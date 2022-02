Continúan las negociaciones en Telefe por el horario de "Flor de equipo", ya que la productora Mandarina -la misma de "LAM"- no logró mudarse a la emisora líder y quedó en veremos el arribo de Ángel de Brito -ahora con la gente de El Trece muy enojada con él-. Lógico es pensar que Florencia Peña espera ansiosa que le den unos días libres, de vacaciones, porque viene a un ritmo sin respiro entre los rodajes (ahora "Miénteme" con Benjamín Vicuña) y el magazine diario. Claro que la actriz-conductora no se quiere ir del paraguas de Viacom y está arreglando como para llegar a buen término, poniendo un poco de cada uno. Ni hablar de que con el cachet que cobra sólo con las repeticiones de "Casados con hijos" podrían vivir varias familias, más "Flor de equipo" que va bien. Hay que cuidar el lugar.

***

Tal como anticipamos, Martín Bossi vuelve al Astral con "Kinky Boots" en principio el próximo viernes 8 de abril, con un cambio, que es el ingreso de Laurita Esquivel, y siguen Fer Dente y el mismo grupo de bailarines. Se va a quedar en Mar del Plata con "Comedy Tour" en el teatro Mar del Plata hasta la primera semana de marzo, luego se tomará vacaciones para empezar a ensayar el 15 de ese mes. De hecho Ricky Pashkus, quien volvió ayer de España, se pone al frente y el escenógrafo Gustavo Ferrari (un grande) trabaja en la réplica de la compleja escenografía. Además, Bossi, quien no aceptó hacer "ATAV 2", producido por Dabope grabará una sitcom para Star Plus en agosto. Por fin se corre del imitador y asume el protagónico de un comediante.

****

El coreógrafo y ex novio de Flor Vigna, Matías Napp, socio además de José María Muscari en "Sex" -ambos cobran derechos de autor, por texto y coreo-, festeja su cumple en el salón del Gorriti Art. Obvio que se queda su elenco, encabezado por Benito Cerati, Felipe Colombo y Romina Ricci, entre otros, además de su grupo personal de amigos. Napp estuvo en Carlos Paz por los premios Carlos y se volvió "al toque", para organizar lo suyo, celebración a la que no invitó a Vigna. Al parecer no terminaron muy bien tras su breve pero intenso romance, en el ínterin, cuando se peleó con Nico Occhiato y antes de Luciano Castro. Una gran familia.

***

Muy cómoda está Georgina Barbarossa en Córdoba ya que tiene su casa y lo que gana por su puntaje en "Una noche en el hotel" de la productora Dabope, lo puede preservar. Se le suma al contrato que tiene vigente con Telefé, a la espera de que le indiquen su rumbo. La actriz-conductora pensaba reemplazar a su colega Flor Peña, con quien dicho sea de paso tuvo sus temas cuando hicieron canje de viviendas, pero nada hay resuelto aún. La Barbarossa tiene su última función en Carlos Paz el 6 de marzo y aún están viendo si conviene o no una gira porque son un elenco numeroso. Sentadita esperando.

***

Curiosidades del rating: un prime time imbatible el de Telefé, que el miércoles marcó 12.4 puntos de promedio; El Trece, 7.8; Canal 9, 1.9; América, 1.5; TV Pública, 1.0, y Net TV, 0.3. Arriba y primero, "MasterChef Celebrity 3", 14.2; "La 1-5-18", 8.0; "Intratables", 1.7; "Festival País", 1.2; "Moria es Moria", 0.5, y "El señor de los cielos", 0.2. Entre los informativos centrales lideró "Telefé noticias", 10.6; "Telenoche", 6.4; "Telenueve central", 2.3; "América noticias", 2.0; "TV Pública noticias" y "Re-perfilar", ambos, 0.3. La competencia de "Zuleyha", 8.4, versus "100 argentinos dicen", 4.4, en tanto "Fugitiva", 12.6, y "El gran juego de la oca", 6.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.