cocina de los Calamaro", 0.3, y "Lo mejor de Como todo", 0.2. Telefé ganó el día con 7.3; El Trece, 5.6; Canal 9 y América, 1.1; Tv Pública, 0.5, y Net TV, 0.2. En el acumulado de mayo la ventaja de Telefé sobre El Trece es de 1.6 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.