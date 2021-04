Gran idea de los productores de la plataforma Paramount (Viacom) de ir desarrollando un reality con Alejandro Wiebe (Marley) y el pequeño Mirko. Recién se inician las conversaciones de cara al contenido, que irá del día a día del papá y el chiqui, el colegio alemán, y sus clases por Zoom, las visitas de su abuela Ana María (feliz porque la vacunaron en provincia de Buenos Aires contra el covid), de su tío y las preguntas sobre su mamá. A Marley le interesa realizarlo para que en la Argentina se apruebe la ley de subrogación de vientres y se tome conciencia de las nuevas familias que se van armando en estos tiempos. Un avance importante es mostrar ejemplos diferentes a los conservadores. Todavía falta, ya que tiene que terminar de grabar “La Voz”, pero ya hay acuerdo. Va de éxito.

***

Mientras prepara su look para el personaje que hará en el filme “1985” , el del abogado Luis Moreno Ocampo, con producción de Kenya (Darín) y Amazon, Peter Lanzani tiene que cumplir con los compromisos de difusión de “Maradona. Sueño bendito”. De hecho en Arenas Studios, ubicado en La Boca, tuvo que doblar el parlamento del guion de “su” Jorge Cyterszpiler a pedido de la producción. Y faltan grabar entrevistas genéricas de Mercedes Morán, Nazareno Casero, Rita Cortese y Juan Palomino. Un año muy cargado para Peter Lanzani que además rodó para Netflix “El reino”, que también verá la luz a mediados de año. Largo camino.

***

Momento bien movidito se vivió la tarde de ayer en el Museo Evita que maneja la sobrina nieta de la abanderada de los humildes Cristina Álvarez Rodríguez. Ese fue el lugar elegido para que la empresaria, actriz y mamá de cuatro hijos Guillermina Valdés en la tarde de ayer grabara con su marido Marcelo Tinelli, dirigidos por Nacho Lecouna, parte de la apertura de “ShowMatch. La Academia”. Después, todo el equipo reducido por las restricciones fue hasta Don Torcuato y en Baires les tocó el turno a Adrián Suar y a Pablo Codevilla. Los dos interactuaron con el conductor estrella sobre su regreso a la pantalla del Trece, las expectativas, los reproches en tono de broma y el rating. Poca presión, jaja. Con estas participaciones se terminó de grabar la apertura que durará entre 10 y 15 minutos en el aire.

***

Aprovechó la semana de vacaciones de grabaciones de “La Voz” Lali Espósito, quien en un principio se iba a quedar descansando en su casa de zona norte, pero alentada por sus amigos Biza (productor musical súper exitoso) y Santi Maratea viajó a Miami, a pasarla bien. La actriz y cantante ya tuvo Covid, de manera que no corre ese riesgo, y si quiere puede vacunarse allá. Ahora se habilitó un vacunatorio para inmigrantes donde no se exigen papeles de residencia, y sólo hace falta respetar la cola y aplicarse. No sería el caso de Lali con tanta gente de la industria amiga e infl uyente. Eso sí, no se fue con los Montaner.

***

Ayer a la tarde tuvo que volverse de Córdoba, en rigor de Villa Giardino, Damián de Santo, en auto, a pedido de Telefé para estar en “PH” (Podemos hablar)” el programa que conduce Andy Kusnetzoff, y que va tener de invitados a Ángela Torres, Diego Pérez, Naty Jota y Sebastián Wainraich. Algunos de ellos los anticipamos. De Santo aprovecha esta venida para terminar de comprar cosas para el departamento que alquiló en zona norte y materiales que necesita en las cabañas de Giardino. Se vuelve el fi n de semana ya que graban antes, y se queda allá hasta que se pueda grabar la tira “El primero de nosotros”, que están a la espera del ok del chileno Benjamín Vicuña.

***

Esta noche en “MasterChef Celebrity 2” les toca usar el delantal gris, en la última chance antes de ir a la gala del domingo, jugándose la revancha por una segunda vuelta, cuatro de los hundidos. Van a mirar desde el balcón Sol Pérez, Flavia Palmiero, Mariano Dalla Libera, y Fer Carlos. Y abajo, padeciendo al trío de jurados Betular-Martitegui-De Santis estarán los “grises” Loco Montenegro, Cae, Juanse y Daniel Aráoz. Se trata del día de las espinacas, en plato libre de imaginación, y ayudados por sus compañeros del balcón, uno per cápita, eligiendo la receta más sabrosa e imaginativa. Tendrán 3 minutos para ir al mercado, y 60 minutos para la cocina. Están llegando al final con escasas fuerzas.

***

Tras rodar con Marcelo Tinelli en la apertura de “ShowMatch. La Academia”, Laurita Fernández pone toda su energía en estar detrás de la producción de “El club de las divorciadas”. Y es que se abrió un casting de divorciadas de todas las edades para que por Zoom cuenten sus historias; esto sucede en Kuarzo, pero Laurita se mantiene al tanto. Sería la primera vez que conduce un reality de estas características, que según la información ofi cial en El Trece no tienen la fecha, se maneja para la segunda quincena de mayo. Lo curioso es que irán desde las muy jóvenes hasta quienes se divorciaron a los 80. En El Trece necesitan tomarse un tiempo hasta ver en qué horario lo mandan, hablan de las 17.15. Habrá que ver.

***

Pocos saben que Hernán Drago tiene contrato con Kuarzo para “Bienvenidos a bordo”, que no le impide ser modelo de campañas publicitarias en gráfi ca. Al chico, gran amigo de Xuxa, quien todavía convive con su ex esposa, aunque se toma sus libertades, lo están convocando de otros programas, pero tiene que pedir autorización. De cualquier modo, su contrato estipula que no puede faltar al programa de Guido Kaczka, que, dicho sea de paso, en estos tiempos de restricciones por la pandemia cuesta mucho a la producción lograr invitados presenciales. Otra contratada es Mica Viciconte, la ex “Combate” y novia de Cubero, tiene obligación de estar dos veces por semana. Que le alcanzan para sumar en su Instagram cada posteo en euros. Van por ahí, hay gente que zafa.

***

Curiosidades del rating: Telefé es una máquina infernal, el martes tuvo nueve de los diez programas más vistos. El único que se salvó del Trece fue “Bienvenidos a bordo” , 8.3 puntos de promedio. Los cinco primeros: “MasterChef Celebrity”, 19.7; “Doctor Milagro”, 17.0; “Fuerza de mujer”, 12.4; “Telefé noticias”, 10.6 y “Guerra de rosas”, 9.9. Para dar idea, los máximos en los restantes canales abiertos: América, “Los Mammones”, 3.1; Canal 9, “Bendita”, 4.3; TV Pública, “Quién sabe más de Argentina”, 1.1, y Net TV, “Editando tele”, 1.0. Cabe señalar que con estas distancias no se favorece a la industria, porque hay un solo ganador del juego. De hecho, el promedio del día de Telefé, 11.2, y El Trece, 6.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media