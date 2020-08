Lo habíamos dicho, Andy Kusnetzoff quedó con algunas secuelas del Covid 19, más allá del susto lógico que vivió, pero la fatiga no es un tema emocional, sino real. Si se mejora, por más que en Telefé dan por confirmado el final anticipado de “PH (Podemos hablar)”, podría hacer algún especial cerca de fin de año. En tanto, no seguirán las repeticiones de “Puntos de encuentro”, en virtud de que este no fue el mejor año del programa, y les cuesta armarlo. Han decidido estirar “Avenida Brasil”, que arranca a las 20.30 y que no saldrá más los domingos. La novela brasileña llegará hasta la medianoche, cuando empiece “El gran bartender”.

***

Tal como anticipó esta sección, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes van mejorando el vínculo día a día, lo cual es muy alentador. El conductorproductorpresidente de San Lorenzo, dentro de la malaria general sigue detrás de los proyectos televisivos para mantener a fl ote su productora, LaFlia, y está contento con la llegada del magazine “Mujeres” a El Trece. Por su parte, la actrizmodelo- empresaria, ya en pleno cambio de rumbo con las cremas, cuya marca es GUIV, no está en este momento planifi cando la próxima colección. Dependerá de la evolución, como todo, de la pandemia. Terminada la sociedad con Fabián Paz, quedaron muy amigos y es probable que el diseñador quede trabajando en Valdez. Año muy duro.

***

Este fi n de semana la gran Cris Morena hará un vivo en Instagram, última moda de estos tiempos pandémicos, para presentar la salida de “Floricienta”, que va a emitirse, tal como dijimos, en lunes 24 de agosto por Telefé. El horario será vespertino, en principio se habla de las 18 o 19 horas -entre “Alas rotas” y “Elif”, que matan-, e irá en tira de lunes a viernes. Como es de imaginar, ya hay miles de fans en las redes pidiendo ver a su estrella, Florencia Bertotti, y a Juan Gil Navarro, los dos protagonistas, y gran elenco de chicos, ya crecidos hoy, que, entre otras cosas importantes, van a poder cobrar las repeticiones. Así pasan las cosas en la tele.

***

Viene con complicaciones los cierres de contratos entre la productora BoxFish y los convocados para “MasterChef Celebrities”. Uno que todo el mundo daba por arreglado, el francés Christophe Krywonis, no cerró nada aún. Obvio es, el tipo de origen galo tiene una mirada económica importante y sabe cuánto tiene que pedir por lo que genera, que siempre es más de lo que le ofrecen. Sí, en cambio, ya fi rmaron los otros dos jurados Germán Martitegui y Donato de Santis. Tampoco será de la partida Fede Bal, y al parecer a Georgina Barbarossa le están dando muchas vueltas. Ayer empezaban a trabajar en el formato, en los estudios que alquilaron en Martínez. Cerca de Telefé.

***

En medio de la guerra de ticketeras por los escándalos con los streaming, en especial de Valeria Lynch y Martín Bossi, a quien le va muy bien y sin problemas es a Campi. El actor cómicoguionista- creativo y director arregló con Plateanet por un porcentaje lógico para la próxima función de “Campi en cuarentena”, el 29 de este mes. Con localidades a $400, sale en vivo desde la casa que comparte con Denise Dumas y sus varios hijos, quienes ayudan al show, que presenta varios personajes, entre ellos, el “enano de Nordelta”. Diremos que arrasa. Y no se lo esperaba. ¡Bien por él!

***

Continúa Darío Grandinetti con las grabaciones en las Islas Canarias de “Hierro”, de las pocas series que pudieron seguir y no suspender por los rebrotes. El actor argentino tendrá que continuar en las islas hasta fi n de mes, pero luego volverá a Madrid. No tiene pensado regresar a Buenos Aires, ya que están viviendo allá sus hijos mayores, María Eulalia y Juan, y su novia, Pastora Vega, con quien lleva varios años de relación. En rigor, si se puede, tendría que volver para la preproducción de “Santa Evita” que, como dijimos, Disney quiere que comience en marzo de 2021.

***

Van cambiando las fechas de fi nal de “Corte y confección”, de cara a cómo manejar los dos programas nuevos en El Trece, que, como es obvio, quieren lanzar juntos. Ni ellos saben si van a poder terminar con el reality de Andrea Politti el viernes 21, que es la idea, o llevarlo al viernes 28. Depende, entre otros motivos, de saber si el magazine “Mujeres”, con sus cinco integrantes, está armado para poder iniciar el lunes 24 o tendrán que pasarlo al lunes 31. Como es de imaginar, si el de Darío Barassi ,”100 argentinos dicen”, sale en la fecha prevista, el lunes 24, “Corte y confección” en su última semana se va a correr de horario. O sea, va a terminar una hora antes.

***

Tuvo suerte Laura Novoa de poder mudarse antes de la cuarentena a una casa en el barrio de Núñez con sus dos hijos, Mora y Franco. La actriz-cantante contó con el apoyo de sus fans, que le consiguieron micrófono y equipos para que pueda ensayar con Patricio Arellano vía Zoom. Esta noche se la juegan con “Zamba para olvidar”, inolvidable tema que cantaba la Negra Sosa, la más grande. Les toca competir con Karina Jelinek, que no es “La Voz”, y Dan Breitman, quien sí da show. En tanto, adelantaremos que la Novoa tenía en carpeta una película con Juana Viale, que están esperando a ver cuándo se puede fi lmar, y antes de la cuarentena protagonizaba la obra “Si la cosa funciona”, con Luis Luque y Carolina Papaleo, en el Astros, de Daniel Comba, la cual están ansiosos de volver a hacer. Ojalá.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo lideró “Jesús”, 13.0 puntos de promedio, y le tocó competir con el fi nal de “Bienvenidos a bordo”, 9.2, el inicio del “Cantando”, 9.1; “Mejor de noche”, 2.6; “Intratables”, 2.5, y “En terapia”, 1.2. Los informativos en horario nocturno, “Telefé noticias”, 10.0; “Telenoche”, 7.; “Tele 9 Central”, 3.2; “América noticias”, 1.9; “TV Pública Noticias”, 0.7, y “Reperfi l. ar”, 0.3. Antes, “Cortá x Lozano”, 7.4; “Corte y confección”, 5.1; “Intrusos”, 2.9; “Hay que ver”, 2.6; “Cocineros argentinos”, 1.1, y “El cartel”, 0.5. Por su parte “LAM”, 4.0; perdió con “¿Y tú quién eres?”, 4.2, y “Avenida Brasil”, 6.2. Sobre el fi nal, “Animales sueltos” y “Nada personal” empataron en 2.3, y “Estelita en casa”, 1.7, versus “Cuccinare”, 3.2 . Telefé ganó el día con 9.6 puntos y superó a El Trece en 2.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.