Era de suponer que “ Bake Off. El Gran Pastelero” iba a arrasar en la audiencia con la gran fi nal y, por supuesto, que tendrá una nueva temporada en cuanto se pueda grabar. Exclusiva de Telefé es la conductora Paula Chaves, por más que esté inactiva, ahora por la bebita Filipa, cobrando su cachet como corresponde. En cuanto al jurado de “ Bake Off”, los tres estarían confirmados, Christopher, Damián y Pamela, pero no hay fecha. Con cierto optimismo voluntario creen que podrán empezar con los castings en octubrenoviembre, aún con medidas de seguridad, y grabar en febrero-marzo de 2021. Telefé está supercontento con el programa.

***

El 7 de mayo de 2018 se comunicó en forma oficial que Marcelo Tinelli había firmado por tres años con Artear. Entre las cláusulas que se hicieron públicas, se comprometía con la productora LaFlia para la realización del “Bailando por un sueño”, un magazine de lunes a viernes y un programa para los fines de semana (que nunca se hizo). El contrato como conductor de Tinelli termina a fin de año y, ante la salida del “Cantando”, parecería ser que el “Bailando” se retrasará hasta el último trimestre del año. Todo, siempre y cuando se pueda realizar. Y, en el caso de hacerse, por razones de fuerza mayor su última estadía en Artear sería de un trimestre. La gran pregunta es: ¿cómo seguirá el vínculo entre los dos?

***

Hay preocupación en el equipo de producción de Marley en “Por el mundo. En casa”, dadas las nuevas restricciones, que implican no poder moverse demasiado. De hecho, dejaron de hacer las “visitas a domicilio”. En tanto, Marley se ocupa de Mirko, quien sigue con sus clases virtuales en el colegio alemán y avanza con asombrosa rapidez. Y se turna con su hermano para ocuparse de su mamá, Ana María (quien tiene su propio Instagram), para llevarle alimentos y comprarle los remedios. Están evaluando cómo será el programa del domingo próximo, en que ya no estará “ Bake Off”. Si se les da una nota “cara”, va estar bueno.

***

Final apresurado para “Argentina, tierra de amor y venganza”, que no llega a arrancar y se mantiene en punto muerto. Si cumplen -porque uno ya no puede jurar nada-, el “Cantando x un sueño” saldría el lunes 20 de julio a las 22.30 o después de “Bienvenidos a bordo”. Se confirmó a Lizardo Ponce, Flopi Tesouro, la Malaespina, Georgina Barbarossa en dúo con Nico Serraiti, Lola (la hija de Yanina y Diego Latorre), Miguel Ángel Rodríguez, Carmen Barbieri, Adabel Guerrero, Karina Jelinek y Flor Torrente, y se irán sumando ante la ausencia de otras propuestas laborales bajo el covid. En tanto, Iliana Calabró está muy preocupada con su mamá, Coca, a quien cuida en su casa. Hablan de Nacha Guevara y Karina la Princesita en el jurado. Un poco más que “ATAV” va a hacer. Ensayan por Zoom.

***

Confirmado Darío Barassi a cargo de la conducción del reality “100 argentinos dicen”, que va a producir Diego Guebel a través de su productora BoxFish, responsable de “El Gran Premio de la Cocina”. Irá de lunes a viernes en El Trece, en horario vespertino, entre “Corte y confección”, que achicaría su espacio, y lo que realiza Carina Zampini. Tendrían pocas dificultades para su realización, en virtud de que competirán dos familias, cada una de las cuales viven todos juntos. O sea, dos “burbujas” con distanciamiento y mínimo riesgo. La idea es que salga los primeros días de agosto, mientras monitorean el rating de la tarde. Juegan fuerte con este programa.

***

Mañana será el capítulo fi nal de “Los internacionales”, que protagonizan Cecilia Roth y Juan Pablo Shuk y que en la pantalla de Telefé pasó sin pena ni gloria. En rigor, más penoso que glorioso. Es así como ahora la repetición de la fi cción de Underground “Educando a Nina” irá de corrido de lunes a viernes a partir de la semana que viene. Y en cuanto al contenido pago de “Ver: vida en red”, este domingo es su última salida, tras el reemplazo de “ Bake Off” con “Jesús. El adelanto”, conducido por el Chino Leunis.

***

Un tanto recuperado en su débil economía, Flavio Mendoza está haciéndose cargo de sus deudas. Bien por él y por las actrices Betiana Blum y Georgina Barbarossa, el actor Nicolás Scarpino y el elenco que participó en “Un estreno y un velorio” en Carlos Paz. El bailarín-coreógrafoempresario- productor les acaba de abonar el 50% de lo que quedaba de deuda. Va mejorando, y eso está bueno.

***

Le están funcionando al director Ricky Pashkus las entrevistas que realiza con el lema “Siempre es teatro” a beneficio de La Casa del Teatro. Las entradas para el streaming se sacan a través de Plateanet y cuestan $250. Este jueves estará Gabriel el “Puma” Goity, luego será el turno de Laurita Fernández y siguen con Darío Barassi y Graciela Alfano. Se graban y se ponen en la plataforma. La convocatoria de Pashkus hizo que se interese un canal de cable, claro que aún no hay nada cerrado.

***

Otro que ya se cansó de esperar para la reapertura de las salas es Martín Bossi, quien era el protagonista de “Kinky Boots” en el Astral antes del covid. Las fechas del regreso se fueron posponiendo mes a mes, y ahora no se sabe cuándo van a poder volver. Es así que el actor-imitador se sumó al streaming, nueva forma de ganar unos mangos, de modo que en agosto arranca con su unipersonal “Bossi clandestino”. Para el viernes 7 de agosto a las 19, según reza en Ticketek, la entrada cuesta $6.500 y el servicio $650, total $ 7.150. Eso sí, con código promocional te hacen algún descuento. Era evidente que fue un error y ahora cuesta $550 con servicios.

***

Curiosidades del rating: el domingo la fi nal de “ Bake Off. El Gran Pastelero” arrasó con 16.4 puntos de promedio, compitiendo con “PPT”, 11.4; “El mundo del espectáculo”, 3.2; “Livin in América”, 2.3; “Todo puede pasar”, 1.5, y “Documentales TV Pública”, 0.5. Antes, la dupla “Avenida Brasil”, 8.4, y “Por el mundo”, 10.8, ganaron cómodos a todos los programas que enfrentaron, y el más alto fue la película “Perdida”, 5.3. En tanto, el duelo Juana Viale, 6.4, esta vez sí venció a “La Peña de Morfi ”, 5.0. El prime time rankeó con Telefé, 12.1, El Trece, 6.6; América, 2.1; Canal 9, 1.5; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Diremos que el contenido de “Ver: vida en red”, que llega a los 6 minutos y medio, obtuvo 10.7 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.