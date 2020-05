En El Trece, y más allá de los inconvenientes que tienen que sortear, confirman la salida de Jorge Lanata el domingo 31 de mayo en el prime time con “Periodismo para todos”. Y el lunes 1º de junio el programa de entretenimientos que conduce Mariana Fabbiani, “Mamushka”, que irá a las 18.30. No sucede lo mismo con el “ Bailando 2020”, aunque querían estar listos para el lunes 8 de junio, ahora aplazan hasta el 15 del mismo mes, siempre dependiendo de la cuarentena obligatoria y de la decisión de la Asociación Argentina de Actores. Esa es la razón por la que no dan el OK a retomar los ensayos, ya que hay que pagar a los “coach” -viven de eso-, y a los bailarines que acompañan a las fi guras. Y la productora LaFlia de Marcelo Tinelli, como todos, está justa de presupuesto.

***

Muy afectados en lo económico están Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi, quienes están con el chiquito de ambos, Valentino, y el hijo de ella, Camilo. La pareja tenía el año comprometido con las ficciones de “Separadas” y “El Tigre Verón”, además de las obras teatrales que estaban realizando. Los dos se han quedado sin los ingresos y, como es de suponer para cualquiera que no es rico, los ahorros tienen límites. Están rogando para que les ingrese parte lo adeudado por Pol-ka. Un registro del momento actual.

***

El miércoles próximo es clave para Telefé, que sale con “Los internacionales” a las 23.15 y a la tarde (17.45) con “Alas rotas”. Ayer hicieron el lanzamiento en streaming con Cecilia Roth en su departamento, desde España participó el colombiano Juan Pablo Shuk y desde Los Angeles su compatriota Camilo Amores. El jueves 21 van a estar en Flow los ocho capítulos disponibles on demand. Lo tenían en gateras, ya que se grabó el año pasado. Por otra parte, el domingo, en “La peña de Morfi ” estarán David Lebón y Los Tekis y, como dijimos, ahí lo que mantiene el ciclo son los clientes del interior del país.

***

Tiene fecha de salida la serie que produjo el gigante Amazon, “El presidente”, dirigida por Armando Bo (nieto) y protagonizada por el colombiano Andrés Parra. Entre los actores argentinos a los que se verá caracterizados desde el viernes 5 de junio por esa plataforma están Luis Margani, a cargo de Julio Grondona, Jean Pierre Noher, interpretando a José Hawilla, uno de los implicados en el Fifagate, y Alberto Ajaka. La serie tiene ocho episodios que van a mostrar el lado oscuro del famoso negociado en el que muchos estaban asociados. Dicho esto, Jean Pierre Noher no sale de su casa desde el 6 de marzo, guardado y cuidándose. Los alimentos y algunos trámites se los realiza su hijo Michel. Y a su nieto Anton lo ve por videollamada.

***

Tal como anticipamos, Andy Kusnetzoff, quien ya grabó el programa que se verá mañana, tuvo la primicia de tener como invitado al marido legal y técnico de Carolina “Pampita” Ardohain, Roberto García Moritán. Un buen golpe que suma con Solita Silveyra, Juan Minujín y Andrea Rincón. Del otro lado, en El Trece, Juanita Viale, que graba mañana los dos programas, tiene en su mesa a Carlos Rottemberg, empresario teatral, y a María O’Donnell, y el domingo, a Daniel Aráoz y a Diego Ramos. Para los dos días todavía les resta completar el panorama con más invitados.

***

Recluido en su departamento de Retiro, Luis Brandoni se puso al día con el tema tecnológico y aprendió a usar Zoom. El actor pudo comunicarse con sus primos y sobrinos segundos, que están en Ancona, Italia, a quienes visitó en su último viaje. Por lo demás, vive, como es de imaginar, de los ahorros de “Parque Lezama” y se ocupa de hacer la lista de compras del súper y de su biblioteca. A sus 80 años y en soledad, piensa mucho en el futuro de la Argentina. Más que en el regreso del teatro.

***

Llevan muy bien la cuarentena Rodrigo de la Serna y su joven pareja rosarina, Ludmila Romero. Durmiendo mejor, porque el bebé, Estanislao, ya tiene casi cinco meses y, aunque sigue amamantándose, descansa con menos llantos. La chica, experta en la cocina, hace de la convivencia algo más placentero con sus platos caseros, desde berenjenas hasta garbanzos, y no falta el vino. Y los dos, felices con Olivia, que empieza a balbucear sus primeras palabras. El amor es más fuerte que el coronavirus.

***

Amigas desde hace años la directora Paula de Luque y Julieta Díaz, cuyo último trabajo fue “La forma de las horas” -donde participó la también amiga de la directora Paula Robles, ex esposa de Marcelo Tinelli-, decíamos, Díaz y De Luque hablan por Zoom. Sucede que ya le están dando forma al guion de “Las maldiciones”, basado en la novela de Claudia Piñeiro, que va a producir Julieta Díaz junto con Ignacio Rey y The Remake. El proyecto las mantiene entusiasmadas en medio de una cuarentena que se vuelve por momentos muy aburrida.

***

Aún sin poder cobrar su trabajo del verano en “Un estreno o un velorio”, Georgina Barbarossa se inventó una buena forma de facturar a través de las clases virtuales. Lleva unas 50 personas inscriptas que pagan una suma fija mensual y con eso se las va arreglando. Sin rencores con nadie, espera con paciencia que puedan resolver los empresarios.

***

El empresario y productor teatral Daniel Comba, a cargo del teatro Astros, no se rinde y posterga para 2021 la puesta en escena de la versión de “ Brujas” en España. Aquí ayuda a todos sus empleados, a quienes les pagó el salario en tiempo y forma, con la ayuda del Estado, pero además mantiene la sala que cuesta mucho dinero. El hombre usa sus ahorros, ya que además es importante su participación en el fútbol, y piensa que hasta enero de 2021 no se va a poder hacer nada. Hasta entonces, pone de su capital.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 8.4 puntos de promedio, El Trece, 5.6; Canal 9, 2.7; América, 2.3; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Otra vez “Jesús”, 12.4, fue lo más visto; “Bienvenidos a bordo”, 7.5; “Mejor de noche”, 2.5; “Intratables”, 1.9, y “Cine argentino”, 0.8. El duelo “El precio justo”, 4.6, versus “LAM”, 3.2; en tanto que “Cortá x Lozano”, 7.1; “Crónicas de la tarde”, 4.7; “Corte y confección”, 4.3, e “Intrusos”, 3.9, que obtuvo la mayor audiencia en América. En el fi nal “Educando a Nina” (30 años juntos), 7.5; “Las mil y una noches”, 4.5; “Animales sueltos”, 2.6, y “Nada personal”, 1.6. Por su parte en Canal 9, “Bendita”, 4.9, se mantiene en el primer lugar de esa emisora. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.