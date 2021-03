A pesar del éxito -lo más visto de la televisión-, se vienen cambios en “MasterChef Celebrity”, no sólo con la incorporación de Carmen Barbieri la semana que viene (si el hisopado le da ok), ya que no será la única que se suma. Tras el repechaje habrá sorpresas. El domingo, en la cuarta gala de eliminación, esta vez Germán Martitegui reveló receta excéntrica para que los 8 que se la juegan cumplan con los cinco pasos y el emplatado. Deberán dejarlo todo Flavia, Rincón, Fontán, Georgina, Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Sol Pérez, ya que uno/a queda afuera.

***

Si todo sigue bien, vuelven las ficciones a la tele abierta. Ya va tomando forma la de Telefé/Viacom “El primero de nosotros” y tanto Darío Turovelzky como Guillermo Pendino están muy pendientes. Los seis protagonistas confirmados son Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. Elencazo si los hay, que se supone que a mediados de abril comenzarán con la preproducción, los looks de cada personaje y las locaciones. Parte de los decorados estarán en Martínez. Será el regreso de Damián de Santo a Telefé luego de su salida de “Morfi”. Por otra parte, vale decir que Vicuña terminó su serie en Disney, “Sesiones”, en Tandil con Carla Peterson, y que dirigió Ana Katz mientras su asistente de dirección -también actriz- fue Jazmín Stuart. Encienden los motores.

***

En El Trece están trabajando en los cambios de programación que vienen en abril. A la llegada del magazine “Lo de Mariana”, conducido por la Fabbiani, Christophe y Seeber, le falta confi rmar una cronista todoterreno. No estarían llegando con la escenografía, de manera que se atrasaría la salida al 19 como mínimo. Los primeros invitados famosos ya los están manejando con el canal. Y claro, el programa de Mandarina, “LAM”, cambiará su horario a las 10, compitiendo con la novela “Moisés” de Telefé, a pleno. Y habrá que ver qué con la tarde.

***

La semana próxima -la del 22- empiezan a llegar los actores españoles para la serie Santa Evita”, ellos Ernesto Alterio y Francesc Orella, para cumplir con la cuarentena antes de comenzar a rodar los ocho episodios. Aquí, la producción y el director Alejandro Maci están defi niendo las locaciones, todas ellas de época, y tendrán que pedir la autorización para la Casa Rosada y varios edifi cios antiguos. Tienen idea de comenzar el jueves 1º de abril, en tanto la gran incógnita será verla a Natalia Oreiro, quien lucirá los famosos vestidos de Evita que le diseñara Paco Jamandreu y los peinados. Darío Grandinetti ya viene estudiando al General Perón desde que supo que lo interpretaría. Está claro que, además, lo admira.

***

Mientras se confi rma lo que anticipó esta sección, que Juanita Viale seguiría al frente de los dos programas de su abuela Mirtha, “Almorzando con Mirtha Legrand” y “La noche Mirtha”, saldrá el sábado 27 en El Trece y desde La Corte en esta temporada 2021. Está grabando con Martín Bossi, quien de paso promociona gira, para el primer programa. que Andy Kusnetzoff se adelantó y tendrá su “PH (Podemos hablar)” mañana, esta vez con cinco invitados que son los que mencionamos, Pampita Ardohain, Leonardo Sbaraglia y Vicky Xipolitakis, a quienes se suman Alberto Cormillot y Rodolfo Barili. Van por ahí.

***

Gran año el de Lizy Tagliani, quien supo aprovechar cada oportunidad. Fue coconductora junto a Marley en “Por el mundo en casa” y luego en “Minuto para ganar”, hizo teatro en el Luxor de Carlos Paz, agotando localidades y es la elegida de Telefé para “Trato hecho”. Esto, sin olvidar en la lista su incorporación radial a “Perros de la calle” y que aún mantiene vivo el amor con Leo. La actriz-conductora que desafi ó los límites podría volver con el suceso prepandemia “Los bonobos” al teatro Lola Membrives, siempre con aforo del 50% y con los brillantes Campi, Osqui Gusmán y Peto Menahem. Todo en términos relativos por la pandemia.

***

Una de las convocadas para “ShowMatch. La Academia” era Dalma Maradona, quien ya había arreglado contrato el año pasado cuando se frenó todo por la pandemia. Como es de imaginar, esta vez la volvieron a llamar, pero en medio de lo que está viviendo eligió no participar. No cuestión de dinero ya que la productora LaFlia se acercaba a sus exigencias, sino una cuestión personal. De hecho a Dalma la están llamando para muchas cosas y dice que no. Tal vez aceptaría en una fi cción donde no tendría que exponerse.

***

Van completando los casilleros de “Showmatch. La Academia”, que saldría el último lunes de abril (no seguro) con Marcelo Tinelli en un regreso que dará que hablar, con el jurado confi rmado, Jimena Barón, Pampita, De Brito y Hernán Piquín (que falta fi rmar) y participantes. Entre las disciplinas artísticas que van a verse, Flor Vigna, Karina la Princesita, Cachete Sierra, El Polaco, Charlotte Caniggia, podría ser Karina Jelinek, y en el humor Pachu Peña, Fátima Florez (todavía no arregló), quien quiere ver quién tiene que antes de poner la fi rma, Fredy Villarreal, Toti Ciliberti, entre otros. Hay quienes creen que Guillermina Valdés podría aportarle su mirada, siempre interesante, en las artes plásticas. Su jefa de prensa cree que sí. Veremos.

***

Curiosidades del rating: el miércoles pasado lo ganó Telefé, 9.8 puntos de promedio; El Trece, 6.9; América, 2.5; Canal 9, 2,0; Net TV, 0.5 y TV Pública, 0.4. Los informativos de las ante el secuestro Maia obtuvieron: Telefé Noticias”, 10.0; “Telenoche”, 8.2; “América noticias”, 3.1; “Telenueve central”, 2.9; TV Pública noticias” “Reperfi lar”, 0.2. También “Cortá por Lozano”, 9.5; “El noti de gente”, 9.0, y “Fantino a la tarde”, 3.0. En tanto, lo más visto: “MasterChef Celebrity”, 17.2; segundo “Fuerza de mujer”, 10.8, compitiendo con “Corte y confección”, 5.9; Fantino, 3.0; “Hay que ver”, 1.4, y “Betty la fea”, 0.5. La mayor audiencia en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 8.8, y en Net TV “Editando tele”, 1.2. Sobre el fi nal la tira turca “Icerde”, 7.7, versus la mexicana “Te doy la vida”, 5.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.