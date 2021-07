Tal como anticipó esta sección, ante el regreso de “Bake off”, la productora Boxfi sh de Guebel queda liberada en cuanto a poder convocar famosos en sus otros programas. Ya lo hace los domingos con “100 argentinos dicen” y comenzará la misma técnica ante la temporada número 13 de “El gran premio de la cocina”. El programa pionero en El Trece que conduce Carina Zampini esta vez tendrá entre los participantes a los campeones de otras ediciones y la mitad, famosos. La Zampini, más allá de los altibajos propios del horario, se mantiene estable con el programa. Hoja de ruta.

***

Muy cuidadosa, Mirtha Legrand le tiene mucho respeto a la pandemia, por más que tenga las dos dosis no cree que estén dadas las condiciones para su regreso. Esto, más allá de que Pablo Codevilla la llama en forma permanente pidiéndole que vuelva a su programa, pero a su edad no lo ve posible aún. Claro que es muy crítica, no de su nieta Juana, a quien adora, sino de la producción cuando las mesas, como la del sábado pasado, no la convencen. La estrella sólo sale los miércoles a la casa de Marcela, quien también se cuida mucho, y nada más. Suspendió incluso los tés de los domingos, al menos por ahora. Tampoco va al teatro, y ella ama ver a los intérpretes, Pero, bueno, esto es así. Se la toma en serio y hace requetebién.

***

Esta mañana retomaron las grabaciones de “El primero de nosotros”, la tira de Telefé/ Viacom, en los estudios de Martínez, luego de un obligado parate. Sucedió después que a Rafa Ferro le diera positivo de Covid al ser hisopado, antes de grabar como cada día, y al compartir camarín con Luciano Castro, el ex de Sabrina Rojas también dio positivo. Los demás protagonistas, Paola Krum, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes, que habían grabado con el actor, tuvieron que cumplir el protocolo. Por suerte, les dio el PCR negativo a todos en aquel momento y ayer, cuando se repitió, entonces sí le dio positivo a Castro. Es para tenerlo en cuenta, ya que, aun estando vacunados -Rafael Ferro y Luciano Castro lo estaban-, se contagiaron. Ferro está transitando la enfermedad en forma leve. Veremos cómo la lleva Luciano.

***

Tal como anticipamos, en El Trece están mirando con lupa los números, de la mañana y la tarde. De hecho, hoy la fi gura del canal, aparte de Marcelo Tinelli, pasó a ser Darío Barassi, por el número que logra. A Guido obvio es que lo esperan con “Los 8 escalones” y el cambio de horario, pero “El club de las divorciadas”, que conduce Laurita Fernández, está en la mira. El límite son 5 puntos de promedio, pero, cuando se les va muy abajo, la paciencia es corta. Barassi le deja buen número, pero ella baja y baja, no mantiene.

***

En estos tiempos de pandemia global, nadie está exento de contagiarse, aunque con la vacuna se lo pasa. Esta semana el director Santiago Mitre (pareja de Dolores Fonzi) volvió al rodaje de “1985”, con guion de él y Mariano Llinás acerca del juicio a las Juntas, luego de algún caso de Covid que obligó a parar el rodaje. El filme coproducido por Amazon tiene a Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Paula Ransenberg, Manu Caponi y muchos actores/actrices surgidos de casting en personajes secundarios. Sucede que en los rodajes no sólo tienen contacto estrecho entre ellos, sino también con los técnicos. Todo está OK ahora, y vuelven a rodar, con producción de Amazon y Kenya.

***

Ya están rodando la serie para Star plus “El encargado”, que protagoniza Guillermo Francella y sus coprotagónicos son Gabriel Puma Goity, Gastón Cocchiarale y Moro Anghileri, bajo la dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohn. Cuenta con muchas participaciones especiales, entre ellas la de Luis Brandoni, Marco Antonio Caponi, Darío Barassi, Nicolás y Joana Francella, Martín Seefeld y Dani La Chepi, mientras que quien se bajó de su intervención es Nico Vázquez. Más allá de lo anímico por lo que vivió en Miami, lo cierto es que hoy comienza en El Nacional con entradas agotadas (500 vendidas por aforo) con “Una semana nada más”. No se puede todo.

***

Se siente cómoda en su rol de panelista Sabrina Rojas, la hasta ahora ex con derecho de amistad permanente de Luciano Castro. La actriz, ante la convocatoria de la productora Jotax para acompañar a Karina Mazzocco, no lo dudó y dio el sí, entre otras razones, porque es una buena vidriera para promocionar “Desnudos”, que vuelve en septiembre al Metropolitan. En una temporada que, gracias al Cielo, se va poblando de obras. Y de ellas, quien sigue primera es “Dos locas de remate” (1.362 espectadores en cuatro funciones) en el Astral, y vienen detrás “pegados” “Brujas” y “El acompañamiento”, con Luis Brandoni. Volviendo a la Rojas, nadie le respondió aún sobre el zoom que mandó a Telemundo para “Gigoló”.

***

Hace planes para volver a España Darío Grandinetti, quien tiene a dos de sus hijos allá, Juan y la mayor, María, además de su pareja, Pastora Vega. La idea es terminar de rodar “Santa Evita” la primera semana de agosto, en la serie de Star+ en que interpreta al general Juan Domingo Perón, y Natalia Oreiro, a Evita. Grandinetti tiene gran inserción laboral, y le fue muy bien con la serie “Hierro”, que grabó en plena pandemia y ya va por la tercera temporada. Su hijo Juan, amigo de Lali Espósito, se fue hace casi dos años con el propósito de hacer carrera allá. Y le va bien.

***

El conductor Iván de Pineda es el favorito de muchos por su papel en “Pasapalabra”, que, dicho sea de paso, hay que saber bastante del diccionario de la Real Academia para jugar. Este sábado va con famosos que enfrentan al rosco, Costa y Diego Ramos, los valientes. Se suman Esteban Prol, Bicho Gómez -quien hará una participación especial en el “Cirque XXI” en San Justo-, Barbie Vélez y Victoria “Juariu” Braier. Es uno de los caballitos de batalla de Telefé los sábados que les fortalece la salida de “PH” .

***

Curiosidades del rating: el prime time del martes, Telefé, 16 puntos de promedio, El Trece, 7.3; Canal 9, 2.5; América, 1.8; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.3. Si bien la jornada la ganó Telefé por ventaja de 4.6 puntos, en comparación a la semana pasada, Telefé y El Trece crecieron. Los más vistos “La Voz Argentina”, 22.0, y “Doctor Milagro”, 17.3, frente a “ShowMatch”, 9.5; “Bienvenidos a bordo”, 4.1; “Intratables”, 1.8; “La hora exacta”, 1.6; “El Marginal 2”, 1.3; “Fuego amigo”, 0.8, y “El patrón del mal”, 0.4. Destacó “100 argentinos dicen”, 8.6, le ganó a “Cortá x Lozano”, 6.8, y “LAM”, 6.3, venció a “Flor de equipo”, 5.2. En tanto, “Súper súper” se mantiene bien con 2.8, y “A la tarde”, 2.3. El duelo “Los mammones”, 2.3, versus “Bendita”, 3.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.