Hoy recibió el alta médica Santiago del Moro, quien pasó el Covid con su mujer María y sus dos hijas, los tres aislados en su casa. Al ser convivientes, todo el grupo familiar tiene que mantener el aislamiento. A Del Moro sólo le quedó de secuela un cansancio que se le irá yendo con los días, según le dijo su médico. Por lo demás, hará las fotos de prensa que quedaron stand by en lo de Machado-Cicala, y estará ok para comenzar con las grabaciones a pleno el lunes 14 de este mes en Martínez. El conductor es contratado por Telefé-Viacom y fue el elegido para llevar adelante la gran apuesta de la emisora que es “Masterchef Celebrity”, para lo cual están armando la grilla y haciéndole el espacio. Viene muy fuerte.

***

La demora en la salida del magazine de Flor Peña en las mañanas de Telefé se debe a la aprobación de los protocolos sanitarios, que vienen desde las altas esferas de Viacom Internacional, y no con los rumores de “internas” en el seno de la productora del nuevo ciclo. La actriz-conductora tiene contrato y ya está cobrando como corresponde, en tanto en Kuarzo todavía no cierran con los columnistas Diego Ramos, Melina Fleiderman y Paulo Kablan por esa razón. Por lo demás Flor sigue viviendo en Nordelta, donde además de sus tres hijos y su marido salteño está su madre, sin fecha para regresar a Capital. Es probable que pase el verano ahí con pileta y demás comodidades.

***

Gran festejo gran va a tener Lizy Tagliani mañana con su novio Leo Alturria. Después de no tener intimidad durante largo tiempo, van a poder hacerlo en casa de Lizy en Hudson, de manera segura, ya que la conductora está sanísima y él también. Leo, portero y rugbier, novio formal de Lizy, va a aprovechar la tarde del sábado y el franco del domingo para compartir con ella su amor. Vale recordar que es un amor de cuarentena, con lo cual los dos tienen muchas ganas de estar juntos. Y la noche del domingo Lizy festejará con Marley.

***

Se están rearmando en “Bienvenidos a bordo”, aún sin fecha cierta de regreso a las grabaciones, cuando se pensaba que era la semana próxima. Todo será cuando Guido Kaczka esté activo y sano del Covid y entonces defina la hoja de ruta del barco. El actorconductorproductor, por suerte y gracias a Dios, va pasando el coronavirus pero no está ok aún. Uno de sus coequipers en “Bienvenidos”, Hernán Drago, sí ya está con fuerza y ganas de trabajar mientras que son muchos los que están llamando a la producción para estar en los juegos, ya que no hay trabajo en ningún rubro. Quienes quieren estar ahí son Noelia Marzol y su director José María Muscari, además de los bailarines de “ShowMatch” que quedaron sin programa.

***

Tras la polémica salida de Federico Salles y Cande Molfese del “Cantando 2020”, echados por el influencer Lizardo Ponce que pisa fuerte, esta noche sería el ingreso de Mica Viciconte y el tema “Don”, de Miranda!, con contrato firmado por su abogado con la productora de Marcelo Tinelli. Triste por la salida, Cande Molfese se fue con su novio Ruggero Pasqualini (quien hoy cumple años), el que se destacó en “ATAV”, quien la contuvo. Luego le llegó la invitación de Stefi Roitman, novia de Ricky Montaner, con quien vive en Miami, para participar del Instagram de Telefé “Modo Live”, por Zoom, esta tarde. Y seguro va a hablar de la salida del “Cantando”, entre otras cosas.

***

Instalado en una casa de Palermo, Nicolás Francella comparte las horas con su novia Candela. No bien regresó de Madrid en febrero, tras haber grabado para Netflix la nueva temporada de “Alta mar”, que tuvieron que suspender a los cuatro meses por el coronavirus, se ocupa de ir pensando a futuro. Tiene pasaporte de la Unión Europea de manera que puede planificar proyectos en el exterior. Aquí forma parte de ACTA (Asociación Civil de Trabajadores del Arte) junto al Chino Darín, Peter Lanzani, Lali Espósito, entre otros jóvenes que quieren armar algo nuevo con las plataformas. Y es que la situación de los actores es complicadísima, cosa que habla mucho con su papá Guillermo Francella.

***

Se van armando las mesas de Andy Kusnetzoff el sábado con lo adelantado: Martín Bossi, Gustavo López, la China Ansa (del noticiero, quien también tuvo Covid), y les falta confirmar uno. Ya lo harán porque tienen que grabar. En ese sentido Juana Viale tiene el domingo a Solita Silveyra y Flavio Mendoza, y enfrente en “La Peña de Morfi”, con Gerardo Rozín en la conducción, van con La Mosca y el cantante cordobés Marito González (Jairo), quien tiene varios hijos, algunos viviendo en París, como el actor Iván González que supo tener su cuarto de hora aquí y en España.

***

La Asociación de Empresarios Teatrales está dialogando con el gobierno de la ciudad para que les acepten el protocolo y puedan abrir con aforo limitado. Sin embargo, hay quienes prefieren tomar sus decisiones, tal el caso de Lino Patalano que acaba de suspender Les Luthiers con su nuevo show “Más tropiezos que Mastropiero”, que estaba programado para enero de 2021 en el teatro Coliseo. Lo mismo hicieron los productores de “Escuela de rock” que iba al Opera, y reprogramaron para junio de 2021. Habrá que esperar la decisión de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre, que tenían fecha marzo 2021 en El Nacional para estrenar “Inmaduros”.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 9.7, puntos de promedio; El Trece, 7.2; Canal 9, 2.7; América, 2.4: Net TV, 0.8, y TV Pública, 0.5. Lo más visto: “Jesús”, 13.1, que compitió mitad con “Bienvenidos a bordo”, 9.3, y mitad con “Cantando 2020”, 9.5, y luego el capítulo de “ Atreverse”, competencia vespertina: “ Cortá por Lozano”, 8.1, venció a “Mujeres”, 4.5; “100 argentinos dicen”, 5.2; “Intrusos”, 2.8; “Fantino a la tarde”, 2.2; “Hay que ver”, 2.0, y “El cartel”, 1.1. Los informativos de las 19/20: “Telefé noticias”, 9.9; “Telenoche”, 8,8; “Telenueve central”, 3.4; “América noticias”, 2.0; “TV Pública noticias”, 0.6, y “Reperfi lar”, 0.5. En tanto “Floricienta”, 11.8, frente a “El gran premio de la cocina”, 8.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.