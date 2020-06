Tal como venimos contando, la gran final de “ Bake Off. El Gran Pastelero” será el domingo próximo, y es probable que haya novedades entre los dos fi nalistas, Samanta y Damián. Si bien los productores del programa son quienes deberían haber chequeado a fondo a los participantes, cosa que no hicieron, las responsabilidades se comparten. Esa es la razón por la cual habrá sorpresa en la fi nal, al comprobarse que Samanta mintió desde el inicio, ya que es pastelera profesional. Y repetimos que por contrato el premio se paga cuando sale del aire, y esto será el 5 de julio. Hasta ahora no cobró nadie. Hay que repetirlo.

***

Muy cuidadosa en su piso de Avenida del Libertador, Mirtha Legrand no deja entrar a nadie a su residencia y sólo tiene de compañía a Elvira. Se dedica a su computadora, obsesiva, siguiendo las noticias en los portales, habla con sus amigas por WhatsApp y camina por su casa para estar en movimiento, tal como le dijo el médico. Por supuesto, ve el programa de su nieta Juanita, con quien habla todos los días y le pregunta por sus bisnietos Ámbar, Silvestre y Alí. La diva se recontracuida, y lo bien que hace, siguiendo las normas de total distanciamiento. Elvira se ocupa de su comida, frugal, y de las cuestiones de la casa. Mirtha adora a sus dos nietos, a Juanita le regaló la casa de Beccar, donde vive, y a Nacho, el departamento en Barrio Parque, cerca de la casa de su hija Marcela.

***

Ante la reapertura de rodajes en esta fase que ya se vive en España, los directores y productores Gastón Duprat y Mariano Cohn estudian el nuevo presupuesto para retomar la película “Competencia ofi cial”. La estaban rodando en Madrid con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez cuando vino la pandemia y suspendieron. Volver a armar la preproducción, coordinar las agendas de los protagonistas, realizar otra vez los decorados y demás detalles que se suman representan un dinero importante. Todavía no tienen la fecha para poder terminarla. Consecuencias del Covid.

***

Hoy vuelve a grabar a las 11 AM Carina Zampini dos programas de “El Gran Premio de la Cocina”, uno de los sucesos de El Trece, luego de que se descartara el Covid en Felicitas Guerrero. La actriz-conductora es muy meticulosa en cuanto al cuidado sanitario y toma los recaudos que corresponden cuando son muchos en el estudio. Se angustia con las idas y vueltas, porque implica cambiarse, maquillarse y vestirse cada vez que se graba. Por otra parte, si bien lo hemos comentado, lo cierto es que la Zampini come muy bien, de paladar negro, pero con un perfil muy bajo, y se divierte con Petersen, que tiene novia joven pero ayuda a la audiencia. Diremos algo: no es cocinero el “plato fuerte” de Carina.

***

Confirmado el negativo de coronavirus de Lizy Tagliani, están esperando los resultados del equipo de producción, todos ellos con síntomas leves y aislados. Pero está claro que hasta que no estén curados (esto es, que den negativos) no hay idea de regresar con el programa, que igual tiene todo armado. Será cuando se pueda, porque van saliendo bien. Este tema disparó la decisión en Telefé de que los programas “Cortá por Lozano” y “La peña de Morfi ” sigan en modo-remoto hasta más ver, en tanto que mantendrán en vivo los informativos. Al decir vivos, signifi ca presenciales desde los estudios. Con respecto a “PH (Podemos hablar)” no es problema, porque le llevan la lata a la emisora, ya que se graba en Estudio Mayor.

***

Contenta con el trabajo realizado para la Fundación Gabo, “La peste del insomnio”, y con su labor en la serie de Monzón, que le sigue dando satisfacciones, Flor Raggi sigue en la casa de Punta del Este junto con su marido, Nicolás Repetto. Aislados, eso sí, salvo alguna salida en auto y las compras de alimentos, pasan muchas horas compartiendo en la casa. Se cuidan bastante, sobre todo Nico, que cumplió 63 en marzo, pero Uruguay se mantiene bastante seguro. El conductor está bárbaro, pero es una edad para cuidarse. Extrañan a sus hijos adolescentes, Francisco y Renata, que están en Buenos Aires estudiando y trabajando sin problemas.