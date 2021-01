Mientras Flor Peña se posiciona muy fuerte en el tema Carolina Píparo y la justicia por mano propia, sigue al frente de “ Flor de equipo” y se suma a partir del lunes 18 -ella saldrá el martes- en “Minuto para ganar” con Marley por Telefé. Diremos que el programa sufre la baja definitiva de Jorgelina Aruzzi, quien tiene las grabaciones con Andrés Parra y las actrices más jóvenes en la serie “Los protectores” de Disney. También se siente la ausencia de Nancy Pazos, de vacaciones en pandemia en Río de Janeiro con sus hijos. Avisó que regresa también el 18. Por lo demás, Florencia disfruta en Nordelta con su marido Ramiro y sus tres hijos, aunque claro, los mayores salen más. Pero se cuidan mucho.

***

Preocupa a las plataformas gigantes como Netflix, Amazon y Disney Plus, entre otras, la pandemia que les impide rodar nuevos contenidos que van a necesitar en este 2021. De hecho, Amazon viene atrasado con la segunda temporada de “Maradona”, razón por la cual los actores y actrices están tomando otros trabajos, también con “El presidente 2”, cuyos libros escriben en Uruguay Armando Bo y gente de guiones. Y la otra de Martín Piroyansky -dirige y protagoniza- “Porno y helado” con Sofi Morandi, que pasó a finales de febrero. En tanto, Mariano Cohn y Gastón Duprat aguardan las decisiones del gobierno con las restricciones para comenzar su serie con Guillermo Francella, que tendrá el desafío de interpretar a un portero.

***

Hoy le toca grabar “Pequeña Victoria 2” a Facundo Arana, la pareja en la ficción de Mariana Genesio Peña. El reparto que encabeza Julieta Díaz, Natalie Pérez, y que tiene participaciones de Juan Leyrado, Nico Francella, entre otros, viene grabando en exteriores con el director y guionista, en este caso Juan Taratutto. Tuvieron jornadas nocturnas, varias en San Telmo, en Pilar, y como parte del protocolo sanitario ahora los hisopan todos los días con el test rápido. Quieren evitar nuevos contagios. Hacen muy bien y se puede trabajar más y en mejores condiciones.

***

Ni se le ocurre pensar en dejar Villa Giardino en Córdoba a Damián de Santo, a quien llaman todo el tiempo por trabajo, desde tiras importantes hasta publicidad. Y es que el cambio tiene que ser significativo en dinero, en virtud de que sus seis cabañas premium con todos los servicios las tiene colmadas, cosa que suele suceder cada temporada. Obvio que ruegan al cielo que no se vuelva a cerrar, ya que además en el año horrible que por suerte ya pasó, Viviana su mujer tuvo que suspender una gira internacional con su pareja bailando tango. Toda la familia trabaja en el bienestar de los clientes, y tiene todo reservado hasta fin de febrero.

***

Tal como anticipamos, la productora Mandarina se puso en marcha para fortalecer “Mamushka”, que conduce Mariana Fabbiani. Habrá nuevos juegos y va a tener participantes famosos. De hecho, Romina Ricci ya grabó el programa que se verá mañana, en tanto confirmó que formará parte de “Sex” presencial con Muscari en Gorriti Center. La actriz, madre de Valentina, Margarita (con Fito Páez) y Bethania, quien se lleva muy bien con los tres papás, aceptó el desafío de jugar al erotismo junto a Diego Ramos, Noelia Marzol (embarazada), Tucu López, y Tyago Griffo. Como corresponde, el cartel la pone en primer lugar al lado de Diego Ramos.

***

Verdad de Perogrullo es que Punta del Este no es para bolsillos fl acos. Todo está dolarizado, de manera que hay que multiplicar con nuestros pobres mangos por cuatro. Así Valeria Lynch, instalada en el departamento frente al mar que está a nombre de sus dos hijos Cavallero, Federico y Santiago, acompañada por su pareja Mariano Martínez, está pensando ya en volver a armar un espectáculo o un recital por streaming. Es que lleva más de un mes gastando en dólares y por más que su ex Cau Bornes le pida una indemnización por haber sido su marido más de una década, la cantante popular no goza de fortuna millonaria. Es rica, pero ahí. Por suerte su abogada también está en José Ignacio, con Lanata, por cualquier cosa la tiene.

***

Telefé programó los capítulos de “Educando a Nina” en mini, de 30 minutos, y ya se despide este viernes, en que dejarán libre ese horario hasta la llegada de “Monzón” el lunes 18. Su protagonista, Griselda Siciliani, se encuentra en una quinta de zona norte con su hija Margarita, tras volver de sus vacaciones en México. Aquí espera que se reactive la industria audiovisual que viene demorada, ya que tiene varias propuestas en virtud de que la película que fi lmó en España con Javier Cámara, “Sentimental”, funcionó muy bien. Sucede que con los rebrotes las series sufren contagios y les cuesta terminar de grabar e incluso de editar, en el caso de Netfl ix.

***

Tras muchas idas y vueltas con los cierres de las salas teatrales, el productor Sebastián Blutrach, quien venía lidiando con la obra basada en los hechos reales sobre una violación en Pamplona de “la manada”, va a estrenar mañana en el Picadero. Con un aforo limitado a 90 personas, está protagonizada por Vanesa González, Martín Slipak, Gustavo Pardi, Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi y Julián Ponce Campos, dirigidos por Nelson Valente. Está claro que con esa cantidad de localidades tener abierto el teatro se convierte casi en una actitud religiosa para que el arte esté presente. Y es que cultura es salud.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó Telefé, 8.7 puntos de promedio; El Trece, 6.3; Canal 9, 2.6; América, 1.8; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Lo más visto fue “MasterChef Celebrity”, 15.9; “Cantando 2.20”, 7.5; el debut de “Los Mammones”, 2.2; “Intratables”, 2.1; “Todo puede pasar”, 0.6; “Los sónicos”, 0.4, y “Editando tele”, 0.3. Los informativos de las 19/20: “Telefé noticias”, 8.5; “Telenoche”, 6.2; “Telenueve central”, 2.9; “América noticias”, 1.4; “TV Pública noticias”, 0.2, y “Reperfilar”, 0.1. La mayor audiencia en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 9.3, y en América “Los Mammones”, 2.2. En competencia “ Flor de equipo”, 5.8; “LAM”, 4.7; “Telenueve al mediodía”, 4.4; “Informados de todo”, 1.5, y “TV Pública noticias”, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.