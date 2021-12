Ya es casi un hecho que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se irán de “ Intrusos” al final del verano. El Trece es su destino más probable, por lo que en América trabajan a todo vapor para mantener el legendario ciclo de chimentos en pantalla, “caiga quien caiga”. El desafío es conseguir conductor/a/s, porque las panelistas titulares -Paula Varela, Marcela Baños, Karina Iavícoli y Virginia Gallardo seguirán. Nuestra colega Marina Calabró arriesgó ayer a Mariano Iúdica como candidato fuerte, y se estaría evaluando repatriar a históricos como Marcela Tauro y Dani Ambrosino.

