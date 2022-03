Hoy será la vuelta de una dupla popular de la tevé: Adrián Pallares y Rodrigo Lussich encaran el desafío de demostrar que su fórmula aplicada en “Intrusos” también puede funcionar en El Trece. Desde las 11 ocuparán el lugar que dejó vacante Ángel de Brito y sus angelitas con “Socios del espectáculo”. Recordemos que el panel está integrado por la lengua picante Graciela Alfano, Karina Iavicoli, Paula Varela -estas dos, traídas de América-, Mariana Brey -ex “LAM”- y Luli Fernández. Los móviles estarán a cargo de Tomás Díaz Cueto y Celina Hernández.

***

El éxito de “Sex, viví tu experiencia” en Villa Carlos Paz y la opción de Buenos Aires funcionaron muy bien. Sin embargo su director, José María Muscari, siempre inquieto y desafiante, hará algunas modificaciones. Diego Ramos vuelve a Capital, al Art Center y debutará con Laura Novoa. En cuanto al brillante y talentoso elenco de aquí, saldrá de gira con Sancho y Muriega a la cabeza. No será de la partida Silvina Escudero, quien, parece, no se adaptó al trabajo en equipo-grupal, con aires que incomodan a los demás. Siempre, lo menos es más, pero no lo toma en cuenta la morocha, dicen.

***

“Los años salvajes”, el nuevo material de Fito Páez, inspirado en la literatura del gran escritor argentino Roberto Arlt, encuentra feliz al rosarino con el resultado de su obra instrumental. Lo produjo el propio él junto a la dupla de Gustavo Borner y Diego Olivero, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa y fue grabado en Traslasierra, Córdoba, entre otros lugares de Argentina, Los Ángeles y Praga. Un lujo.

***

Cansados pero felices tras la temporada veraniega, Flavio Mendoza y el equipo de “Stravaganza - 10 años” volverá a Buenos Aires por sólo tres funciones: 17, 18 y 19 de marzo en el Luna Park. El dream team del platinado para este autohomenaje a uno de los shows más disruptivos del espectáculo nacional está conformado por Gisela Bernal, Facundo Mazzei, Lucila Juárez, Lula Rosenthal, Facundo Vivona y Celeste Campos. En total, son 30 artistas en escena y es muy probable que el público pida más funciones.

***

Con marzo ya instalado entre nosotros, se reactivan también las grillas televisivas y radiales. Otro de los regresos tendrá lugar hoy, con “El mañana”, conducido por Mex Urtizberea y un equipo que completan Irina Hauser, Pedro Saborido, Alfredo Zaiat, Lula Mangone, Sol Despeinada y Matías Mowszet. De 9 a 12 del mediodía por FM Nacional Rock y por la Plataforma Relatores, Mex promete información a su estilo: canciones, debates y noticias de todos los ámbitos.

***

Marisa Andino vivió un día muy emocionante cuando su hijo del medio, Tomás Velcoff, se recibió de médico luego de muchos años de estudio. “Estudio, esfuerzo, dedicación, ¡pilares fundamentales para obtener grandes logros! Orgullosa de vos, Dr. Tomás Velcoff. ¡Te amo con toda el alma!”, escribió la periodista en su cuenta personal de Instagram junto a una serie de fotos de la recibida de su hijo. El hijo de Marisa Andino estuvo acompañado de sus hermanos, sus padres, amigos y su abuela. ¿Por qué no habrá asistido su tío, Guillermo Andino? Raro... Seguiremos investigando.

***

Una visita muy especial tendrá la Argentina en las próximas semanas. La actriz española Itziar Ituño, quien interpretó a Lisboa en la exitosa serie “La casa de papel”, filmará en nuestro país la película “Pensamiento lateral”. La artista se encuentra muy contenta de formar parte de este nuevo proyecto que estará a cargo de Mariano Hueter, quien por su corta edad -31 años- se convirtió en el director más joven del cine argentino y logró reconocimiento internacional por sus cortometrajes y series como “El mundo de Mateo”, “Inconvivencia” y “El legado”.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado 5 de marzo fue “Rápidos y furiosos”, 7.5; “Los Simpson”, 6.1; “Pasapalabra”, 5.8; “Por el mundo”, 5.3; “Implacables”, 2.2; “Vivo para vos”, 2.2; “Secretos verdaderos”, 1.9; “Pasión”, 1.8; “La noche de la V”, 1.7; “Festival país”, 1.2. El día lo ganó Telefé con 5.9 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 5.1; América, 1.7; El Nueve, 1.6 y TV Pública, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.