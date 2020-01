Continúa con buen rating “El precio justo”, que conduce Lizy Tagliani de lunes a viernes, y los domingos con el especial famosos. Por estos días su novio, portero de edificio, la está apurando para que se vayan a vivir juntos. Por lo demás, para este domingo tendrá de invitados a Juan Minujín, Jorgelina Aruzzi, Tucu López, Macarena Fort, Jimena Cyrulnik, Agustín Sierra, Carlos Portaluppi, María Figueras y Diego Moranzoni. Por otra parte, Lizy estrena hoy a la noche en el Lola Membrives “Los bonobos”, junto con Peto Menahem, Campi y Oski Guzmán. Las localidades en platea (primeras diez filas), cotizan en $1.800 y hay mucho más económicas. Es un elenco importante.

***

Como era de imaginar, Marley, el caballito de batalla triunfador en Telefé, ya comenzó con la preproducción de “Por el mundo”. Le va muy bien con “El muro infernal”, pero muchos de sus capítulos ya están grabados, de modo que podrá viajar con Mirko a diferentes destinos, que, con la crisis, se realizan con acuerdos (canjes) oficiales para mostrar las bellezas de India, por ejemplo, y agencias de viajes y turismo. La idea es ver si se puede largar “Por el mundo” a mediados de marzo, en principio para los domingos, pero puede pasar a algún día de la semana (en 2019 pasó al miércoles). Los realities son el menú especial de Telefé, les va muy bien.

***

Pocas horas estará en su mansión de Barrio Parque Susana, quien llegará en un avión privado este fi nde desde Punta del Este. Viene sin haber vendido la casa de campo La Tertulia, ubicada en Laguna Garzón, que construyó en 2012 y de la que paga con total puntualidad impuestos y gastos en dólares. Los números de la diva, aun bajando el precio de la propiedad, tienen en cuenta los ocho años que viene sosteniéndola. De cualquier manera, no va a perder. Decíamos que llega y se va a Miami y de ahí, a Nueva York para pasar su cumpleaños, el 29 de este mes, acompañada por su hija, Mecha. Sigue en modo vacaciones.

***

Otra vez, como cada año, la convocaron para el “Bailando 2020” a Georgina Barbarossa, quien lo está pensando en Carlos Paz, acosada por Flavio Mendoza, que le insiste en que vaya. La actriz se hizo muy amiga del bailarín-coreógrafojurado del BAR, y suelen comer seguido en casa de Georgina. Como estaría confi rmado que “Un estreno o un velorio” arribaría luego al teatro Broadway de Capital, el vínculo de los dos es probable que ahora se lance a la pista, siempre y cuando el cachet funcione. Lógico.

***

Ya están haciendo los castings para la séptima temporada de “El gran premio de la cocina”, conducido por Carina Zampini, con quien en El Trece están más que conformes por el rating. De hecho, a fi nes de febrero termina la sexta y arrancan con la nueva, siempre al lado de Christian Petersen, con quien la cosa no pasa de ser un juego televisivo, más allá de que los dos están libres y sin compromisos. Se trata de una producción de “Boxfi sh” de Diego Guebel (ex socio de Mario Pergolini), que junta los dos temas importantes: rating y anunciantes.

***

Tras la llamada de los productores de Marcelo Tinelli, Chato Prada y Fede Hoppe a Thelma Fardin, no se avanzaron en las negociaciones para el “Bailando 2020”. El punto es el cachet, del que no se habló, pero la actriz no está dispuesta a ir por el “normal” (unos $200.000 por mes). En tanto, sigue en Mar del Plata en el teatro Provincial con “Fuera de línea”, que maneja Carlos Mentasti, hasta fi nes de febrero, pero el productor -también a cargo del hotel Provincial, donde vive Thelma- le propuso seguir en marzo. El “Bailando”, todavía en agua de borrajas.

***

La obra que es éxito en España, “Jauría”, escrita por Jordi Casanovas, basada en los hechos sucedidos con la llamada “manada”, se está ensayando en Buenos Aires. Producida por Sebastián Blutrach, fl amante asesor de contenidos, producción y programación del Teatro Nacional Cervantes, la protagoniza Vanesa González y la dirige Nelson Valente. A la “manada” la interpretan Gastón Occhiarale (“ATAV”), Martín Slipak, Gustavo Pardi, Lucas Crespi y Fran Ruiz Barleta. La idea es estrenar a fi nales de marzo en la sala Picadero. La veremos.

***

Contenta con la experiencia en Carlos Paz, Flor Torrente está a la espera de que la visiten en la casa que comparte con Rodrigo Noya, su mamá -Araceli González- y su hermano Toto y la novia de este, Minerva Casero. La actriz -quien se luce en “Atrapados en el museo” y es probable que vuelva al “Bailando”, ya sin “Nacho” Sarraceni, el bailarín con el que mantuvo breve romancepiensa que en febrero irán los tres. Pero Toto está muy cómodo en la pileta de Highland de Araceli, en la de Le Park -la casa de Adrián Suar- y en el departamento de su novia, pensando en sus próximos pasos. Le da fi aca, pero Flor insiste en que la visiten. Veremos.

***

Heredera de todo lo de Martín Karadagian, Paulina está queriendo imponer el nuevo “Titanes en el ring”, acorde a los tiempos que corren. Paulina busca que el clásico, que todavía se realiza en eventos especiales, vuelva a estar en televisión. Y apuntó a la TV Pública con la idea de que la actual directora de radio y televisión, Rosario Lufrano, les dé un espacio, teniendo en cuenta que la emisora estatal llega a todo el país. Ya hubo pedido de entrevista formal por parte del productor Sequeira y están esperando que le den curso. Una decisión que depende de muchas razones.

***

Sin quejas en Carlos Paz, Betiana Blum, quien arregló un fi jo mensual con Flavio Mendoza para trabajar en “Un estreno un velorio” (que va segunda), con suerte, ya que sólo realizan una función en el Luxor. La gran comediante argentina aprovecha su tiempo libre para disfrutar del aire de las sierras cordobesas y de lo que más ama en el mundo, su nieto Renzo. A sus 80 años juega con el chiquito en la pileta y comparte muchas salidas. Tanto es así que grabaron un video intentando cabalgar un unicornio infl able y fue un paso de comedia para la risa. La abuela, chocha de tener a su nieto con ella y combinar sus dos grandes pasiones: el teatro y su familia.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé con 7.9 puntos de promedio, El Trece, 5.5; Canal 9, 2.4; América, 2.0; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. Lo más visto de cada canal fueron “El muro infernal”, 11.7; “Separadas”, 10.5; “Intrusos”, 2.3; “Bendita”, 4.1; “Festival País”, 2.0, y “El patrón del mal”, 1.5. En cuanto a los duelos, la mayor distancia fue entre “El muro infernal” y “Bienvenido a bordo”, 7.2, ya que Marley lo superó en 4.5 puntos de ventaja. Y sigue en racha ganadora “Cortá por Lozano”, 7.5, que venció a “Crónicas de la tarde”, 4.1; “Corte y confección”, 3.7; “Intrusos”, 2.3, y “Confrontados”, 1.5. En el prime time primereó Telefé por 2.1 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.